Tử vi đông phương ngày 22 tháng 6 năm 2017

TUỔI TÝ

GIÁP TÝ 34 TUỔI: Chuyện gì đến sẽ đến, hơi đâu mà phải phân tâm suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm đó. Nên tập trung vào học hành, nghề nghiệp tốt hơn.

NHÂM TÝ 46 TUỔI: Đã bắt đầu có những may mắn, thuận lợi trong công việc làm ăn cũng như trong gia đạo. Đừng ôm đồm chuyện của người thái quá, mang thiệt thòi cùng khẩu thiệt cho bản thân.

CANH TÝ 58 TUỔI: Công việc làm ăn phải tất bật nhiều. Tài lộc vì đó cũng tăng thêm. Nhưng trong gia đạo lại phải tiêu pha những chuyện chẳng đặng đừng.

MẬU TÝ 70 TUỔI: Con cháu mang biếu, tặng quà cáp hoặc tiền bạc bất ngờ khiến tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Có tin tức vui của bạn bè ở xa đã lâu năm không gặp. Cẩn thận đôi chút về sức khỏe.

TUỔI SỬU

ẤT SỬU 33 TUỔI: Đi xa thuận lợi và vui vẻ. Tuy nhiên phải chi phí tốn kém nhiều. Tình cảm cá nhân không được vui lắm vì những giận hờn vớ vẩn. Nghề nghiệp ổn định.

QUÝ SỬU 45 TUỔI: Những dự tính cho công việc mới đã bắt đầu biến chuyển và có chiều hướng tốt. Tuy nhiên cũng không phải là không có khó khăn trở ngại. Cần lưu tâm thật nhiều về giấy tờ pháp lý.

TÂN SỬU 57 TUỔI: Những chuyện hợp tác với người khác cũng gặp nhiều trắc trở đấy. Nên minh định thật rõ ràng, để mất lòng trước mà được lòng sau. Lưu tâm kẻ tiểu nhân nói xấu, ganh ghét.

KỶ SỬU 69 TUỔI: Sức khỏe có vẻ vẫn còn suy yếu, chưa hồi phục được như tình trạng cũ. Có hỷ sự của con cháu mang về khiến gia đạo tràn đầy hạnh phúc.

TUỔI DẦN

BÍNH DẦN 32 TUỔI: Công việc làm ăn có mòi bị trục trặc, đình trệ nên phải ưu tư lo lắng. Tài chánh cũng bị eo hẹp. Tình cảm cá nhân có nhiều rối rắm. Sẽ có quý nhân bất ngờ giúp đỡ.

GIÁP DẦN 44 TUỔI: Trong việc làm ăn, nghề nghiệp, vẫn được hanh thông, thuận lợi. Tài lộc vẫn đều đều. Những chuyện dự tính cũ đã bắt đầu đưa ra thực hiện được và đạt kết quả tốt đẹp.

NHÂM DẦN 56 TUỔI: Cẩn thận, lưu tâm nhiều về con cái hơn nữa. Việc làm ăn tuy vẫn bình thường nhưng phải bận tâm nhiều về những kẻ tiểu nhân hại ngầm.

CANH DẦN 68 TUỔI: Bực mình nhiều về những người làm việc xung quanh. Cũng coi chừng về xe cộ, nhất là những lúc di chuyển xa. Con cháu ngoan ngoãn, có hiếu khiến tinh thần thoải mái.

TUỔI MÃO

ĐINH MÃO 31 TUỔI: Công việc mang một vài kết quả khả quan khiến tinh thần cũng như tài lộc được thoải mái, vui vẻ. Cẩn thận kẻ tiểu nhân mưu hại cũng như coi chừng về xe cộ.

ẤT MÃO 43 TUỔI: Hùn hạp, tính toán chuyện làm ăn lúc này chưa phải là thời điểm tốt đẹp. Cần dè chừng người khác lừa lọc cũng như tiểu nhân hãm hại, nói xấu.

QUÝ MÃO 55 TUỔI: Đã có những tin tức vui cho tương lai. Việc làm tuy chưa được như ý nhưng đã có nhiều hứa hẹn tốt. Gia đạo được bình an.

TÂN MÃO 67 TUỔI: Mọi sự may mắn lại dồn dập mang lại. Tài chánh nhờ đó được như ý muốn. Gặp lại nhiều bạn cũ xa cách đã lâu. Gia đạo an vui.

