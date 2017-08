Tử cung nhân tạo được thử nghiệm thành công lần hai

Cừu con phát triển trong tử cung nhân tạo.ÚC - Một nhóm nghiên cứu ở Úc đã sử dụng thành công tử cung nhân tạo để nuôi dưỡng thai nhi cừu lần thứ hai. Túi nhựa chứa đầy chất lỏng có thể giúp bào thai tiếp tục phát triển, mang lại hy vọng mới cho việc chăm sóc trẻ sinh thiếu tháng trong tương lai.Các nhà nghiên cứu ở Đại học Western Australia, Hiệp hội nghiên cứu phụ nữ và trẻ nhỏ Australia, và Bệnh viện Đại học Tohoku ở Nhật Bản cho biết, họ cho một bào thai cừu phát triển trong tử cung nhân tạo suốt một tuần. Thai nhi cừu được đặt vào trong túi tử cung nhân tạo, để kiểm tra cách chúng phản ứng và phát triển trong môi trường đó. Những con cừu sinh ra khỏe mạnh và không có dấu hiệu tổn thương não.Đây không phải lần đầu tiên tử cung nhân tạo được sử dụng để nuôi dưỡng bào thai cừu. Hồi tháng 4, nhóm nghiên cứu ở Viện nhi Philadelphia dùng phương pháp nuôi dưỡng cừu tương tự. Tử cung nhân tạo chứa phôi thai cừu trong 4 tuần mà không gây ảnh hưởng tới não hay cơ quan nội tạng. Phần lớn số cừu bị tiêu hủy sau đó, để nhóm nghiên cứu phân tích nội tạng của chúng và cách các cơ quan phát triển.Cừu được sử dụng trong nghiên cứu đều trong khoảng 105 đến 115 ngày tuổi, tương đương với thai nhi người 23 tuần. Trước khi tạo ra tử cung nhân tạo, các nhà nghiên cứu chỉ giữ được cừu non sống sót trong hệ thống nhân tạo khoảng 60 tiếng, và những con cừu đó bị tổn thương não nghiêm trọng.Tử cung nhân tạo chứa đầy nước ối để mô phỏng điều kiện trong tử cung cá thể mẹ. Một thiết bị cấp oxy bên ngoài sẽ đóng vai trò như nhau thai, giúp trao đổi chất, oxy và carbon dioxide. Trong cả hai nghiên cứu, tim thai cừu được theo dõi kỹ lưỡng để không làm việc quá tải trong khi các cơ quan khác trong cơ thể cừu phát triển.Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phương pháp này có thể nguy hiểm, do sự khác biệt giữa cừu và con người. Ví dụ, cừu chỉ ở trong tử cung 5 tháng trong khi con người phải nằm trong bụng mẹ 8-9 tháng. Cừu non chào đời cũng lớn hơn nhiều so với trẻ sơ sinh. Chênh lệch kích thước có thể làm thay đổi cách tử cung nhân tạo hoạt động. Một ý kiến chỉ trích khác là tử cung nhân tạo có thể xâm phạm quyền phá thai của phụ nữ.Mỗi năm khoảng 30,000 trẻ em ở Hoa Kỳ sinh non nguy hiểm, nghĩa là trẻ được sinh ra trước 26 tuần tuổi so với quá trình phát triển 37 tuần thông thường. Các nhà nghiên cứu hy vọng tử cung nhân tạo sẽ mang lại giải pháp y học, nhằm giúp trẻ sinh non từ 22 tuần sống sót. Họ sẽ cần thêm 5 năm hoàn thiện, trước khi có thể thử nghiệm hệ thống với thai nhi người. Phương pháp mới được đặt tên là "môi trường tử cung ngoại hoạt" hay EVE.