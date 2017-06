Truy lùng 2 kẻ đi mua sắm bằng thẻ tín dụng lấy trộm

FOUNTAIN VALLEY – Cảnh sát đang nhờ công chúng giúp xác định danh tính 2 phụ nữ, bị nghi đã lấy trộm 1 chiếc bóp tiền tại thành phố Fountain Valley, và sử dụng các thẻ tín dụng lấy được để đi mua sắm tại South Coast Plaza. Chiếc bóp tiền bị lấy trộm từ một cơ sở không khóa vào ngày 19 tháng 5, trong thời gian từ 7:45 sáng đến 2:15 chiều, tại khu nhà số 9600 đường Warner. Các thẻ tín dụng của nạn nhân đã được sử dụng để mua sắm số hàng hóa lên tới $5,331.88 Mỹ kim tại khu South Coast Plaza. Cảnh sát không cho biết vụ mua sắm này diễn ra vào ngày nào. Các nữ nghi can là người gốc Phi, một người trong độ tuổi 30, và 1 người trong độ tuổi 40.



11 em vào bệnh viện vì uống thuốc an thần

SANTA ANA – Vào hôm thứ Ba, toàn bộ 11 học sinh của trường trung học cấp 2 McFadden đã được xuất viện, sau khi được phát hiện vào 1 ngày trước đó trong tình trạng đang bị ảnh hưởng từ một loại thuốc an thần. Nhà chức trách tin rằng, 1 học sinh đã chia thuốc cho các em còn lại trong nhóm. Các học sinh, gồm 9 nữ và 2 nam, từ 11 tới 14 tuổi, đã có dấu hiệu bị lơ mơ vào hôm thứ Hai. Ban quản lý trường sau đó nhanh chóng phát hiện rằng, các em đang bị ảnh hưởng từ một loại thuốc giúp chống căng thẳng, có tên là Xanax. Đây là thuốc cần có toa bác sĩ mới có thể mua.

“Các học sinh đã uống các viên thuốc này một cách tự nguyện,” đại diện Học khu Santa Ana cho biết. Sự việc hiện đang được viên chức học khu và Sở cảnh sát Santa Ana điều tra. Các học sinh được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, và toàn bộ đều được xuất viện vào chiều tối cùng ngày. Hiện chưa rõ liệu các học sinh có bị kỷ luật hay không, tuy nhiên, các em sẽ phải học một khóa ngăn chận lạm dụng thuốc. Ngoài ra, các giáo viên trong trường McFadden cũng đã nhắc nhở các học sinh về mối nguy hiểm của thuốc.

Tòa giữ án tử hình đối với kẻ sát nhân hàng loạt

SAN FRANCISCO – Tối Cao Pháp Viện California đã duy trì án tử hình đối với 1 bị cáo có biệt danh là “Bedroom Basher – Kẻ đột nhập phòng ngủ”. Người này bị kết tội đối với hàng loạt vụ giết người xảy ra vào cuối thập niên 1970 tại Orange County. Trong phát quyết vào hôm thứ Hai, bị cáo Gerald Parker tiếp tục bị tuyên án tử hình, vì tội sát hại 5 phụ nữ tại Orange County và 1 thai nhi chưa ra đời của 1 nạn nhân sống sót tại Tustin.

Các vụ tấn công xảy ra từ năm 1978 đến 1979, nhưng không được phá giải, cho đến khi kỹ thuật DNA giúp tìm ra Parker vào năm 1996. Bằng chứng DNA này cũng giúp minh oan cho người chồng của 1 phụ nữ, người đã sống sót, sau khi ông này phải ngồi tù oan gần 17 năm. Theo lời công tố viên, Parker – một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến – đã đột nhập vào các căn chung cư của các nạn nhân, sau đó cưỡng hiếp và sát hại họ. Các vụ án xảy ra tại Anaheim, Costa Mesa, và Tustin.

Cửa hàng Target bị dọa đặt bom

BUENA PARK – Một người đã gọi điện báo tin có bom tại một cửa hàng Target vào tối thứ Hai, khiến cửa hàng phải di tản trong 30 phút. Cảnh sát Buena Park nhận điện thoại lúc 6:25 chiều thứ Hai, từ một nhân viên Target ở cửa hàng tại góc đường Beach và Orangethorpe. Nhân viên này nói rằng, họ vừa nhận được 1 cuộc điện thoại, báo rằng có bom trong cửa hàng. Khoảng 6:35, nhân viên an ninh và cảnh sát đã di tản toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa hàng Target, trong lúc nhà chức trách dò tìm bom. Cảnh sát sau đó không tìm thấy điều gì khả nghi, và xác định đây là một báo động giả. Cửa hàng hoạt động trở lại lúc 7 giờ tối. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Uber sa thải 20 nhân viên sau điều tra sách nhiễu

SAN FRANCISCO – Hãng xe Uber đã sa thải 20 nhân viên, sau các cuộc điều tra độc lập liên quan đến nạn quấy rối tại nơi làm việc. Hãng Uber đã tự mở 2 cuộc điều tra nội bộ vào tháng 2, để kiểm tra hoạt động tại các văn phòng của hãng. Trong đó, 1 cuộc điều tra được dẫn đầu bởi công ty của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Eric Holder – hãng Covington & Burling, và cuộc điều tra thứ 2, với phạm vi nhỏ hơn, được thực hiện bởi hãng luật Perkins Coie.

