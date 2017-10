Từ chối nộp hết tiền kiếm được hàng tháng cho mẹ chồng, người phụ nữ bị nhà chồng đánh thâm tím khắp người

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn xuất hiện lời cầu cứu của chị P.V bị gia đình chồng hành hung khiến cư dân mạng phẫn nộ. Cụ thể, theo như chia sẻ, sự việc xảy ra là do chị V. không đồng ý đưa hết các khoản tiền kiếm được cho mẹ chồng.

“Con bé em của em lấy chồng, 2 vợ chồng hết sức làm ăn được thời gian thì mua được nhà chung cư trên Linh Đàm, Hà Nội. Bà mẹ chồng thì đòi dọn nhà ở quê ra đấy ở, cả em trai chồng cũng đòi ra đấy ở cùng nữa xong là đi làm được bao nhiêu bà ý cũng đòi cầm tiền.

Ý bà muốn 2 vợ chồng làm bao nhiêu phải đưa hết cho bà ý… Con em của em không đồng ý với cái cách bà mẹ chồng muốn lấy tiền như thế của 2 vợ chồng sau đó bà ý gọi em chồng đánh em của em ra như thế.

Thằng chồng nhu nhược quá ạ, cả em chồng còn hùa theo mẹ đánh chị dâu”.

Dòng chia sẻ của P.V khiến nhiều người bức xúc

Theo dõi trang cá nhân của chị P.V liên tục thấy những dòng status cầu cứu cùng hình ảnh chị bị đánh thương tâm: “Em bị em chồng và mẹ chồng đánh, mong mọi người hãy lên án giúp em với”.

Bức xúc trước hành vi của gia đình chồng chị P.V, rất nhiều cư dân mạng đã động viên, chia sẻ và khuyên chị nên báo sự việc đến công an giải quyết.

“Không thể chấp nhận được hành vi đánh đập như vậy. Làm dâu đã khổ rồi mà còn bị đối xử thế này, bố mẹ đẻ của chị mà biết thì đau lòng biết bao. Tại sao lại đánh đập vì lý do như thế”, A.H tức giận.

“Chưa rõ thực hư nhưng nếu là đúng thì chị nên báo lên công an để họ giải quyết. Việc đánh đập con dâu và chị dâu là sai trái. Hơn nữa phải tìm hiểu lý do dẫn đến sự việc này, 2 bên cùng ngồi lại với nhau tìm cách giải quyết tốt nhất”, một người khác nêu ý kiến.

2 người được cho là mẹ chồng và chồng của P.V. Ảnh: Facebook

Trao đổi với chúng tôi, chị P.V, người vợ bị đánh cho biết tâm trạng chị đang rất buồn: “Mình mong mọi người chia sẻ giúp mình với, hiện giờ mình đã làm đơn báo lên cơ quan chức năng và phía công an chính quyền cũng đã tiếp nhận sự việc”.

Chị T.N, chị họ của P.V cũng xác nhận sự việc và thông tin thêm: “V. nó hiền lành chịu khó làm ăn nhưng bà mẹ chồng đòi giữ kinh tế của vợ chồng nó. Chồng thì quá nhu nhược nghe lời mẹ. Hiện giờ người em chồng còn giữ điện thoại của V. rồi”.

Lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt (Hà Nội) xác nhận có vụ việc trên. Vị lãnh đạo này thông tin thêm, chiều qua người phụ nữ đã viết đơn trình báo lên công an phường, phía công an cũng đã gọi người chồng lên để giải quyết.

Theo Thùy Chi – Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất