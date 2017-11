Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa mở hội chợ phục vụ cộng đồng

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa ở địa chỉ 7761 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92841 đã mở Hội Chợ Y Tế vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 11, vừa qua để phục vụ cộng đồng dù có hay không có bảo hiểm.



Cũng như các Hội Chợ Y Tế khác, Hội Chợ Y Tế do Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa tổ chức hàng năm là để giúp đồng hương kiểm tra sức khỏe, trong đó có những dịch vụ như đo độ đường, mỡ trong máu, đo độ rỗng xương, khám mắt, khám răng, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe về tâm thần và truy tầm bệnh ung thư vú, viêm gan B, C và chích ngừa cảm cúm trong mùa Đông đang đến. Tất cả các dịch vụ trên đều hoàn toàn miễn phí.





Phó Thị Trưởng Garden Grove, ông Bùi Phát, đang trao Bằng Tưởng Lục của HĐTP Garden Grove cho vị đại diện Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hơn 20 gian hàng với các thiện nguyên viên túc trực và các em Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng tình nguyện hướng dẫn đồng hương ghi danh, giữ trật tự cũng như vệ sinh trong khu vực hội chợ. Rất đông đồng hương đã đến từ rất sớm để được các bác sĩ, y tá hay chuyên viên về các ngành giúp đỡ. Không chỉ khám bệnh, các bác sĩ và nhân viên Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa còn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của đồng hương liên quan đến bệnh tật. Trên mỗi gian hàng có sẵn nhiều tài liệu rất hữu ích về y tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt phát không cho đồng hương.



Ông Nguyễn Hữu Bá, cư dân Garden Grove, nói, "Tôi biết Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa này từ ngày họ mới thành lập, thường thường năm nào họ cũng mở Hội Chợ Y Tế như thế này để giúp đồng hương, nhất là những người không có Medical, và cứ mỗi lần có Hội Chợ Y Tế tôi đều đi để mình có dịp kiểm tra lại sức khỏe xem có gì mới phát sinh hay không để mà còn kịp chữa trị. Riêng hôm nay tôi đi để đo độ rỗng xương, hổm rày đi đứng thấy hơi loạng quạng rồi, cầu xin xương đừng có rỗng chữ rỗng mà té là kể như nó gẫy, hết đường đi."





Đông đảo cư dân sắp hàng để được khám bệnh tại Hội Chợ Y Tế do TTYT Nhân Hòa tổ chức ngày thứ Bảy vừa qua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Bà Nguyễn Thị Cửu, 78 tuổi, cư dân Santa Ana, cho biết, "Nhà tôi ở trên đường New Hope, gần chùa Bảo Quang nên tới đây cũng không mấy xa, con tôi chở tới sáng nay để khám mắt, mắt tôi bị mờ, không biết có phải tại tuổi già hay tại cao đường mà nó bị, bác sĩ gia đình của tôi nói, người bị tiểu đường cũng bị ảnh hưởng đến mắt nên tôi hơi lo. Hôm nay nghe nói Hội Chợ Y Tế của Trung Tâm Nhân Hòa có khám mắt nên tôi đi coi sao."



Cô Nguyễn Tâm Đan là CFO của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa đã ngỏ lời cám ơn ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove đã hết sức giúp đỡ cho việc tổ chức Hội Chợ Y Tế, vì chính nhờ ông can thiệp mà Trung Tâm Nhân Hòa có giấy phép tổ chức kịp thời, nếu không có ông giúp, có thể bị trở ngại về thủ tục hành chánh, và cô rất vui thấy người Việt mình càng ngày càng tỏ ra lưu tâm về sức khỏe của mình nhiều hơn so với những năm trước đây.



Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa có những dịch vụ: y khoa tổng quát, nhi khoa tổng quát, làm răng giả đủ loại, khám-đo mắt-làm kiếng, sức khỏe tâm thần, và tâm lý trị liệu, truy tầm ung thư ngực và cổ tử cung, xét nghiệm máu, đo điện tim.



Ngoài ra, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa còn có nhà thuốc tây và mở các lớp: Yoga & Zumba, lớp học về tiểu đường, cao máu và lớp cai thuốc lá, lớp hướng dẫn thai sản và cách nuôi con bằng sữa mẹ, lớp sử dụng Car Seat/Cấp Car Seat, và giới thiệu bệnh nhân đến các bác sĩ chuyên khoa. Giúp điền đơn xin Medical & Obama Care cũng như chương trình dịch vụ y khóa miễn phí cho người hội đủ điều kiện.



Trung Tâm nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế và là thành viên của các tổ hợp y tế như UCMG, Family Choice, AMVI, etc.. Có xe đưa đón trong vòng 10 dặm.



Thành lập từ năm 1991, hiện nay Trung tâm Y Tế Nhân Hòa được Quản Trị và Điều Hành bởi các bác sĩ và chuyên viên: BS Vĩnh Thừa (Giám Đốc), BS Thanh Tâm Nguyễn (Phó Giám Đốc) của Board of Director, BS Thomas Ton (Chief Executive Office); BS. Đức H. Nguyễn (Chief Medical Officer); Cô Đan Tâm Nguyễn, CPA (Chief Financial Officer), và ông Đức Lợi IT là Manager.



Trung Tâm mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Điện thoại liên lạc: (714) 898-8888.