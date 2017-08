TT Pháp chi hàng chục ngàn tiền trang điểm

PARIS - Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đang bị chỉ trích sau khi xuất hiện thông tin ông chi hơn $30,000 Mỹ kim tiền trang điểm sau 3 tháng nhậm chức. Theo nguồn tin, ông Macron xem việc duy trì hình ảnh cuốn hút trước công chúng là điều quan trọng, và chấp nhận trả tiền cho việc này. Ông Macron năm nay 39 tuổi, là tổng thống trẻ nhất của Pháp kể từ thời Napoleon và từng là diễn viên đoạt giải thời sinh viên. Vẻ ngoài trẻ trung được đánh giá là một lợi thế của ông Macron.

Chuyên viên trang điểm của tổng thống Pháp là Natacha M, từng hỗ trợ ông Macron trong chiến dịch tranh cử, từng được gọi khẩn cấp để giúp chăm sóc ngoại hình của ông Macron trước mọi cuộc xuất hiện trước công chúng. Natacha M đã được trả 2 hóa đơn $11,500 và $19,200 Mỹ kim. Thông tin về chi phí trang điểm của ông Macron làm xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Theo những người chỉ trích, việc người đứng đầu một đất nước chi nhiều tiền để che giấu khuôn mặt thật là điều phù phiếm. "Ông ta chi rất nhiều tiền cho bản thân ở thời điểm mới bắt đầu cắt giảm việc làm,” một thành viên của đảng Cộng Hòa đối lập nói. "Để xem vợ ông ta chi bao nhiêu cho việc trang điểm.”

Phu nhân tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron, từng là giáo viên dạy kịch của ông Macron và lớn hơn chồng 25 tuổi. Hai vợ chồng tổng thống thường xuất hiện với hình ảnh đạp xe hay tình tứ tại nhà. Sau khi tin tức lan truyền, các phụ tá của ông Macron khẳng định chi phí trang điểm sẽ được cắt giảm. Ngoài ra, các phụ tá cũng cho biết, các tổng thống tiền nhiệm cũng chi nhiều tiền để xây dựng hình ảnh cá nhân. Ông Nicolas Sarkozy chi gần $9,000 Mỹ kim một tháng cho trang điểm. Ông Francois Hollande trả khoảng $11,500 Mỹ kim 1 tháng cho thợ cắt tóc.

Cặp song sinh có mái tóc không thể chải

ANH QUỐC - Hai bé gái sinh đôi người Anh Agnetha và Anja Norendal có mái tóc xù như bờm sư tử vì mắc hội chứng tóc không thể chải. Bé Agnetha và Anja Norendal, 9 tuổi, ở Cockermouth, Cumbria, Anh luôn khiến người đi đường hiếu kỳ. Bà Angela, 52 tuổi, mẹ của cặp song sinh, nhận ra sự khác thường ngay khi hai con bắt đầu mọc tóc với những sợi tóc cứng, xoăn, không thể chải vào nếp. Một bác sĩ tin rằng hai em mắc hội chứng tóc không thể chải (UHS), xảy ra do đột biến gene.

Dù chưa đưa hai con đi kiểm tra chính thức, gia đình tin chắc hai bé gái mắc UHS. "Tôi không biết có thể là nguyên nhân nào khác. Hội chứng này hình như cũng tạo nên màu tóc vàng sáng xuất hiện ở những đứa trẻ cùng mắc hội chứng này,” bà Angela cho biết. Agnetha và Anja chỉ mới cắt tóc 3 lần trong đời, do tóc mọc rất chậm. Bà Angela chỉ có thể gội đầu cho hai con một lần mỗi tuần để tránh làm rối tóc. "Chúng tôi hầu như không dùng dầu gội đầu vì dầu gội làm tóc xoăn cứng thêm. Nhưng mỗi tuần chúng tôi dùng hết một chai dầu xả,” bà nói.

