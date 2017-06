Tự thay dầu hộp số (kỳ 3)

Đổ bao nhiêu cho vừa?

Trong tiến trình thay dầu hộp số (transmission fluid change), bạn đã tháo được lượng dầu cũ ra, đã thay gasket mới, và có thể đã thay cả màng lọc mới (filter), lắp chảo dầu trở lại vị trí cũ, và bây giờ bạn chui ra khỏi gầm xe, để chuẩn bị đổ dầu mới vào. Nhưng khi đặt phễu lên lỗ tiếp dầu để chuẩn bị đổ dầu mới vào, bạn lại phân vân: Không biết đổ bao nhiêu cho vừa? Câu hỏi này thực là đáng được đặt ra, bởi vì số dầu trong hệ thống phải vừa đủ, không thể thừa mà cũng không thể thiếu.





Dầu đọng trong chảo dầu chảy ra, chỉ là 1/2 số dầu có trong hệ thống.

Đổ cho đủ số dầu cần thiết

Làm sao biết được số dầu cần thiết là bao nhiêu? Xem lại hướng dẫn trong sách cẩm nang (Handbook) chăng? Đó chỉ có thể là một gợi ý, nhưng không thể là câu trả lời chính xác. Sau đây chúng ta thử xem hướng dẫn của nhà sản xuất dành cho chiếc xe Toyota Tacoma:

Automatic Transmission, Fluid Capacity: Up to 2.4 L (2.5 qt)

Những chữ ghi tắt trên đây được hiểu như sau:

Dầu hộp số tự động: Chứa được tối đa 2.4 lít, hoặc tối đa 2.5 quarts.

Xin các bạn để ý chữ “tối đa,” nghĩa là khả năng chứa dầu trong hệ thống không thể hơn 2.4 lít, hoặc 2.5 quarts.





Kiểm tra lại nhiều lần để biết chắc hộp số có đủ dầu để sử dụng



Vậy, trong thực tế, sau khi đã tháo dầu cũ ra rồi, bạn phải đổ vào bao nhiêu dầu mới để thay thế? Xin nhắc bạn ba điều sau đây:



- Lượng dầu cũ bạn rút ra được không phải là trọn vẹn số dầu trong hệ thống đâu. Đó chỉ là non một nửa, hoặc nhiều lắm mới chỉ là một nửa (1/2) tổng số dầu trong hệ thống thôi. Tại sao không rút hết dầu cũ ra? Đơn giản là vì, không thể! Bạn chỉ có thể rút được số dầu đọng lại trong chảo mà thôi. Còn hơn một nửa lượng dầu cũ vẫn còn nằm trong những bộ phận khác của hộp số, như Torque và Cooling Line. Bao giờ cũng còn một nửa nằm lại, và số dầu ở đây sẽ chuyển động khi máy chạy.



- Vì thế, nếu sách cẩm nang nói rằng xe của bạn chứa được tối đa (up to) 2.5 quartz, thì khi thay dầu, bạn chỉ cần có sẵn 1.2 quartz hoặc nhiều lắm 1.5 quartz là đủ.



- Tuy nhiên, muốn biết đích xác lượng dầu mới cần được đổ vào là bao nhiêu, bạn có thể đo lường số dầu cũ được tháo ra trong chậu chứa bằng cách: Lấy bình 1 gallon (bình sữa đã uống hết), rồi lấy chai 1 quart (chai nước suối) đổ đầy nước, rồi trút vào bình, dùng bút đen đánh dấu 1 quart, đổ thêm chai thứ 2, đánh dấu 2 quartz, đổ thêm chai thứ 3 đánh dấu 3 quartz, sang chai thứ 4 sẽ đầy bình vì 1 gallon có 4 quartz. Sau đó, đổ hết nước ra, và đổ dầu thải trong chậu chứa vào đây. Nhìn mức dầu lên tới đâu, bạn biết ngay rằng mình cần phải đổ bao nhiêu dầu mới vào thay thế.





Dùng bình gallon có đánh dấu để lường số dầu đã rút ra, và tính toán số dầu mới sẽ đổ vào cho vừa đủ.



Đến đây, chúng ta có thể kết luận: Công việc được gọi là thay dầu hộp số đúng ra chỉ là “thay được nửa số dầu” trong hộp số thôi. Nửa số dầu mới hòa chung với nửa số dầu cũ, sẽ làm tăng hiệu quả hộp số lên đáng kể, nhưng không thể nói tăng 100% giá trị được.



Nếu là người cầu toàn, bạn sẽ đặt ra câu hỏi: Vậy có cách nào để rút 100% lượng dầu cũ ra, và thay 100% dầu mới vào đó không? Có. Dĩ nhiên tiến trình này đòi hỏi nhiều công phu, nếu thuê thợ làm, bạn phải trả công xá cao hơn. Và bạn phải dùng một từ ngữ khác để nói với thợ máy: Tôi muốn “Transmission Fluid Flush,” chứ không đơn giản là “Transmission Fluid Change.” Bạn muốn tự làm lấy có được không? Cũng được luôn, chúng ta sẽ nói về cách Flush, để “xả” hết số dầu cũ ra trong một bài khác.

Nổ máy và quan sát sau khi thay dầu

Như vậy là bạn đã thay dầu xong cho hộp số. Có thể kể là một việc lớn, mà thực ra có bắt tay vào việc mới thấy nó cũng chẳng lớn lao hoặc khó khăn gì. Bây giờ, vẫn cứ để xe trong vị thế được nâng cao trên đế kích (jack stand), bạn mở máy, để máy xe nổ một lúc cho nóng ấm lên, rồi kiểm tra lại dầu hộp số như sau:

- Vẫn để máy nổ. Lưu ý quan trọng: Giữ cho máy nổ và nóng trong khi thăm dầu hộp số trừ trường hợp nhà sản xuất có chỉ thị ngược lại, và chỉ thị ấy phải được ghi rõ trong sách cẩm nang. Nếu nhà sản xuất không nói gì, bạn có thể yên trí kiểm tra dầu trong khi máy nổ. Trái lại, khi thăm coolant, bạn phải TẮT MÁY, và để cho đầu máy nguội hẳn trước khi ra tay. Bằng không, thăm coolant trong lúc máy còn nóng có thể làm cho coolant nóng bắn vào mặt bạn, gây tai nạn đáng tiếc.



- Tìm vị trí cây thăm dầu (dipstick), bật móc ở đầu que, rút ra, rồi quan sát vết dầu thấm trên que. Sau đó, lấy giẻ lau sạch, rồi đưa que vào, rút ra kiểm tra một lần nữa. Vết dầu phải lên tới vạch FULL, hoặc HOT. Được như vậy bạn mới có thể yên trí, tắt máy, đưa xe xuống khỏi kích.



- Lại mở máy, chạy thử một quãng đường, rồi ngừng lại, mở nắp hood lên, kiểm tra dầu một lần nữa. Nếu thấy dầu vẫn lên đúng mức trên que thăm, bạn mới có thể yên chí 100%, và thực sự hoàn thành công tác.

Nhưng nếu soát lại mà thấy vết dầu hiện lên cho thấy thiếu hoặc thừa thì sao? Vậy là chưa xong! Xin hẹn gặp bạn vào tuần tới.