TUỔI THÌN

MẬU THÌN 30 TUỔI: Không nên chủ quan trong mọi vấn đề vì sai một ly đi một dặm. Phải chuyên tâm hơn nữa để có thể thành công một cách tốt đẹp. Tình cảm cá nhân vui.

BÍNH THÌN 42 TUỔI: Sau những trở ngại gây khó khăn về tiền bạc, bây giờ đã gỡ được những rối rắm này. Tài chánh cũng sẽ đỡ lần lần. Cố gắng thêm nữa sẽ đạt kết quả tốt.

GIÁP THÌN 54 TUỔI: Đừng phiêu lưu quá độ, nhất là về tiền bạc, đây là thời điểm cần phải thủ nhiều hơn dương, hơn bành trướng lớn. Lưu tâm về giấy tờ liên quan tới pháp luật.

NHÂM THÌN 66 TUỔI: Có một vài rắc rối nơi làm việc, nhưng rồi lại giải quyết được êm đẹp ngay. Tài chánh vẫn khả quan, thoải mái. Gia đạo an vui.

TUỔI TỴ

KỶ TỴ 29 TUỔI: Có nhiều may mắn tuy nhỏ, nhưng cũng mang lại nhiều niềm vui. Tình cảm cần khéo léo kẻo dễ bị hiểu lầm mang đến sự phiền muộn. Tài lộc ổn định.

ĐINH TỴ 41 TUỔI: Được tin vui lớn của gia đình, thân nhân. Tình cảm cá nhân được thoải mái, vui vẻ. Nhận được của hoạnh tài bất ngờ ở xa đến.

ẤT TỴ 53 TUỔI: Hãy còn một vài trục trặc về tài chánh do sự chi phí quá mức của thời gian trước. Con cái mang lại niềm vui lớn. Có bạn bè ở xa tới.

QUÝ TỴ 65 TUỔI: May mắn bất ngờ về tiền bạc. Nghề nghiệp cùng công việc làm ăn có quý nhân nâng đỡ. Có tin vui của con cái mang về khiến gia đạo đầy hỷ khí.

TUỔI NGỌ

CANH NGỌ 28 TUỔI: Tình cảm cá nhân gặp nhiều vui vẻ, thuận lợi, dễ dàng tiến sâu hơn nữa. Không những thế, việc làm hiện tại tiến triển tốt đẹp. Tài lộc thoải mái.

MẬU NGỌ 40 TUỔI: Tuy vẫn còn khó khăn nhưng đó chỉ là những cái hậu của những trở ngại trước kia. Những ước muốn đã có cơ giải quyết tốt đẹp đấy. Có quý nhân giúp đỡ.

BÍNH NGỌ 52 TUỔI: Tiền bạc cũng như trong nghề nghiệp đều được hanh thông, tuy hơi bị mất sức nhiều. Có tin của thân nhân từ xa tới gây đôi chút bực mình. Gia đình bình an.

GIÁP NGỌ 64 TUỔI: Gặp một vài lủng củng trong nghề nghiệp. Tiền bạc cũng bị trở ngại đôi chút. Nên nhẫn nhịn lúc khó này, nhất là không nên tranh thua về lời nói với mọi người, gây bất lợi đó.

TUỔI MÙI

TÂN MÙI 27 TUỔI: Còn phiêu lưu về tình cảm càng dễ bị tai tiếng ảnh hưởng cả tới công việc làm ăn. Nên lo việc học hành hay làm việc chăm chỉ tốt hơn. Lưu tâm về xe cộ.

KỶ MÙI 39 TUỔI: Có việc phải đi xa nhưng cũng không có gì trở ngại lớn. Cẩn thận về chuyện hùn hạp với người khác cũng như để ý đến kẻ tiểu nhân ở gần bên mưu hại.

ĐINH MÙI 51 TUỔI: Tình cảm gia đình có nhiều chuyện lục đục, nhất là vấn đề tiền bạc. Nên nhẫn nhịn, uyển chuyển kẻo chuyện “bé xé thành to” làm bực mình không ít.

ẤT MÙI 63 TUỔI: Nhận được số tiền nhỏ do con cháu mang tới tặng. Có bạn bè hoặc khách ở xa tới viếng thăm. Lưu tâm giữ gìn sức khỏe, nhất là lúc thay đổi thời tiết.

TUỔI THÂN

NHÂM THÂN 26 TUỔI: Có nhiều chuyện lủng củng trong vấn đề tình cảm gây buồn phiền không ít. Coi chừng kẻ tiểu nhân dùng lời ngon ngọt để lợi dụng về nhiều mặt.

