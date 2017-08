Truy tìm thủ phạm chặt hạ vườn chanh leo trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 23/8, ông Nguyễn Quốc Nam, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự công ty Cổ phần Nafoods cho biết, trước đó, sáng 11/8, bảo vệ phát hiện vườn trồng chanh leo nguyên liệu công nghệ cao của công ty, tại bản D1 – Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bị kẻ xấu chặt phá. Qua kiểm tra phát hiện, 1.200 gốc chanh leo hơn 5 tháng tuổi, đang trong thời kỳ thu hoạch bị chặt ngang gốc. Ngoài ra, tại vườn trồng chanh leo còn bị kẻ xấu lấy cắp 60m đường ống tưới nước, 1 chiếc bạt. Ước tính tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.



Bảo vệ công ty Nafoods bên những cây canh leo bị chặt hạ.



Sau khi sự việc xảy ra, công ty Cổ phần Nafoods đã trình báo lên chính quyền địa phương, đồn Biên phòng Tri Lễ (thuộc ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quế Phong. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, lập biên bản sự việc để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo ông Nguyễn Quốc Nam, ngoài thiệt hại về kinh tế, việc kẻ xấu ngang nhiên chặt hạ một diện tích lớn cây chanh leo đang thời kỳ thu hoạch, khiến lãnh đạo công ty khá hoang mang, lo lắng.



Một diện tích lớn chanh leo đang trong thời kỳ thu hoạch khô héo do bị chặt ngang gốc.



Ông Lữ Văn Tòng, bảo vệ vườn chanh leo của công ty Cổ phần Nafoods cho biết: “Khoảng 2h ngày 11/8, thấy có dấu hiệu khả nghi, tôi chạy ra kiểm tra thì phát hiện 60m đường ống tưới nước, 1 chiếc bạt bị kẻ xấu lấy cắp. Sáng ra kiểm tra lại thì phát hiện thêm 1.200 gốc chanh leo đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc”.

Ông Lương Văn Tỵ, Trưởng Công an xã Tri Lễ xác nhận sự việc trên và cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo, ban Công an xã, đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với Công an huyện Quế Phong đã tiến hành lập biên bản hiện trường phục vụ điều tra và truy tìm thủ phạm.

Liên quan đến sự việc này, Trung tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong có biết: Trước đây, khi xảy ra các vụ việc nhỏ thì công ty Nafoods không báo lên đơn vị mà chỉ báo cho Công an xã Tri Lễ. Mới đây, xảy ra vụ việc lớn, Công an huyện đã thành lập một tổ công tác, trực tiếp vào địa bàn để điều tra, khẩn trương truy tìm thủ phạm.