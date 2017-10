Tử vi đông phương ngày 26 tháng 10 năm 2017

TUỔI TÝ

GIÁP TÝ 34 TUỔI: Vẫn còn phải để ý đến kẻ tiểu nhân mưu hại. Tài lộc tương đối ổn định. Việc làm ăn có một vài trục trặc, gây sự căng thẳng. Chớ để chuyện tình cảm ảnh hưởng xấu đến công việc.

NHÂM TÝ 46 TUỔI: Có nhiều sự tận tâm vì một chuỗi rắc rối khiến phải lo lắng, tính toán tìm cách gỡ rối. Mọi việc phải kéo dài thời gian nhưng cuối cùng cũng được nhẹ gánh. Tài lộc tụ tán bất thường.

CANH TÝ 58 TUỔI: Việc làm ăn vẫn tiến triển đều tuy hơi chậm nhưng chắc chắn. Một đôi chuyện của thân tộc gây nên sự bực mình. Tài lộc có may mắn nhỏ. Cẩn thận nhiều khi lái xe cộ.

MẬU TÝ 70 TUỔI: Tài chánh vẫn được thoải mái, dễ chịu. Những khó khăn, rắc rối về công việc giải quyết một cách êm đẹp. Chuyện bất đồng giữa con cái nên công tâm suy xét kẻo không sẽ thành rạn nứt lớn.

TUỔI SỬU

ẤT SỬU 33 TUỔI: Công việc đã thực sự ổn định, nhưng cũng phải mất nhiều công sức vào đấy. Siêng năng, cần mẫn hơn nữa để đạt được kết quả tốt đẹp trong việc học hành cũng như nghề nghiệp.

QUÝ SỬU 45 TUỔI: Phải căng thẳng tính toán nhiều vì những dự định gặp những rắc rối tuy nhỏ nhưng gây phiền toái. Tài lộc vì đó lại phải hao tốn. Tuy nhiên sẽ có lộc tuy nhỏ nhưng bất ngờ. Tình cảm vui.

TÂN SỬU 57 TUỔI: Một vài sự hiểu lầm nhỏ xảy ra trong gia đạo khiến tinh thần không được vui. Về nghề nghiệp đang tiến triển khả quan, tuy chưa được như ý nhưng cũng đã rất thoải mái, nhất là về tài chánh.

KỶ SỬU 69 TUỔI: Bôn ba chẳng qua thời vận, chỉ nên tận hết lực của mình rồi kết quả do trời tính, buồn phiền chỉ làm cho tinh thần thêm mệt mỏi mà thôi. Có chuyện hỷ sự của con cái.

TUỔI DẦN

BÍNH DẦN 32 TUỔI: Chuyện tình cảm cá nhân, nếu để lộn xộn ắt ảnh hưởng lớn đến nghề nghiệp, đến sự học hành. Hiện tại đã qua được những sự không may rồi, dốc tâm làm việc, đèn sách sẽ có kết quả tốt đẹp.

GIÁP DẦN 44 TUỔI: Vẫn còn phải ưu tư suy nghĩ nhiều, cho dẫu chuyện tình cảm đã giải quyết một cách êm đẹp. Chỉ cần đừng nghe những lời ton hót, đâm chọt của những kẻ xấu. Tài lộc khá.

NHÂM DẦN 56 TUỔI: Bao nhiêu sự lộn xộn trong gia đạo cũng như trong công việc khiến tinh thần không yên nổi. Phải thật bình tĩnh từ từ gỡ từng mối, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tài lộc phải lo lắng nhiều.

CANH DẦN 68 TUỔI: Vừa trải qua những phiền muộn về chuyện của con cái, nhưng nay đã tạm ổn. Công việc làm vẫn tiến triển thuận lợi. Tài lộc phải chi phí nhiều vì những chuyện chẳng đặng đừng.

TUỔI MÃO

ĐINH MÃO 31 TUỔI: Trước khi quyết định chuyện gì cần phải suy nghĩ thật chín chắn kẻo rồi mang những sự phiền toái, lo buồn cho những người thân trong gia đình. Tình cảm cá nhân tốt đẹp.

ẤT MÃO 43 TUỔI: Để ý đến những kẻ tiểu nhân ganh ghét, mưu hại cũng như tính chuyện lừa lọc. Việc làm ăn vẫn tiến triển tương đối tốt đẹp. Tài chánh không có gì phải lo nghĩ.

QUÝ MÃO 55 TUỔI: Những tính toán chính xác đưa đến những kết quả thật khả quan và lại hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, về tài chánh hãy còn ở mức bình thường.

TÂN MÃO 67 TUỔI: Chuyện lộn xộn nhỏ trong gia đạo đã giải quyết một cách êm thắm khiến tinh thần rất ư thoải mái. Công việc làm và tiền bạc vẫn giữ được ở mức tốt đẹp.

TUỔI THÌN

MẬU THÌN 30 TUỔI: Mọi chuyện đã đi vào ổn định, không còn rối rắm như thời gian vừa qua. Công việc có quý nhân giúp đỡ. Tiền bạc tương đối hanh thông. Cẩn thận nhiều về xe cộ.

BÍNH THÌN 42 TUỔI: Nhận được những tin lớn của anh chị em, cha mẹ. Tài chánh rất thoải mái, tốt đẹp. Công việc hiện tại vẫn tiến triển tương đối khả quan. Tình cảm cá nhân vui vẻ.

GIÁP THÌN 54 TUỔI: Phải suy nghĩ cho thật kỹ kẻo khi nhúng tay vào rồi khó rút ra được. Chuyện gia đình cần phải dàn xếp cho thật êm thắm mới tính được việc lớn.

