Từ năm 2020, dân Cali cần passport hoặc thẻ REAL ID để đi máy bay nội địa

California DMVSACRAMENTO – Những người California thường di chuyển nội địa bằng máy bay sẽ sớm có thể gặp trở ngại, nếu không có một loại bằng lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) mới, được chính phủ liên bang chấp thuận.Từ nay đến ngày 1 tháng 10, 2020, California cần phải cấp bằng lái hoặc thẻ ID mới phù hợp yêu cầu liên bang, theo đạo luật REAL ID Act. Theo đạo luật này, mọi tiểu bang sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Nội An, nếu muốn bằng lái hoặc thẻ ID tiểu bang được chấp nhận cho các công việc liên bang, như di chuyển bằng các chuyến bay nội địa, ghé thăm căn cứ quân sự, hoặc đi vào các cơ sở liên bang.Luật U.S. REAL ID được ban hành năm 2005, để giúp thẻ ID trở nên an toàn hơn, nhằm đề phòng các vụ khủng bố như vụ 911. Thời hạn hiệu lực ban đầu của đạo luật là năm 2008, nhưng sau đó được trì hoãn nhiều lần, do các tiểu bang gặp khó khăn khi thực hiện.Cơ quan Nha Lộ Vận (DMV) sẽ bắt đầu nhận đơn xin cấp bằng lái và thẻ ID theo tiêu chuẩn REAL ID vào ngày 22 tháng 1, 2018. Loại thẻ REAL ID không phải là yêu cầu bắt buộc, và cũng không phải loại thẻ cần phải có khi lái xe, bỏ phiếu, hoặc xin trợ cấp liên bang. Tuy nhiên, những người thường dùng các chuyến bay nội địa, thường đi vào căn cứ quân sự, hoặc đi vào một số cơ sở liên bang, có thể sẽ cần loại thẻ REAL ID mới này.Từ ngày 1 tháng 10, 2020, thẻ REAL ID có thể sẽ được yêu cầu cho các mục đích liên bang.Riêng tại California, để chuẩn bị cho việc cấp thẻ REAL ID, cơ quan DMV dự kiến sẽ thuê thêm 332 nhân viên mới tại các văn phòng trên toàn tiểu bang, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1, 2018. Ngoài ra, khoảng 60 văn phòng DMV sẽ tăng thêm giờ làm việc vào thứ Bảy, từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa.Để xin thẻ REAL ID, người dân California cần lấy hẹn với văn phòng DMV, và cần các giấy tờ như bằng chứng xác định danh tính, số thẻ An Sinh Xã Hội, giấy tờ chứng minh cư trú tại California, và giấy tờ xác nhận đổi tên nếu có.