Vụ sa thải được thực hiện sau cuộc điều tra của hãng Perkins Coie. Trong cuộc họp với toàn nhân viên Uber vào hôm thứ Ba, đại diện hãng Perkins cho biết, hãng đã nhận 215 lời than phiền và đã hành động ngay lập tức trong 100 vụ. Một số thư than phiền khác vẫn đang được điều tra. Các nhân viên được thông báo rằng, các vụ sa thải được thực hiện vì nhiều lý do, bao gồm quấy rối tình dục, bắt nạt, báo thù, và kỳ thị. Hãng Perkins không công bố danh tính những người bị đuổi việc. Vụ sa thải diễn ra giữa lúc Uber đang đối mặt với nhiều khủng hoảng, như việc liên tiếp mất nhân viên cấp cao, các cáo buộc quấy rối tình dục, và môi trường làm việc tệ hại.

Mẹ bị điều tra vì cho rắn cắn con gái 1 tuổi

FLORIDA – Một phụ nữ ở Florida đã bị cảnh sát điều tra, sau khi đăng lên Facebook đoạn video cho thấy cảnh cô cho rắn săn chuột sọc đỏ cắn con gái 1 tuổi. Tên tuổi người phụ nữ này chưa được công bố. "Nó đã cắn tôi và con trai tôi vài lần, không để lại vết. Vì vậy, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để con gái biết thêm về thế giới bên ngoài, mà không khiến bé bị đau thực sự,” người mẹ giải thích.

Gia đình này sống tại vùng nông thôn Highlands, Florida. Người mẹ cho biết, cô nghĩ rằng việc dạy trẻ em đối phó động vật hoang dã là rất quan trọng. Giải thích việc cho rắn cắn con gái, người mẹ nói, các con của cô không bị nguy hiểm, bởi răng của loài rắn săn chuột đuôi đỏ "rất nhỏ nên không thể xuyên qua da.” "Mọi người quá nhạy cảm. Họ nghĩ rằng tôi làm đau con của tôi, nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm thế", cô nói. Video bé gái 1 tuổi đối mặt với rắn đã được gỡ khỏi mạng xã hội Facebook ,sau khi Sở cảnh sát Highlands điều tra sự việc. Rắn săn chuột sọc đỏ là loài không có nọc độc, có thể dài đến 1.8 mét.

Quân đội nghiên cứu chế xe máy không tiếng động

WASHINGTON DC – Quân đội Hoa Kỳ đang nghiên cứu mẫu xe máy địa hình không tiếng động SilentHawk, dự kiến ra mắt sau một năm nữa. Hãng Logos Technologies cho biết hai mẫu xe máy không tiếng động mang tên SilentHawk, sản xuất cho quân đội Hoa Kỳ, hiện đã gần hoàn thiện. Logoa là công ty chịu trách nhiệm chế tạo các loại xe máy điện quân sự cho Cơ quan Nghiên cứu các dự án Quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

SilentHawk là loại xe máy địa hình, chạy điện kết hợp xăng, được Logos phát triển từ năm 2015. Hệ thống động lực của SilentHawk giúp việc khởi động trên đồi dốc dễ dàng hơn. Đây vốn là điều rất khó khăn với xe máy thông thường. Được trang bị hệ thống dẫn động bánh trước, xe có thể vượt địa hình cát mà không mất nhiều năng lượng như các loại xe máy dẫn động bánh sau. SilentHawk có tầm hoạt động 64 - 81 cây số, có thể tăng tới 274 cây số khi được trang bị bộ phát điện đa nhiên liệu, dễ dàng tháo rời và thay thế.

Xe có thể cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử trên chiến trường. Binh sĩ có thể sạc pin cho các thiết bị khác. Điều này đặc biệt có ích khi người lính hiện đại mang rất nhiều thiết bị điện tử trên người, trong khi nguồn điện không phải lúc nào cũng có sẵn. Nhiều lực lượng đã bày tỏ sự quan tâm với sản phẩm này, nhất là Lục quân và Thủy Quân Lục Chiến. DARPA yêu cầu xe phải nhẹ, mạnh, có thể hoạt động yên lặng hoàn toàn trong khoảng thời gian dài, đủ sức vận chuyển số lượng nhỏ binh lính trên lãnh thổ đối phương. Logos cho biết mẫu xe này có thể hoàn thiện trong vòng 1 năm tới.

Thiếu niên bị bắt vì kéo lê mèo sau xe đến chết

MISSOURI – Một thanh niên 18 tuổi tại Missouri đã bị bắt vì tội cột dây và kéo lê một con mèo sau xe đến chết, và đăng video về sự việc lên mạng Facebook. Kyle Williams bị bắt vào chiều thứ Bảy trước, tại Branson, Missouri. Cảnh sát cho biết, nhờ đoạn video trên mạng, họ đã có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của nghi can và bắt giữ hắn ta không lâu sau đó. Theo hồ sơ tòa án, Williams bị cáo buộc đã cột dây vào cổ mèo, và cột con mèo vào đuôi xe, sau đó cho xe chạy. Con vật tội nghiệp bị buộc phải chạy đằng sau xe cho đến khi không thể chạy nữa, và bị kéo lê đến chết.

Các bạn của nghi can đã quay phim lại sự việc, và video còn ghi lại tiếng cười của 1 số người khi xác mèo bị tung lên. Chiếc xe có ngừng lại 2 lần trong suốt video, nhưng chỉ để kiểm tra xem con mèo còn sống hay không. Williams sau đó còn đăng 1 bức ảnh lên mạng xã hội, cho thấy cảnh hắn ta đứng gần xác mèo tả tơi. Một số người nhìn thấy video của Williams đăng trên mạng đã lập tức báo sự việc cho cảnh sát.

Williams bị truy tố tội đại hình về việc ngược đãi động vật. Kẻ này bị giam tại nhà tù Taney với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $15,000 Mỹ kim. Một nghi can thứ 2, Jordan Hall, 18 tuổi, cũng bị giam và bị truy tố các tội tương tự như Williams, sau khi được xác định là tài xế lái xe.