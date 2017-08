Tú Hảo đăng quang Quán quân The Face mùa hai

Học trò cưng của Lan Khuê đã giành chiến thắng với tỷ lệ bình chọn áp đảo 40% trong đêm chung kết.

Trong đêm chung kết The Face 2017 diễn ra vào tối 27/8 tại TP Sài Gòn, Tú Hảo của team Lan Khuê được xướng tên ở danh hiệu cao nhất. Đây là kết quả được công chúng dự đoán bởi ngay từ đầu cuộc thi, Tú Hảo đã nổi bật nhờ gương mặt đẹp mong manh và đậm chất cổ điển. Suốt 11 tập của chương trình, cô liên tiếp nhận được lời khen ngợi từ 3 vị huấn luyện viên qua các thử thách. So với những thí sinh khác, Tú Hảo chỉ duy nhất một lần lọt vào vòng nguy hiểm ở tập bán kết. Trước chung kết, cô đã dẫn trước các ứng viên khác với tỷ lệ hơn 30% bình chọn từ khán giả. Sau ba phần thi, lượng vote của cô tăng lên 40,75%. Với danh hiệu Quán quân The Face mùa thứ hai, Tú Hảo nhận được phần thưởng trị giá 400 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng tiền mặt.

Tú Hảo trở thành Quán quân của The Face mùa thứ hai.

Tú Hảo sinh năm 1996, đang là sinh viên khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP Sài Gòn. Trước khi tham gia The Face, cô đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh trong thời gian dài. Với riêng giới trẻ, Tú Hảo là gương mặt quen thuộc khi thường xuyên xuất hiện trên lookbook của nhiều cửa hàng thời trang tại Sài Gòn. Do đó, khi đăng ký The Face và trở thành học trò của Lan Khuê, cô nhanh chóng có được sự ủng hộ từ lượng fan đông đảo.

Với việc Tú Hảo giành chiến thắng, 3 thí sinh còn lại gồm Đồng Ánh Quỳnh (team Minh Tú), Mỹ Nhân (team Lan Khuê) và Tường Linh (team Hoàng Thuỳ) đồng loạt nhận danh hiệu Á quân The Face.

Huấn luyện viên Lan Khuê rất hạnh phúc vì học trò giành được danh hiệu cao nhất.

Trong đêm chung kết, top 4 trải qua 3 thử thách gồm: catwalk và chụp selfie với điện thoại; gặp gỡ giới truyền thông; final walk – trình diễn cùng các huấn luyện viên. Ở phần thi đầu tiên, các cô gái sải bước trong trang phục của NTK Claret Giang Lê và thực hiện nhiệm vụ selfie cá nhân, nhóm. Phần giao lưu với báo giới được ban tổ chức ghi hình trước và phát lại. Trong thử thách này, top 4 được các phóng viên đặt câu hỏi về việc giữ gìn hình ảnh, ứng xử trước thị phi hoặc thử làm livestream trên trang cá nhân… Đồng Ánh Quỳnh được đánh giá cao vì có ứng biến nhanh nhạy, Tường Linh cũng có câu trả lời hoàn thiện về tình huống xử lý trước scandal. Ở phần thi cuối cùng – Final walk, các huấn luyện viên cùng diễn trang phục của NTK Adrian Anh Tuấn với học trò trên nền nhạc sôi động Hôm nay tôi cô đơn quá – Walk away của Tóc Tiên.

Các thí sinh chia sẻ niềm vui chiến thắng với Tú Hảo.

Chung kết The Face 2017 được khán giả nhận xét là có nội dung tẻ nhạt, thiếu sự kịch tính và nặng về yếu tố quảng cáo cho nhà tài trợ chính của chương trình. Top 4 xuất hiện khá ít ỏi và từng phần thi đều không giúp họ thể hiện được khả năng của mình.

Ảnh: Maison de bil