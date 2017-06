Tù gốc Việt bị kết tội giết cảnh sát cũng gốc Việt nay xin thẩm phán xét lại

Tống Chương Dương khi bị bắt năm 1998





Tống Chương Dương khi ra tòa năm 1998

Trịnh Huy CườngHOUSTON - Sau gần hai chục năm nằm trong danh sách tử từ của Texas, Tống Dương Chương, một kẻ giết người bị kết án, đang thỉnh cầu một thẩm phán liên bang của Houston can thiệp vào vụ ông bị kết án tử hình vì tội sát nhân, giết chết một cảnh sát viên ở Houston vào năm 1997 tại một tiệm tạp hóa.Ông Chương, 40 tuổi, nói rằng các công tố viên của Harris County đã giữ lại bằng chứng, từ phía luật sự biện hộ trong cuộc xét xử. Bằng chứng ấy lẽ ra có thể được dùng để giúp ông biện hộ trước những điều cáo buộc.Ông Chương bị kết tội vào năm 1998, trong vụ bắn chết “Tony” Trịnh Huy Cường, 25 tuổi, một nhân viên cảnh sát của Houston. Ông Cường bị bắn ngoài giờ làm việc ở sở cảnh sát. Ông đã làm việc trong tiệm tạp hóa của gia đình ở Westerland, khi Chương xông vào tiệm để cướp trong năm 1997.Ông Chương, một người tị nạn từ Việt Nam, đã từng phạm tội hình sự trước khi bắn Cường, trong đó có vụ bắn một người ở Hạt Harris County và đứa con 9 tháng tuổi của ông ta, và một vụ cướp ngân hàng liên quan đến băng đảng trong những tháng trước khi xảy ra vụ bắn cảnh sát viên gốc Việt.Ông Cường cũng là người tị nạn từ Việt Nam, rời đất nước năm 1975 khi mới 4 tuổi cùng với cha mẹ. Ông trở thành công dân Mỹ trong năm 1983. Anh tốt nghiệp học viện cảnh sát vào năm 1994, và phục vụ được hơn hai năm trước khi bị giết.Phiên tòa thụ lý hôm thứ Ba tuần qua, 6 tháng Sáu, diễn ra để hồi đáp một lời thỉnh cầu “habeas corpus” (trát thẩm xét quyền giam giữ can phạm), xin tòa án liên bang can thiệp vào vụ án, trong lúc ông Chương đã hết thời hạn kháng cáo trong các tòa án tiểu bang.Một hồ sơ tòa án được nộp hôm thứ Sáu, 9 tháng Sáu, ghi rằng “tài liệu thụ lý nhạy cảm” sẽ được trình bày trong vụ án ấy, và sẽ dẫn đến việc xét xử trong phòng kín giữa quan tòa với luật sư và công tố viên.Phiên tòa vào sáng thứ Ba đã có mặt của Stephen Gerard Mayeros. Trong cuộc xét xử vào năm 1998, Mayeros làm chứng rằng anh ta đã ở trong phòng giam với Chương tại nhà tù Harris County, khi Chương chia sẻ điều Chương đã nói với anh ta. Nhưng các hồ sơ tòa án nói rằng “Mayeros đã hỏi Chương rằng khi bắn Cường thì Chương ở gần như thế nào. Chương trả lời bằng cách chạm ngón tay lên trán Mayeros, và nói bang.”Các hồ sơ có ghi, “Khi Mayeros hỏi Chương rằng ông có cảm thấy buồn về việc giết Cường hay không, Chương trả lời rằng ông cảm thấy khủng khiếp và khóc cho tới lúc ngủ thiếp đi, và rồi cười.”Mayeros làm chứng rằng anh đã cung cấp bằng chứng cho các công tố viên, sau khi được thông báo rằng vụ án hình sự của anh có thể được xử một cách thuận lợi, nếu anh cung cấp bằng chứng.Tòa chưa trả lời về việc có nên xét lại vụ xử này, để giúp Chương có cơ hội thoát án tử hình.