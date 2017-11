Tử vi đông phương ngày 24 tháng 11 năm 2017

TUỔI TÝ

GIÁP TÝ 34 TUỔI: Không nên tin tưởng vào người khác một cách quá đáng, dễ bị thất vọng lớn đó. Tài chánh, giấy tờ cùng lái xe cộ đều phải thận trọng, dễ bị liên can đến pháp lý.

NHÂM TÝ 46 TUỔI: Những dự tính còn ở ngoài tầm tay, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra chán nản. Trong công việc hiện tại vẫn tốt đẹp, tài lộc thoải mái. Đi xa có lợi.

CANH TÝ 58 TUỔI: Đừng nóng nảy thái quá tạo nên những sự bất hòa trầm trọng hơn lên, cho dù mình có ở địa vị thượng phong. Sẽ có quý nhân giúp đỡ giải tỏa được những gút mắt hiện tại.

MẬU TÝ 70 TUỔI: Chuyện dời đổi về nhà cửa hoặc công việc làm ăn là lẽ tất nhiên phải đến. Tuy buồn phiền, nhưng đây lại là cơ hội may mắn, tốt đẹp chứ không hẳn là xấu đâu.



TUỔI SỬU

ẤT SỬU 33 TUỔI: Chuyện tình cảm tạm thời hãy dẹp qua một bên để lo cho tương lai trước đã. Nếu không sau này cũng chẳng đi tới đâu. Tài lộc có may mắn bất ngờ.

QUÝ SỬU 45 TUỔI: Suy nghĩ nhiều về chuyện làm ăn, về nghề nghiệp và nhất là tiền bạc, chưa tìm ra giải pháp thích đáng. Gia đạo có vài sự rối rắm làm điên đầu. Có may nhỏ cuối tuần.

TÂN SỬU 57 TUỔI: Tình trạng công ăn việc làm, nghề nghiệp tuy có những tin tức mới mẻ, tốt đẹp, nhưng vẫn còn dậm chân tại chỗ. Tài chánh có phần eo hẹp. Lúc này nên giữ vững tinh thần, rồi sẽ vượt qua.

KỶ SỬU 69 TUỔI: Chớ ôm mộng viển vông. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, đừng “đứng núi này trông núi nọ” mà chỉ làm khổ cho gia đình, cho con cái mà thôi. Sức khỏe hơi kém.



TUỔI DẦN

BÍNH DẦN 32 TUỔI: Chuyện tình cảm cá nhân tương đối lắng đọng và thoải mái được phần nào nhờ những tin vui của bạn bè mang đến. Chớ nên lái xe trong tình trạng không bình thường, gặp nhiều rắc rối đấy.

GIÁP DẦN 44 TUỔI: Chuyện ưu tư về công việc làm vẫn còn chưa có lối thoát, nhất là những sự việc liên quan đến pháp lý. Không nên phiêu lưu tình cảm có hại lớn. Tài lộc bình thường.

NHÂM DẦN 56 TUỔI: Hao tốn tiền nhiều về xe cộ cùng tiêu pha những chuyện của gia đình. Tuy nhiên, công việc lại mang đến nhiều may mắn về tiền bạc. Dự tính đi xa rất tốt đẹp.

CANH DẦN 68 TUỔI: Chớ bận tâm nhiều vào chuyện của con cái, hãy tập trung vào công việc đang làm để khỏi gây những trở ngại. Đừng để căng thẳng thái quá, có hại lớn. May mắn nhỏ về tài lộc.



TUỔI MÃO

ĐINH MÃO 31 TUỔI: Phải mất sức nhiều trong công việc hiện tại. Tuy nhiên, kết quả đạt được rất khả quan. Tình cảm thoải mái, vui vẻ. Tài lộc ổn định và có may mắn nhỏ. Cẩn thận tiểu nhân mưu hại.

ẤT MÃO 43 TUỔI: Bị hiểu lầm, bị miệng tiếng vì những chuyện không đâu nên tâm tình không được vui. Nghề nghiệp vẫn ổn định tuy có vài trục trặc không đáng kể. Lưu tâm nhiều khi lái xe cộ.

QUÝ MÃO 55 TUỔI: Có nhiều sự thuận lợi trong nghề nghiệp hiện tại. Tính toán tới chuyện đi xa đều êm đẹp và mọi việc thành công mỹ mãn ngoài dự tính, nhưng cũng phải dè chừng kẻ gian mưu ám hại.