CANH THÂN 38 TUỔI: Nên dứt khoát và sáng suốt để quyết định về chuyện tình cảm kẻo về sau phải hối hận. Tài lộc và nghề nghiệp vẫn tốt đẹp, thuận lợi.

MẬU THÂN 50 TUỔI: Chuyện trở ngại bất ngờ xảy ra thật ngoài dự tính. Phải thật bình tĩnh và thận trọng trong lúc này giải quyết. Đi xa lúc này không có lợi.

BÍNH THÂN 62 TUỔI: Công việc làm ăn và tiền bạc vẫn bình thường nhưng có nhiều việc phải chi tiêu nên phải lo lắng về tài chánh nhiều. Con cái có tin vui. Tình cảm cá nhân vui vẻ.

TUỔI DẬU

QUÝ DẬU 25 TUỔI: Công việc làm ăn có quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc tương đối thoải mái. Về tình cảm, có nhiều người để ý nhưng nên tập trung vào việc học hành cùng nghề nghiệp để xây dựng tương lai trước đã.

TÂN DẬU 37 TUỔI: Vẫn còn những khó khăn về tài chánh chồng chất khiến ưu tư, lo lắng nhiều. Công việc làm ăn tuần này đỡ hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng. Gia đạo bình yên.

KỶ DẬU 49 TUỔI: Công việc làm ăn vẫn còn đình trệ, trở ngại chưa được hanh thông. Về tiền bạc, đừng lo lắng chi cho mệt, chưa phải quá gấp khúc mà chỉ gặp khó nhất thời, sẽ qua được ngay thôi. Gia đạo vẫn an vui.

ĐINH DẬU 61 TUỔI: Sức khỏe có phần nào suy yếu vì bệnh tật. Tuy vẫn còn hao tiền nhưng cũng có tiền vô nên không phải lo lắng. Có may mắn nhỏ về tiền bạc một cách bất ngờ.

TUỔI TUẤT

GIÁP TUẤT 24 TUỔI: Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng xấu đến việc học hành, đến nghề nghiệp. Mọi việc tuy diễn tiến bình thường nhưng phải để ý đến những sự ganh ghét, hiểu lầm xung quanh. Tiền bạc hanh thông.

NHÂM TUẤT 36 TUỔI: Hao tiền về những chuyện vô ích mà còn gây bất hòa trong gia đạo. Nên tự kiềm chế để vun đắp gia đình kẻo khi túng thiếu, khó nhờ vả được ai giúp đỡ. Công việc bình thường.

CANH TUẤT 48 TUỔI: Chưa được hanh thông nhiều trong sự nghiệp, kinh doanh. Tiền bạc tuy không thiếu thốn nhưng vẫn phải lo lắng, ưu tư. Cẩn thận kẻ tiểu nhân dòm ngó. Chưa tính được chuyện mới.

MẬU TUẤT 60 TUỔI: Mọi việc nên tỏ ra mềm dẻo sẽ giải quyết được êm đẹp. Công việc làm ăn gặp nhiều căng thẳng nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ qua khỏi. Gia đạo an vui. Cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

TUỔI HỢI

QUÝ HỢI 35 TUỔI: Việc làm ăn có kết quả tốt, đắc ý. Chuyện tình cảm hãy khoan tính tới mà nên lo sự nghiệp trước đã. Tài chánh có vài may mắn nhỏ. Cẩn thận khi lái xe kẻo dễ bị phạt về vi phạm lưu thông.

TÂN HỢI 47 TUỔI: Chuyện tình cảm khi giận khi vui làm nhiều khi nhức đầu. Công việc làm ăn vẫn hanh thông, tốt đẹp. Tài lộc nhờ đó cũng được đắc ý. Lưu tâm về giấy tờ liên quan tới chính quyền. Cũng để ý có tiểu nhân nói xấu.

KỶ HỢI 59 TUỔI: Đã có nhiều sự thuận lợi trong công việc làm ăn cùng tài lộc. Con cái mang lại niềm vui trong gia đình. Tuy nhiên phải lưu tâm về sức khỏe của con cái.

ĐINH HỢI 71 TUỔI: Tiền bạc tuy vào cũng khá nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng vì còn nhiều thứ phải chi ra. Có tin vui từ xa mang đến. Cũng có quý nhân giúp đỡ khiến công việc thông suốt.