Mái tóc xù khiến người lạ luôn muốn xin chụp ảnh cùng hai cô bé. "Bọn trẻ ở trường cũng thích mái tóc này", mẹ của cặp sinh đôi kể. "Tôi rất muốn biết liệu có cặp song sinh nào khác có mái tóc như vậy hay không." Nhờ internet, gia đình có thể liên lạc với những người có con mắc cùng triệu chứng. Trên thế giới có khoảng 100 trẻ em mắc UHS. Thiên tài vật lý Albert Einstein được cho là cũng mắc hội chứng này.

Tiền ảo Bitcoin được ưa chuộng ở Venezuela

CARACAS - Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử, khi lạm phát tăng cao và nhu yếu phẩm thiếu hụt. Điều này đã khiến người dân ở đây chuyển sang khai thác Bitcoin. Họ có thể bán chúng kiếm ngoại tệ, trong bối cảnh tiền mặt tại đất nước này trở nên vô nghĩa. Nguyên nhân là giá điện hiện nay tại Venezuela đang rất rẻ và trở nên phải chăng hơn nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, điện năng được trợ cấp nhiều đến mức nó gần như miễn phí.

Để đào được tiền ảo, thợ đào cần sử dụng máy điện toán để thực hiện những thuật toán phức tạp, tạo ra chuỗi liên kết trong blockchain (chuỗi khối) - công nghệ khổng lồ đằng sau Bitcoin. Đổi lại, họ được thưởng Bitcoin vào ví điện tử. Một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình này là nguồn điện năng rất lớn. Nhiều người dân Venezuela có thể chạy cùng lúc vài máy đào Bitcoin, để đem về thu nhập khoảng $500 Mỹ kim mỗi tháng - đủ nuôi một gia đình 4 thành viên, và mua những nhu yếu phẩm cần thiết như tã lót hoặc thuốc insulin từ nước ngoài.

Tuy nhiên, chính quyền Venezuela đã bắt đầu để ý đến hoạt động khai thác Bitcoin. Chính phủ chưa có luật quản lý việc khai thác tiền ảo, nên cảnh sát sẽ quy chụp vài tội danh không rõ ràng với những người này. Điều này đã khiến thợ đào phải hoạt động bí mật hơn, hoặc chuyển sang khai thác đồng Ethereum với mức lợi nhuận cao hơn.

Đức chuyển xong hơn 740 tấn vàng về nước

FRANKFURT – Ngân hàng Trung ương Đức - Bundesbank vừa thông báo đã chuyển 100 tấn vàng cuối cùng từ Paris về nước. Tổng cộng, nước này đã đưa về 743 tấn vàng thỏi, trị giá gần $31 tỷ Mỹ kim. Kế hoạch hoàn tất trước 3 năm so với dự kiến. Từ năm 2013, Đức đã bắt đầu chuyển vàng đang cất trữ tại New York và Paris về nước. Họ cho biết mục tiêu của việc này là "gây dựng niềm tin" trong công chúng. Tuy nhiên, nó cũng là tín hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, chính phủ Đức đã cho chuyển 2 phần 3 vàng dự trữ sang Anh, Pháp và Hoa Kỳ, vì lo ngại Liên Xô tấn công.

Bên cạnh đó, mục đích của họ trước đây là cho phép đổi số vàng tại Paris thành ngoại tệ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng giờ đây, cả Đức và Pháp đều đã dùng đồng euro. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Đức bắt đầu dự trữ vàng, và giữ chúng trong các hầm chứa ở nước ngoài. Tuy nhiên, những năm gần đây, tin đồn về số vàng dự trữ của Đức đã nảy sinh. Nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của số vàng này. Khi sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cơ quan kiểm toán nước này đã đề nghị kiểm tra số vàng dự trữ vào năm 2012.

Ngân hàng trung ương Đức khẳng định số vàng đang được bảo quản rất tốt. Tuy nhiên, một năm sau đó, họ đã phải thông báo sẽ chuyển bớt vàng dự trữ về Frankfurt. Sau đợt chuyển cuối cùng, hơn 50% vàng dự trữ của Đức hiện được giữ tại Frankfurt. Phần còn lại sẽ được giữ tại London và New York, để có thể nhanh chóng chuyển đổi sang bảng Anh và Mỹ kim trong trường hợp khẩn cấp.

