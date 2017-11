Trưởng công an xã bắn chủ tịch ngắc ngư

NGHỆ AN - Vào khoảng sau 3 giờ chiều thứ Năm, chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc là ông Đình Thanh đã bị đồng chí của ông là trưởng công an xã tên Nguyễn Ngọc Thấu, dùng súng bắn, ngay tại trụ sở UBND.

Đã có ít nhất hai viên đạn bay trúng mục tiêu, găm vào lưng và vai ông Thanh. Chủ tịch này đã được chở vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến việc ông Thấu phải tìm cách đoạt mạng của đồng chí mình, theo tin báo chí trong nước, là do xích mích xuất phát từ việc không thể giải quyết ở chuyện "làm ăn kinh tế."

Ông công an Thấu luôn vượt qua các kỳ kiểm tra bắn đạt thật vào mục tiêu di động trong mấy năm gần đây. Vài bản tin cho biết ông Thấu đã bắn đạn cao su.Bệnh nhân Thanh được chăm sóc vết thương bên trong lồng ngực. Ông Thanh chỉ vừa đắc cử chủ tịch xã.

Hội nghị TPP kết thúc với kết quả không đáng kể

ĐÀ NẴNG - Hội nghị Bộ Trưởng của 11 nước tham gia Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc vào chiều thứ Năm, với kết quả mà Việt Nam cho là đáng lạc quan mặc dù còn những quan điểm khác biệt về thương mại và bảo hộ mậu dịch. Bộ trưởng Công Thương VN Trần Tuấn Anh, chủ trì hội nghị này cho biết trong thời gian ba ngày diễn ra hội nghị, 11 bộ trưởng thảo luận để cố gắng đạt được một gói thỏa thuận cuối cùng do Nhật Bản đề nghị.

Bộ Trưởng Tái Thiết Kinh Tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết hội nghị cũng đạt được gói thỏa thuận tại hội nghị lần này là một quyết định đúng đắn cho sự thịnh vượng chung của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Thương Mại Tân Tây Lan nói rằng 11 Bộ Trưởng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Hội nghị diễn ra bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 2017 nhằm tìm sự đồng thuận về cách thức vận hành của TPP mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ.

Tìm thấy thêm một xác thuyền viên bị nạn

QUY NHƠN - Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Việt Nam đã tìm được thêm một thi thể thuyền viên trong vụ tàu chìm tàu ở Quy Nhơn, Bình Định. Để tìm được thuyền viên này, lực lượng cứu nạn đã lặn tìm dưới mặt nước tại khu vực xác tàu Jupiter chìm, kết hợp với máy ghi hình trên không Flycam để rà soát những khu vực địa hình đặc thù, hiểm trở mà tàu thuyền không thể tiếp cận được. Ngoài ra, lực lượng cứu nạn đã huy động, sử dụng nhiều thuyền thúng tiếp cận các điểm nghi là có thuyền viên. Hiện, số thuyền viên được cứu vớt là 79 người, còn bốn thuyền viên mất tích bị xem là đã chết.

Thêm 5 người bị sạt lở đất vùi chết

QUẢNG NAM - Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa có thêm năm người bị chết do bị sạt lở núi, nâng số người bị chết do sạt lở vùi lấp lên ít nhất 23 người. Những xác mới nhất và cũng là cuối cùng được tìm thấy vào trưa thứ Năm.

Trước đó, vào chiều thứ Hai, tại nóc U Tuân (thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp bốn ngôi nhà khiến năm người gồm anh Đỗ Thanh Vững (25 tuổi), cô Hồ Thị Vệ (23 tuổi), em Hồ Quang Ngữ (8 tuổi), em Hồ Văn Đợi (8 tuổi), và bé Hồ Thị Mộc Lan (1 tuổi) bị thiệt mạng. Tại nóc U tuân này chỉ có bốn gia đình sinh sống, nay tất cả đã bị vùi lấp.

Trong đợt bão lụt vừa qua, tỉnh Quảng Nam xảy ra các vụ sạt lở đất khiến ít nhất 23 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục nhà dân bị chôn vùi. Riêng tại huyện Bắc Trà My có 12 người chết, huyện Phước Sơn có 6 người chết. Hiện còn ít nhất 4 nạn nhân vẫn chưa tìm được thi thể.

Người đi xe máy bị xe lửa tông chết

HÀ NỘI - Lái xe máy băng qua đường sắt mà không quan sát, một người đàn ông đi xe hiệu SH đã bị tông thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 9:15 sáng thứ Năm, tại tuyến đường sắt đi qua địa phận khu dân cư Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.







Vào thời điểm trên, người đàn ông khoảng 50 tuổi lái xe trên đường tại thị trấn Văn Điển. Khi phóng xe qua đường sắt tại khu vực Quốc Bảo, người này bị tàu chở khách Bắc- Nam, chạy chiều vào trung tâm Hà Nội đâm phải.

Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe SH bị hất văng xa hàng chục mét, chết tại chỗ. Đoàn tàu phải tạm dừng hơn 20 phút để giải quyết vụ việc rồi mới tiếp tục hành trình. Nguyên nhân tai nạn được xác định do người đàn ông đi xe máy SH phóng qua đường sắt mà không quan sát.