TÂN MÃO 67 TUỔI: Ban đầu hơi gặp trở ngại đôi chút trong nghề nghiệp nhưng sau lại có sự hanh thông thật bất ngờ. Tiền bạc thoải mái không phải lo lắng. Nhận được tin tức vui của con cái, thân nhân.



TUỔI THÌN

MẬU THÌN 30 TUỔI: Có nhiều tin vui dồn dập về công việc, cùng hên may về tiền bạc. Chuyện tình cảm hãy gác qua một bên vì không những chẳng đi đến đâu mà còn ảnh hưởng xấu đến mọi việc.

BÍNH THÌN 42 TUỔI: Tuy có vài sự sút giảm trong công việc làm ăn nhưng cũng không đến nỗi phải lo ngại. Tài chánh vẫn ổn định. Tình cảm có vài sự căng thẳng vì những chuyện không đâu.

GIÁP THÌN 54 TUỔI: Nghề nghiệp đã có những sự hanh thông đáng kể không còn phải lo âu. Cứ tiến hành như dự tính sẽ có kết quả khả quan. Tài chánh ổn định. Gia đạo đã tạm yên.

NHÂM THÌN 66 TUỔI: Công việc tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa được như dự tính. Gặp vài sự bực mình do thân tộc mang lại khiến tinh thần không được vui. Tài chánh khá nhưng lại hao tốn nhiều về gia đình.



TUỔI TỴ

KỶ TỴ 29 TUỔI: Đừng kiêu căng, hợm mình là hay chỉ làm thêm sự xa cách với mọi người. Công việc có đôi chút trở ngại, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Chuyện tình cảm có vài niềm vui nho nhỏ.

ĐINH TỴ 41 TUỔI: Không nên để những chuyện hiểu lầm trở nên to lớn hơn, cũng đừng tranh thua về lời nói chỉ mang thêm sự mua thù chuốc oán mà thôi. Tài chánh ổn định. Lưu tâm nhiều về xe cộ.

ẤT TỴ 53 TUỔI: Công việc không được trôi chảy như ý, nhưng cũng có những thuận lợi nhỏ. Tiền bạc còn nhiều lo toan vì những dự tính cho tương lai. Chuyện gia đạo có sự hiểu lầm cần khéo léo giải quyết.

QUÝ TỴ 65 TUỔI: Phải lưu ý nhiều nhất là về tiền bạc kẻo không rất dễ bị mang tiếng. Chuyện của con cái, hãy để chúng tự giải quyết, xen vào chỉ làm gia đình thêm căng thẳng.



TUỔI NGỌ

CANH NGỌ 28 TUỔI: Tình cảm cá nhân có nhiều sự thuận lợi. Tuy nhiên cũng không khỏi gặp căng thẳng. Việc học hành cần chú tâm hơn để đạt được kết quả tốt đẹp. Cẩn thận về xe cộ.

MẬU NGỌ 40 TUỔI: Việc thay đổi chỗ làm cần tính toán, suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, kẻo không sẽ gặp những sự không hay. Tài chánh vẫn thoải mái.

BÍNH NGỌ 52 TUỔI: Nghề nghiệp có đôi chút trở ngại, nhưng sau đó lại qua được nhờ quý nhân trợ giúp. Chuyện tình cảm đừng để lâm quá sẽ dễ bị ảnh hưởng xấu tới công việc.

GIÁP NGỌ 64 TUỔI: Đề phòng những sự phiền toái cũng như sự gạt gẫm, nhất là do những người thân quen. Chuyện làm ăn cũng như tài chánh vẫn hanh thông.



TUỔI MÙI

TÂN MÙI 27 TUỔI: Công việc làm ăn vẫn diễn tiến đều đặn theo chiều hướng thuận lợi. Chuyện tình cảm đừng chấp nhất quá độ chỉ mang thêm sự bực bội cho mình. Tài chánh ổn định.

KỶ MÙI 39 TUỔI: Những rắc rối trong công việc đã giải quyết xong. Đã vậy lại có những may mắn bất ngờ. Tuy nhiên phải đề phòng những kẻ đố kỵ, ganh ghét mưu hại.

ĐINH MÙI 51 TUỔI: Nghề nghiệp có nhiều tin vui liên tiếp mang đến. Chuyện gia đình cần khéo léo để cho êm đẹp, kẻo không những lộn xộn nhỏ dễ biến thành chuyện lớn.

ẤT MÙI 63 TUỔI: Chớ nên để ý một cách quá ư chi tiết những sự việc, chỉ làm thêm phiền toái cho mình mà thôi. Gia đạo có nhiều hỷ khí mang đến.