Giải cứu cá voi lưng gù 7 tấn mắc cạn trên bãi biển

BRAZIL - Nhờ nỗ lực cứu nạn của người dân địa phương, một cá voi lưng gù con đã được trở về biển sau 24 tiếng mắc kẹt trên bãi cát. Hơn 300 người đồng loạt reo hò khi nỗ lực cứu sống một con cá voi lưng gù non mắc cạn ở bãi biển Rio de Janeiro, Brazil kết thúc thành công với kết quả con vật được thả về biển vào chiều thứ Năm. Trong video, con cá voi bơi trở lại vùng biển nam Đại Tây Dương trước sự chứng kiến của đám đông. Nhiều người thậm chí bật khóc khi theo dõi con vật trở về nhà sau 24 tiếng căng thẳng.

Con cá voi lưng gù non dài 9.8 mét, nặng khoảng 7 tấn được phát hiện dạt vào bờ biển Rasa ở Armacao dos Buzios, một khu du lịch cách thủ đô Rio de Janeiro khoảng 193 cây số vào chiều thứ Tư. Sáng ngày hôm sau, hàng trăm người địa phương và 3 máy xúc của hãng JCB đã cố gắng đào một rãnh cát quanh cá voi, để nước biển chảy vào, mượn sức nước giúp con cá nổi lên. Cá voi sau đó đã cố gắng quẫy đuôi để di chuyển và đến được vùng nước sâu.

Theo các chuyên gia, cá voi lưng gù con có thể bị lạc khỏi đàn khi bơi ngang qua vùng biển Rio để đi về Nam Cực. Cuộc di cư thường diễn ra vào thời điểm này trong năm. "Con vật không có bất kỳ vết sẹo nào hoặc dấu vết nào cho thấy nó bị va chạm với tàu thuyền. Có thể nó đang đi cùng mẹ và bị lạc đường do sóng dội mạnh trong hai tuần vừa qua", nhà sinh vật học Marcelo Tardelli suy đoán.

Du khách làm bể quan tài 800 năm

ANH QUỐC - Một chiếc quan tài bằng đá có niên đại 800 năm tuổi đã bị hư hại vào cuối tuần trước, khi du khách cho con dẫm lên để chụp ảnh. Sự việc xảy ra khi một gia đình du khách Anh đến thăm bảo tàng Tu viện Prittlewell ở Southend, Anh. Du khách này đã để con đứng lên chiếc quan tài để chụp ảnh, khiến quan tài bị vỡ. Sau sự việc, gia đình du khách này vội vã rời khỏi hiện trường mà không thông báo cho nhân viên quản lý bảo tàng. Tuy nhiên, các camera an ninh đã ghi lại được ngoại hình của họ.

Chiếc quan tài bằng đá sa thạch, có niên đại 800 năm, được trưng bày tại bảo tàng Tu viện Prittlewell từ những năm 1920. Đây là quan tài của một vị tu sĩ từng sống và tu hành tại tu viện Prittlewell, và là hiện vật rất có giá trị nghiên cứu. Hiện ban quản lý bảo tàng đang đánh giá mức độ thiệt hại để đưa ra phương án sửa chữa hiệu quả nhất. Để ngăn ngừa sự cố tương tự, họ quyết định đặt hiện vật này trong lồng kính. Bà Claire Reed, chuyên viên phụ trách hiện vật tại bảo tàng và là người được giao phục chế quan tài, cho biết bảo tàng sẽ sớm được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, du khách nên tuân theo các quy định và có ý thức tôn trọng hiện vật.

Đây không phải lần đầu tiên du khách làm hư các hiện vật quý giá ở bảo tàng. Năm 2016, hai du khách đã làm vỡ tan một chiếc đồng hồ cổ ở Columbia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, nhưng bỏ đi luôn. Năm 2015, chiếc bình cổ Minoan 4,000 năm tuổi ở bảo tàng Khảo cổ học Heraklion trên đảo Crete, Hy Lạp cũng bị vỡ sau khi một nữ du khách ngã vào.