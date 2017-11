TS Kiều Tiến Dũng ra mắt sách "Khoa Học Phương Tây & Triết Lý Phương Đông"

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Từ Úc Châu xa xôi, tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã đến Little Saigon, Nam California ra mắt đồng hương tác phẩm "Khoa Học Phương Tây Và Triết Lý Phương Đông" tại phòng sinh hoạt Việt Báo trên đường Moran thành phố Westminster vào chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, 2017.





TS Kiều Tiến Dũng ký tên trên sách cho người mua. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Mặc dù vào hai ngày cuối tuần ở Little Saigon luôn có nhiều sinh hoạt của các tổ chức, hội đoàn nhưng đồng hương đến tham dự buổi ra mắt sách của TS Kiều Tiến Dũng đã rất đông, ngồi kín hội trường, và số sách đem đến không đủ cho nhu cầu nên tác giả đã phải gửi sách tặng cho các phóng viên có mặt qua đường bưu điện.



Một vị khách tham dự nói với Viễn Đông, "Tôi chưa quen biết về ông Kiều Tiến Dũng nhưng nghe cái tựa sách khá hấp dẫn lại được khoa học gia, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, một thời làm Tư Lệnh Không Quân VNCH giới thiệu về tác giả, và cô TS Orchid Lâm Quỳnh trẻ đẹp, duyên dáng giới thiệu về tác phẩm nên tôi có mặt tại đây là vậy, và dĩ nhiên là phải có cuốn sách khi ra về."





Diễn giả 2 Orchid Lâm Quỳnh (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, cô Phiến Đan, phu nhân của GSTS Nguyễn Xuân Vinh thay mặt ban tổ chức chào mừng và cám ơn quý thân hữu, đồng hương đã đến tham dự buổi ra mắt sách của một người từ phương xa đến, và xin mời diễn giả đầu tiên là thầy Nguyễn Xuân Vinh lên giới thiệu về thân thế tác giả như sau:



TS Kiều Tiến Dũng , cựu học sinh Petrus Ký Saigon, vượt biển năm 1980 đến Úc định cư. Ông tốt nghiệp cử nhân Toán Lý Hóa năm 1984 tại University of Queensland, Úc châu với điểm danh dự hạng nhất và huy chương vàng toàn trường; tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại University of Edinburgh, Vương quốc Anh năm 1988. Ông từng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại các đại học University of Edinburgh, University of Oxford, MIT, Princeton Institute of Advanced Study, Columbia University (Fulbright Fellowship), University of Melbourne và Swinburne University.





Diễn giả GSTS Nguyễn Xuân Vinh (Thanh Phong/ Viễn Đông)



GSTS Nguyễn Xuân Vinh cho biết trước ngày ra mắt sách, ông được một người bạn dặn mua 10 cuốn tặng bạn bè và cụ Đinh Hồng Phong, thân phụ GS. Đinh Đồng Phụng Việt (cựu Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ) mua hai cuốn, một cuốn để ông gửi sang Pháp tặng một vị linh mục. Cụ Đinh Hồng Phong và người bạn của ông đều gọi cuốn sách này là "Sách quý," và ông cám ơn GSTS Kiều Tiến Dũng đã muốn ông giới thiệu đôi nét về tác giả.



Sau tràng pháo tay nổ giòn, nữ sĩ Phiến Đan tiếp tục giới thiệu và mời TS Orchid Lâm Quỳnh lên giới thiệu về tác phẩm. Cô Lâm Quỳnh nói, "Nếu quý vị đón nhận cuốn sách về đọc, quý vị sẽ thấy nhiều câu chuyện thú vị, từ lúc TS Kiều Tiến Dũng đi học và lớn lên như thế nào, mẹ là một nữ sĩ quan nhảy dù của QL/VNCH và có nhiều chi tiết rất là quan trọng và hay. Cuốn Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông, ngoài phần dẫn nhập còn có các bài: Giới hạn của ngôn từ và văn tự, Bất biến và Tuyệt đối, Hư không, Hữu hạn và Vô hạn, Hiện tượng và Bản chất, Chủ quan và Khách quan, Giới hạn và Tự Do, Quấn quít bất khả phân, Đa vũ trụ - Đa Tâm, Thực Thể và Vô tự tính, Khoa học và Thuyết Nhân quả, Vòng thời gian, Chỉ là một khoảnh khắc và Lời Kết.



"Ngoài ra còn một số bài rất phù hợp với tình hình hiện nay trên thế giới nói về nguồn gốc bom nguyên tử và hậu quả của hai trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) cùng những toan tính liều lĩnh của nhà độc tài lãnh đạo nước cộng sản Bắc Hàn., một bài về Giải Nobel Vật Lý năm 2013, mà một trong hai nhà vật lý được trao giải là Peter Higgs là thầy của TS Kiều Tiến Dũng. Một bài về Khoa học và con người, một bài giới thiệu cuốn sách "Vui Đời Toán Học" của GSTS Nguyễn Xuân Vinh và "Những Tháng Tư, cùng đôi nét về đám tang của thân mẫu tác giả."





Trong hàng ghế đầu, từ phải qua trái: TS Kiều Tiến Dũng, Cô Phiến Đan, LS Nguyễn Quốc Lân, bà Frances Thế Thủy và phu quân Tony Hoài (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau khi dứt lời, TS Orchid Lâm Quỳnh mời một nữ ca sĩ lên trình bày một nhạc phẩm để thay đổi không khí.

Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông, thoạt nghe có thể nghĩ ngay đến những trang giấy khô khan nói về khoa học về triết lý, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn, vì văn phong của tác giả đơn sơ nhưng dễ hiểu, về những đề tài càng đọc càng khám phá ra được nhiều điều mình chưa hề biết, và những người Việt còn giữ được tinh thần quốc gia, chắc chắn sẽ đồng cảm và tâm đắc với tác giả trong một đoạn văn được trích trong "Lời Mở Đầu" như sau: "Thế giới khoa học và toán học còn là một thế giới thanh bình, an toàn cho thằng bé tôi co mình nương náu. Nó khác hẳn với cái thế giới ngoài kia thằng bé đã sống với chiến tranh từng ngày, bom đạn từng đêm, tang thương từng giờ. Nó có ý nghĩa, có trình tự logic của tiền đề, định lý và hệ quả. Nó không như những gì tôi chứng kiến trong ngày 30/4/1975 với bao hỗn loạn chia lìa, với bao đòn thù giáng trên đầu những người cùng huyết thống, với bao lọc lừa và dối trá - những lừa lọc và dối trá vẫn còn tiếp diễn mãi hơn 40 năm sau."



Cũng trong Lời Mở Đầu, tác giả cho biết: "Những bài viết trong tập sách này là nhằm để trình bày và chia sẻ những nhận xét cá nhân, cùng với ước muốn được trao đổi và học hỏi thêm từ người đọc. Phần chính là 14 bài viết về những tương đồng của hai hệ thống Đông và Tây ở nhiều khía cạnh khác nhau."



Buổi ra mắt tác phẩm "Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông," ngoài tác giả và hai diễn giả, người góp phần không nhỏ làm cho buổi ra mắt sách thành công là nữ sĩ Phiến Đan.