TUỔI THÂN

NHÂM THÂN 26 TUỔI: Chuyện tình cảm vẫn còn rắc rối, chưa giải quyết được thỏa đáng khiến tinh thần có những rối rắm. Hãy lo vào công việc giải quyết cho xong xuôi mọi chuyện sẽ êm thắm.

CANH THÂN 38 TUỔI: Có thư từ vui vẻ của thân tộc từ xa gửi tới. Chuyện làm ăn tuy có vất vả, nhưng bù lại tài chánh cũng tạm được để giải quyết những chuyện khẩu yếu.

MẬU THÂN 50 TUỔI: Nghề nghiệp tuy phải dồn thật nhiều nỗ lực, nhưng kết quả đạt được lại rất khả quan. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đừng hùn hạp hoặc cho vay mượn.

BÍNH THÂN 62 TUỔI: Cẩn thận nhiều về những giấy tờ liên quan đến pháp luật. Cũng nên coi chừng nhất là lúc lái xe cộ. Tài chánh tuy không khởi sắc nhưng vẫn ổn định.



TUỔI DẬU

QUÝ DẬU 25 TUỔI: Cẩn thận khi giao du với bạn bè kẻo dễ bị liên lụy oan uổng. Công việc hiện tại chưa được vừa ý nhưng cũng đã khá. Nên lưu tâm đến những lời nói xấu vì sự ganh ghét.

TÂN DẬU 37 TUỔI: Chuyện tình cảm cá nhân có đôi chút xáo trộn. Ráng bình tĩnh để giải quyết tốt đẹp, đừng để chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn. Đã có một vài khả quan trong công việc.

KỶ DẬU 49 TUỔI: Đừng cứ khư khư cho mình là đúng mà bác bỏ ý kiến của mọi người trong gia đình gây mất hòa khí. Cần phải xem xét và hòa mình mới được. Tài chánh vẫn tương đối khá.

ĐINH DẬU 61 TUỔI: Cân nhắc và tính toán cho kỹ kẻo dễ phạm lỗi lầm khi quyết định đấy. Chuyện con cái hãy để chúng tự giải quyết đừng xen vào quá, nhiều khi chỉ làm rối thêm mà thôi.



TUỔI TUẤT

GIÁP TUẤT 24 TUỔI: Tính toán chuyện đi xa có nhiều thuận lợi. Tuy gặp khó khăn chút ít lúc ban đầu nhưng sau đó sẽ đâu vào đó, sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tình cảm cá nhân vui vẻ.

NHÂM TUẤT 36 TUỔI: Đã bớt dần những căng thẳng về công việc làm ăn cũng như đối với những người xung quanh. Tuần này có vài may mắn nhỏ cũng như có quý nhân giúp đỡ.

CANH TUẤT 48 TUỔI: Đạt được một vài thành quả đáng khích lệ trong công việc làm giảm bớt áp lực về tài chánh đang đè nặng. Cố gắng hơn nữa sẽ có nhiều tin vui. Gia đạo bình an.

MẬU TUẤT 60 TUỔI: Cố gắng né tránh những sự đụng chạm với những người xung quanh. Cũng nên mềm mỏng hơn trong gia đạo. Thời điểm này không thuận lợi lắm đâu. Lưu tâm về xe cộ.



TUỔI HỢI

QUÝ HỢI 35 TUỔI: Nhiều việc dồn dập, xảy đến khiến nhức đầu không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Cứ từ từ theo thứ tự ưu tiên mọi chuyện sẽ êm đẹp cả. Tình cảm cá nhân vui.

TÂN HỢI 47 TUỔI: Đừng đứng núi này trông núi nọ. Phải biết phân tích cân nhắc rồi chọn lựa để khỏi hối hận sau này. Tài chánh đã ổn định tốt đẹp. Coi chừng kẻ tiểu nhân mưu hại.

KỶ HỢI 59 TUỔI: Chưa thể quyết định những việc làm ăn lớn hoặc thay đổi công việc. Chuyện con cái có nhiều điều phải nhức đầu. Đi xa chưa thuận lợi.

ĐINH HỢI 71 TUỔI: Không nên lo lắng thái quá về vấn đề thiếu hụt tài chánh hiện tại, chẳng giải quyết được việc gì chỉ thêm mệt thôi. Sẽ có quý nhân bất ngờ giúp đỡ giải tỏa cơn khó này.