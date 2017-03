Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ mừng Xuân

Bài THANH PHONG



GARDEN GROVE - Các niên trưởng và quý chiến hữu thuộc Tập Thể Chiến Sĩ QL/VNCH, Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu, tổ chức vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017 tại Seafood Place Restaurant trên đường Brookhust, Garden Grove.



Đến tham dự với Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster, ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng thành phố Garden Grove và cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Michael Võ, Phó Thị Trưởng thành phố Fountain Valley và phu nhân, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ); ông Nguyễn Long (Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Los Angeles), ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch) Cộng Đồng VN San Diego, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (Garden Grove), bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Westminster và phu quân Tony Hoài; một số bác sĩ trẻ trong Ủy Ban Thành Lập Bảo Tàng Lịch Sử Quân Đội.





Chiến hữu KQ Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ phát biểu trong dạ tiệc mừng Xuân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngay từ lúc 6 giờ chiều, ca sĩ Quỳnh Hoa, Tuyết Hạnh và các chiến hữu Nguyễn Anh Phong, Lê Kim Cương cùng một số thân hữu liên tục trình bày một số nhạc phẩm ca ngợi người lính chiến VNCH và quê hương với ban nhạc do chiến hữu Nguyễn Anh Tuấn phụ trách.



Đúng 7 giờ 15, chiến hữu Nguyễn Thành Điểu, Phó Nội Vụ Trung Tâm Điều Hợp, người điều hành tổng quát buổi họp mặt mời mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, ông giới thiệu quan khách và quý niên trưởng, thân hữu tham dự. Về phía QL/VNCH, ngoài niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Trần Quan An, Phan Kỳ Nhơn, Vũ Trọng Mục, Cai Văn Trung, Phan Như Hữu, Châu Văn Đễ, Chung Tử Ngọc, Nguyễn Minh Chánh, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ... còn có các chiến hữu: Lê Văn Sáu, Phạm Đình Khuông, Shu A Cầu, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Châu Lương An, Phạm Quang Vân, Nguyễn Doãn Hưng, Phạm Đức Cường, Ngô Dư, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Đức Tín, Ngô Thiện Đức, Châu Cẩm Sáng, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Quang Cảnh, bà Vương Đỗ Mai Phương (Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương) và phái đoàn, ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Quảng Nam Đà Nẵng, bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Bạc Liệu; bà Lệ Giang Phan Thị Chín (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Bà Triệu, bà Nguyễn Thị Phương (phu nhân cố giáo sư Nguyễn Thanh Liêm) cùng đông đảo các chiến hữu thuộc các Quân, Binh Chủng, CSQG và giới truyền thông.







Các chiến hữu và phu nhân trong nghi thức chào cờ khai mạc dạ tiệc mừng Xuân Đinh Dậu của Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, chiến hữu KQ Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH có lời chào mừng quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu, “Thay mặt cho Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, tôi xin gởi đến niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; quý hội đoàn, quý đoàn thể, quý thân hào nhân sĩ, qúy truyền thông báo chí, qúy hậu duệ, quý đồng hương lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



“Thưa quý vị, Tập Thể Chiến Sĩ vừa đi qua những sự kiện sôi động và vô cùng phong phú, trong bối cảnh tình hình tập thể có nhiều khó khăn, sự thách thức với những nỗ lực phấn đấu bền bỉ của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ cùng quý vị phu nhân đã đoàn kết chung sức, chung lòng, chủ động sáng tạo, phát huy tinh thần, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành quả khả quan cho tập thể chiến sĩ VNCH. Năm 2017 là năm quyết định tiến tới hoàn thành trách nhiệm mà chúng ta tuyên thệ trước lá cờ Tổ Quốc Việt Nam dưới thời Đệ I và Đệ II Cộng Hòa: Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm.

“Kính chúc toàn thể quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Năm mới với niềm hy vọng mới và đạt được nhiều sự thắng lợi trên đường đấu tranh giành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Chào thân ái và đoàn kết.”



Tiếp đến, chiến hữu Nguyễn Thành Điểu tường trình sinh hoạt của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ trong thời gian qua. Sau đó, ông mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức lên phát biểu chào mừng và chúc Tết mọi người. Niên trưởng Nguyễn Văn Ức nói mấy lời ngắn gọn và giới thiệu niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh lên phát biểu. Niên Trưởng Nguyễn Xuân Vinh cầu chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc. Tiếp nối, ban tổ chức mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức và chiến hữu Bùi Đẹp lên trao tấm Placque Tri Ân cho hai chiến hữu Vương Huê và Võ Thiệu, hai nhiếp ảnh gia của Tập thể CSVNCH.



Phần cuối chương trình là tiệc họp mặt và văn nghệ. Kết thúc vào lúc 11 giờ đêm với lời cảm tạ của niên trưởng Vũ Trọng Mục, đại diện ban tổ chức.