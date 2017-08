Truy tìm đối tượng phá kính ô tô trộm gần 1,4 tỷ

– Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang điều tra, rà soát đối tượng đập kính ô tô trộm 1,4 tỷ đồng của một phụ nữ.

Trước đó ngày 16/8, chị Đ.T.L (SN 1983. trú tại thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn) đỗ xe trước cửa của công ty TNHH Minh Phúc. Được một lúc sau, do sơ hở của chị L, tên trộm đã đập vỡ kính ô tô, lấy đi một túi xách, bên trong có gần 1,4 tỷ.

Lãnh đạo công an huyện Kinh Môn cho biết, hiện lực lượng công an huyện phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ việc.

Bịt mặt đập vỡ tủ kính tiệm vàng khoắng sạch trong chớp mắt Trên địa bàn TP. Tân An, tỉnh Long An chiều nay xảy ra vụ

cướp tiệm vàng Kim Ngọc, số 1091, QL1A, khu phố Nhơn Cầu, phường

Tân Khánh.

Sinh viên đập vỡ tủ kính cướp tiệm vàng giữa Đà Nẵng Hai thanh niên liều lĩnh xông thẳng vào tiệm vàng, dùng đá đập vỡ kính để cướp đi các đồ trang sức rồi bỏ chạy. Một trong 2 đối tượng là sinh viên.

Nhà giáo viên bị trộm đột nhập ‘khoắng’ hơn 1 tỷ đồng Một giáo viên khoá cửa nhà đi thăm mẹ bệnh khi trở về thì tá hoả phát hiện trộm đột nhập lấy đi hơn 1 tỷ đồng.

Một người Trung Quốc nghi trộm ô tô của nhà báo giữa đêm Một người TQ phá cửa, trộm xe ôtô của một nhà báo giữa đêm khuya rồi lái xe bỏ chạy khoảng 100 km thì bị bắt.

Phạm Công