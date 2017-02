Tù lương tâm Đoàn Huy Chương đang ở đâu?

Vợ và hai con anh Chương (Facebook)



ĐỒNG NAI - Sáng thứ Hai chị Chiêm Thị Tường Mạnh cùng hai con vào trại giam Z30A để đón chồng là anh Đoàn Huy Chương, vì anh được mãn hạn tù vào ngày 13 tháng 2, 2017. Thế nhưng vợ con anh Chương cùng khoảng một chục người khác, trong đó có cô Minh Hạnh bạn tù của Chương mang sẵn bó hoa đến trước cổng trại, nhưng phía cai tù cho biết anh Chương đã được thân phụ là mục sư Đoàn Văn Diên đón về nhà trước đó rồi.



Nghe vậy, chị Tường Mạnh đành thuê xe đưa hai con về lại nhà ở Trà Vinh để tìm chồng.

Tuy nhiên đến 1 giờ trưa thứ Hai, mục sư Đoàn Văn Diên gọi và báo cho người ngoài biết rằng ông vẫn còn ở trong trại giam và chưa hề gặp được con là anh Chương. Trại giam nói với ông là anh Chương đã được đưa về trả tự do tại nhà ở Trà Vinh.



Đến sau 6 giờ chiều thứ Hai, Minh Hạnh cho biết đã gọi điện thoại cho chị Tường Mạnh và chị ấy nói chồng chị vẫn chưa về đến nhà.



Như vậy, theo nguyên tắc anh Chương, 32 tuổi, phải được rời nhà tù sáng nay, nhưng đến bây giờ gia đình chưa ai liên lạc được với anh. Anh được xem như bị mất tích từ 7g sáng thứ Hai sau khi đã thọ án 7 năm tù vì tội danh giúp công nhân đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng.



Khi loan tin trên, blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói nhà cầm quyền đã “KHỐN NẠN hết chỗ nói.”

Một bản tin đăng trên Dân Làm Báo cho biết vào khoảng 7 giờ 30 sáng, khoảng 30 người gồm thân nhân và bạn bè của tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương đã đến trại giam Z30 A Xuân Lộc, Đồng Nai đón anh trở về sau 7 năm tù giam.



Khi đoàn đến nơi thì phía Trại Giam cho biết cha ruột của anh Chương là ông Đoàn Văn Diên đã đến đón anh từ trước.



Năm 2006, Đoàn Huy Chương cùng với bạn bè sáng lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam với mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân. Tháng 11, 2006 anh Chương bị bắt và bị kết án 18 tháng tù giam với cáo buộc "Tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN" theo điều 88 BLHS.



Kết thúc những tháng năm tù đày, anh vẫn không từ bỏ lý tưởng của mình. Anh đã kết nối cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng tiếp tục lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam. Chính sự đấu tranh mạnh mẽ và những đóng góp hiệu quả nên Chương đã bị bắt trở lại vào ngày 13 tháng 2, 2010. TAND tỉnh Trà Vinh sau đó đã kết án Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh 7 năm tù giam và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam với cáo buộc vi phạm điều 89 BLHS “phá rối an ninh.”



Bà Tường Mạnh, vợ ông Chương, nói với phóng viên GNsP qua điện thoại, “Sáng nay, anh chồng tôi là anh ruột của anh Chương nói rằng, bố chồng tôi đã đón anh ấy về nhà nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có thông tin gì về chồng tôi.”



Nhà báo tự do Trương Minh Đức cho biết, ông Chương và thân phụ có những mâu thuẫn khiến hai người không có tiếng nói chung và không hiểu nhau, nên ông Đức cho rằng ông Chương không thể về cùng với thân phụ.



Cô Minh Hạnh, thành viên Lao Động Việt, lo lắng ông Chương đã bị đưa đi đâu mất. Cô rất quan tâm đến tính mạng của ông.



Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói ông Hùng, ông Chương và bà Hạnh là những người “tích cực ủng hộ phong trào khiếu kiện của dân oan, hỗ trợ công nhân nghèo và nông dân mất đất, đòi chính quyền phải xem xét lại việc đền bù cho họ”



Đã có tiền lệ khi những người tù chính trị mãn hạn tù giam, lập tức ngay trong ngày mãn hạn tù, nhà cầm quyền đã “giữ” họ lại, tìm kiếm và gán ép một tội danh khác nữa, để tiếp tục kết án, giam giữ họ. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải, tức Blogger Điếu Cày.



Minh Hạnh, thành viên phong trào Lao Động Việt, nói với Dân Làm Báo, “Việc trại giam đã không cho vợ con anh Chương đón anh trở về. Đây là hành động vô nhân tính. Vợ con anh Chương đã không ngủ suốt đêm qua để chờ giây phút gia đình đoàn viên. Chính điều này cũng đã khiến cho những người đi chung vô cùng bức xúc. Không thể chấp nhận được cách hành xử tệ bạc của công an đối với công dân Việt Nam.



“Riêng Minh Hạnh từng là cộng sự và là người từng cùng anh đấu tranh, cũng đã khao khát được đón gặp anh nơi đây. Tuy nhiên nỗi khao khát ấy không thể sánh bằng cũng không bằng nỗi đau hai đứa con anh đã xa vắng bố từ bấy lâu.”



Trong đoàn đi đón Chương còn có ông Nguyễn Kim Hoàng, cha của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Ông Hoàng cho biết mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn cố gắng đi đón Chương để động viên tinh thần anh. Đồng thời như một thông điệp gửi đến con trai ông là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (đang còn trong tù) và hai người bạn rằng ông ủng hộ những gì họ làm. Ông Hoàng cũng cho biết thêm trong lần thăm gặp gần đây, sức khỏe con trai ông không được tốt.