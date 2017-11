Từ bạn trai tiểu thư nhà đại gia Bình Phước đến tử tù thảm sát cả gia đình vì hận tình

Nhắc đến vụ thảm sát 6 người trong 1 gia đình đại gia ở Bình Phước xảy ra năm 2015, nhiều người vẫn chưa hết thương xót cho cái chết của các nạn nhân dưới lưỡi dao của kẻ thủ ác.

Ngày 10/7/2015, Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt 2 nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước, một nghi can tên Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), quê An Giang, nghi can thứ hai tên Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991). Sau đó, bắt tiếp đối tượng Thoại.

Ngay khi hung thủ sát hại 6 người trong gia đình lộ diện, những người thân trong gia đình nạn nhân cùng dư luận vô cùng bàng hoàng. Bởi hung thủ chủ mưu trong vụ ra tay sát hại cả gia đình đại gia Bình Phước lại chính là bạn trai cũ của con gái gia chủ.

Bạn trai của cô gái con đại gia ngành gỗ ở Bình Phước

Theo đó, Nguyễn Hải Dương (SN 1991, trú tại An Giang) sau khi học hết lớp 12 được cha đưa lên Sài Gòn học nghề nhưng sau đó đã bỏ ngang vì không có tương lai. Một thời gian sau, Dương về làm thuê ở xưởng gỗ của người chú ruột, tá túc ngay trong phòng bảo vệ cùng cha.

Trong thời gian làm việc tại đây năm 2013, Nguyễn Hải Dương đã có cơ hội làm quen với Lê Thị Ánh Linh từ một lần đi sinh nhật. Biết hoàn cảnh Dương nghèo khó nhưng cô gái con đại gia ngành gỗ ở huyện Chơn Thành, Bình Phước vẫn hết mực yêu thương.

Nguyễn Hải Dương chủ mưu vụ sát hại cả gia đình đại gia Bình Phước thời điểm bị bắt.

Trong quá trình yêu nhau, Dương đã nhiều lần đưa Linh về thăm nhà, đồng thời cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trong quá trình yêu nhau, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Sau khi đi học ngành Tài chính Kế toán, Dương được người yêu cho mượn gần 500 triệu mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai có sự nghiệp. Tuy nhiên tới tháng 2/2015, trong lúc mẹ Linh yêu cầu con gái chấm dứt tình cảm với Dương thì anh này phát hiện Linh có bạn trai mới.

Theo đó, Dương ra tay sát hại cả gia đình để trả thù tình và cướp giật tài sản

Sau khi chia tay, Dương quen và yêu người khác nhưng cảm thấy sống không thể thiếu Linh nên nhiều lần tìm cách nối lại tình xưa. Tuy nhiên, những lần ấy đều bị Linh và gia đình cự tuyệt. Khi bị ngăn cấm yêu, Dương hận tình nuôi ý định sát hại Linh và những người trong gia đình cô gái để trả thù. Anh ta cũng lên kế hoạch tự sát sau khi gây thảm án.

Sát hại 6 người trong gia đình bạn gái để trả thù tình

Để thực hiện ý định của mình, Dương mua súng bắn bi sắt, súng bắn điện, dao bấm, găng tay cao su, dây rút, băng keo, bình xịt hơi cay và sim điện thoại. Dương còn rủ thêm Trần Đình Thoại tham gia giết người. Dương viện lý do góp 800 triệu đồng để làm ăn cùng ông Mỹ (bố của Linh) nhưng bị ông Mỹ quỵt nên muốn cướp lại.

Tuy nhiên, sau đó Thoại đổi ý định, không tham gia giết người cùng Dương với lý do phải về quê thăm bà ngoại bị bệnh. Trước khi về quê, Thoại đưa cho Dương con dao Thái Lan Thoại mua để gây án (Dương đã dùng con dao này đâm bà Nga tử vong).

Nguyễn Hải Dương trong phiên xử ngày 17/12/2015 tại Bình Phước.

Để có thêm đồng bọn, Dương gọi Vũ Văn Tiến và rủ người này tham gia kế hoạch cướp tài sản. Đột nhập vào căn biệt thự của ông Mỹ rạng sáng 7/7, cả hai đã lần lượt giết 6 người trong gia đình sau khi tra khảo tiền bạc nhưng không được gì. Trước khi xuống tay với Linh, Dương nói nhỏ vào tai cô gái: “Tất cả những gì xảy ra hôm nay là do anh bị đối xử”.

Sát hại 6 người xong, hai kẻ sát nhân lấy iPad, máy tính xách tay, 5 điện thoại và hơn 4 triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, Dương nghe tiếng Bé Na (con út ông Mỹ) khóc trong phòng nên vào ru cho bé ngủ rồi trốn khỏi hiện trường.

Thi hành án tử hình Nguyễn Hải Dương bằng hình thức tiêm thuốc độc

Trước đó, cuối năm 2015, TAND Bình Phước tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Thoại nhận 16 năm tù về cùng tội danh. Dương chấp nhận hình phạt, xin được thi hành án sớm. Tiến và Thoại xin giảm án. Ngoài việc đề nghị tăng án với Thoại, gia đình nạn nhân muốn tòa phúc thẩm xem xét dì ruột của Dương có hay không đồng loã với cháu trai.

Đồng thời, 10/2016, Nguyễn Hải Dương cũng ngỏ ý muốn được hiến xác cho y học và xem đây là việc làm có ích cuối cùng để anh ta bớt dằn vặt và chuộc lại phần nào lỗi lầm đã gây ra.

Thi hành án tử hình Nguyễn Hải Dương vào ngày 17/11 tới đây.

Tuy nhiên, sau đó, ông Hải tìm hiểu thông tin và được biết hiện tại pháp luật không cấm tử tù hiến xác cho y học, nhưng có nhiều rào cản pháp lý khiến việc này khó thực hiện. Nên sau đó, Dương đã quyết định rút đơn xin hiến xác. Đồng thời tử tù này cũng cảm thấy buồn vì nguyện vọng cuối đời không thực hiện được.

Tháng 7 năm ngoái, TAND Tối cao ghi nhận Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn bác đơn kháng cáo do hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Kháng cáo của Thoại và gia đình bị hại cũng bị bác bỏ.

Đến ngày 17/11 sắp tới, Dương chính thức phải thi hành án tử sau 2 năm gây ra tội lỗi tày đình cuớp đi sinh mạng của 6 người trong một gia đình. Tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được đưa từ trại tram ở Bình Phước xuống Bình Dương. Sau đó Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương.

Sáng 7/7/2015, người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc thì phát hiện 6 người trong gia đình ông này đã tử vong. Các nạn nhân gồm ông Mỹ và vợ là Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ). Duy nhất bé gái con út của ông Mỹ là Lê Thị Gia Linh (tên thường gọi Bé Na, 22 tháng tuổi) sống sót. 5/6 nạn nhân đều bị trói tay trước khi bị giết.

