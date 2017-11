Từ máy chụp X-Quang đến chuyên án hơn 2 triệu lít xăng giả

Tung hỏa mù đánh lạc hướng gian thương

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã có loạt bài viết phản ánh, từ đầu năm 2017, nhiều người dân ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi xe thường xảy ra hiện tượng hỏng hóc đột ngột, chỉ bình thường khi được súc rửa chế hòa khí, động cơ. Họ nghi ngờ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đã kinh doanh bán sản phẩm kém chất lượng.

Bởi vậy, người dân đã phản ánh và sau đó huyện Quế Phong thành lập đoàn kiểm tra, có văn bản “cầu cứu” sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An. Sau khi tiếp nhận thông tin từ huyện này, các “trinh sát” của sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã nhiều ngày có mặt tại Quế Phong. Nhận thấy các cây xăng rất tinh vi, chỉ cần động thái sơ hở là rất khó để “tóm” được hành vi bán xăng giả, vì thế thanh tra sở này đã đề xuất lãnh đạo và tiến hành thanh tra đột xuất các cây xăng trên địa bàn huyện Quế Phong.

“Nếu kiểm tra định kỳ, phải thông báo trước thì chủ các cây xăng sẽ bán xăng chuẩn, lúc đó mình lấy mẫu giám định thì kiểu gì cũng tốt. Bởi vậy, chúng tôi mới đề xuất là kiểm tra bất ngờ thì mới xác minh được thật giả”, Chánh Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định, phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh xăng giả ở Nghệ An.

Tuy nhiên cũng theo ông Hà, để cho chắc chắn, ngay cả khi thành lập đoàn kiểm tra đột xuất thì thanh tra cũng phải tung hỏa mù đánh lạc hướng bằng nhiều chiêu khác nhau.

“Đầu tháng 6/2010, thanh tra đã tung hỏa mù là đi kiểm tra an toàn bức xạ tại các bệnh viện. Cụ thể đó là kiểm tra máy chụp X-Quang, máy chụp CT… Nghĩa là đánh lạc hướng kiểm tra một lĩnh vực khác không liên quan vấn đề xăng dầu hay hàng hóa lưu thông trên thị trường”, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Với “bài” trên, thanh tra sở đã bất ngờ tiến hành lấy mẫu tại các cây xăng trên địa bàn huyện Quế Phong để giám định. Kết quả đã phát hiện 7 cơ sở bán xăng A92 kém chất lượng với trị số ốc tan rất thấp. Nhận định xăng kém chất lượng không chỉ ở Quế Phong nên thanh tra sở này tiếp tục kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu ở nhiều huyện lân cận và phát hiện 5 cơ sở khác ở các huyện Quỳ Châu, Thái Hòa, Nghĩa Đàn cũng kinh doanh xăng A92 kém chất lượng.

Phá chuyên án hơn 2 triệu lít xăng giả

Cũng theo Chánh thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Hà thì ngay khi phát hiện tại địa bàn Quế Phong có nhiều cây xăng kém chất lượng và nhận định các địa bàn khác cũng có cây xăng bẩn nhưng lực lượng thanh tra vẫn “nằm im”. “Chúng tôi cứ kiểm tra đột xuất xong lại nghỉ một thời gian. Bởi nếu kiểm tra ngay thì chủ các cây xăng ở địa bàn khác đã biết tẩu tán hàng’, ông Hà giải thích.

Trong quá trình tung “trinh sát” để xác minh các cây xăng giả, lực lượng chức năng nhận thấy các cây xăng rất tinh vi, tìm nhiều cách để qua mặt. Một trong những chiêu mà theo ông Nguyễn Mạnh Hà nhận định đó là các cơ sở kinh doanh này luôn có mấy bể xăng thông với nhau. Trong đó có bể kém chất lượng, có bể “xịn”. Các bể này đều được nối ra các cây xăng để bán cho khách hàng. Khi gặp đoàn kiểm tra thì chúng đóng bể xăng bẩn mà bơm bể xăng xịn. Thậm chí khi có đoàn thanh tra đến lấy mẫu giám định (lấy tại vòi bơm) thì xăng vẫn “xịn” vì lúc này chủ các cây xăng đã đóng bể xăng bẩn.

“Trong quy định lấy mẫu thì cho phép lấy mẫu qua vòi cấp phát. Tuy nhiên nếu cứ theo quy định, mình muốn nhanh thời gian thì lấy qua vòi cấp phát sẽ không phát hiện ra xăng bẩn. Bởi các cây xăng có nhiều bể, khi mình kiểm tra lấy ở vòi thì các đối tượng khóa bể bẩn cho chảy bể sạch, sẽ không phát hiện ra. Vì thế, trong quá trình lấy mẫu tôi chỉ đạo anh em lấy mẫu trực tiếp tại các bể. Có như thế mới kiểm tra được thật giả xăng”, ông Nguyễn mạnh Hà nói.

Thanh tra tung hỏa mù đánh lạc hướng gian thương để bắt 12 cây xăng bẩn tại các huyện miền núi Nghệ An.

Sau khi phát hiện, xử phạt và nhận định 12 điểm kinh doanh xăng kém chất lượng ở các huyện miền núi chỉ là phần ngọn nên thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã đề xuất lãnh đạo có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An để tìm ra “hang ổ” xăng giả.

Sau đó ban Chuyên án 917XD phá xăng bẩn trên địa bàn Nghệ An đã được thành lập với sự phối hợp giữa phòng Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An và Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An.

Tiến hành điều tra, ban chuyên án được các đại lý mua xăng kém khai “gốc” bán là ở các huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Vì thế, các trinh sát lại tiếp tục vào cuộc. Khi xác định được đối tượng, ban chuyên án đã lên kế hoạch bắt quả tang.

Và sau một thời gian bám sát, 11h ngày 10/10, ban chuyên án đã bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ, ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu và Kiên Lục, ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu làm giả xăng A92.

Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965) về tội Sản xuất và bán hàng giả.

Trọng Đức