NHÂM THÌN 66 TUỔI: Công việc làm ăn phải mất sức thật nhiều để sắp xếp cho có kết quả. Tiền bạc hiện tại vẫn được như ý, tuy cũng phải chi phí nhiều vì con cái.

TUỔI TỴ

KỶ TỴ 29 TUỔI: Có tin vui trong gia đạo cũng như về mặt tình cảm. Nghề nghiệp và tài chánh thoải mái. Đề phòng nhiều về kẻ tiểu nhân nói xấu, mưu hại.

ĐINH TỴ 41 TUỔI: Chớ nên lơ là, dù đó chỉ là những chuyện nhỏ. Nó sẽ dẫn đến những kết quả không tốt từ sự nhỏ nhặt này. Tài chánh vẫn giữ mức tốt đẹp. Tình cảm cá nhân vui vẻ.

ẤT TỴ 53 TUỔI: Hãy còn một vài trục trặc nhỏ trong việc làm hiện tại, tuy đã được gỡ rối hầu hết. Về tiền bạc, tuy phải chi phí nhiều nhưng không đến nỗi lo lắng vì tiền kiếm được như ý.

QUÝ TỴ 65 TUỔI: Nghề nghiệp có nhiều sự may mắn bất ngờ vì có quý nhân giúp đỡ giải quyết được những việc lớn. tài lộc vẫn tiến triển tốt. Gia đình có nhiều tin vui của con cái.

TUỔI NGỌ

CANH NGỌ 28 TUỔI: Mọi việc khó khăn đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nhưng khi thay đổi hoặc dự tính làm việc gì mới cần cẩn trọng, không nên vội vàng, hấp tấp hỏng việc. Tình cảm cá nhân thoải mái, tuy có vài giận hờn nhỏ.

MẬU NGỌ 40 TUỔI: Cần quyết định thật chính xác, suy nghĩ thật chín chắn trước khi bắt tay vào việc. Nhất là chớ để tình cảm riêng tư xen vào sẽ đi đến thất bại lớn đó. Coi chừng kẻ tiểu nhân đâm chọt sau lưng.

BÍNH NGỌ 52 TUỔI: Nghề nghiệp, công việc làm ăn vẫn tiến triển đều đặn. Tài chánh tương đối dễ chịu. Chớ tính chuyện đi xa hoặc hùn hạp làm ăn, chưa được thuận lợi. Gia đạo bình an.

GIÁP NGỌ 64 TUỔI: Mọi việc nên giữ vững như cũ, chưa nên vọng động, thay đổi lúc này kẻo không sẽ thất bại lớn. Tuần này tốn kém nhiều về những chuyện không để đừng được. Cố giữ hòa khí trong gia đạo.

TUỔI MÙI

TÂN MÙI 27 TUỔI: Mọi sự khó khăn đã được giải tỏa nên tinh thần được thơ thới, hân hoan. Tình cảm cá nhân cùng tài lộc đều được vừa ý. Gia đạo hạnh phúc. Đi xa bình an.

KỶ MÙI 39 TUỔI: Có may mắn nhỏ về tài lộc. Công việc, nghề nghiệp vẫn tiến triển bình thường. Cần giải thích cho rõ ràng một cách bình tĩnh vì tuần này có sự hiểu lầm lớn đó.

ĐINH MÙI 51 TUỔI: Đừng chấp nhất những chuyện của con cái khiến tinh thần không vui. Đây chỉ là chuyện vô ý, vô tình mà thôi. Có tin tức vui vẻ của thân nhân ở xa tới. Tài lộc thuận lợi.

ẤT MÙI 63 TUỔI: Tiền bạc, công việc được thoải mái nhiều. Cần lưu tâm kẻo có kẻ tiểu nhân ganh ghét, dèm pha, nói xấu khiến bị mọi người hiểu lầm. Sức khỏe hơi yếu.

TUỔI THÂN

NHÂM THÂN 26 TUỔI: Vui vẻ nhiều vì tiền bạc cũng như tình cảm cá nhân được thoải mái, công việc, sự học hành tiến triển tốt đẹp. Có quý nhân giúp đỡ. Gia đạo bình an.

CANH THÂN 38 TUỔI: Tuy công việc hơi đình trệ, nhưng đừng lo lắng thái quá khi lâm vào tình trạng khó khăn thì lại có may mắn khác mang đến. Có may nhỏ về tài lộc. Cẩn thận xe cộ.

MẬU THÂN 50 TUỔI: Căng thẳng nhiều về công chuyện làm ăn, nghề nghiệp, tuy tài lộc vẫn tiến triển bình thường. Cẩn thận về con cái, đừng cho a dua với chúng bạn có hại lớn.

BÍNH THÂN 62 TUỔI: Tốn phí nhiều vì những chuyện phải tiêu xài thật cần thiết. Tuy thế, lại có nhiều hên may về tiền bạc. Con cháu mang lại niềm vui lớn trong gia đình.

TUỔI DẬU

QUÝ DẬU 25 TUỔI: Thời gian này có nhiều may mắn về tiền bạc cũng như vui vẻ trong tình cảm cá nhân. Trong nghề nghiệp hãy cẩn thận trong cách cư xử vì có tiểu nhân ganh ghét chờ sơ xuất của mình mà mưu hại.

TÂN DẬU 37 TUỔI: Có dịp dời đổi công việc hoặc đi xa trong thời điểm này đều tốt đẹp. Nghề nghiệp hiện tại cần cố gắng hơn nữa sẽ đưa đến thành công. Tài lộc vẫn còn một vài điều phải lo lắng.

KỶ DẬU 49 TUỔI: Đã ổn định trong việc làm, không còn bị bấp bênh như thời gian trước đây. Tài chánh khá nhưng lại phải chi phí nhiều về những chuyện thật cần thiết trong gia đình. Có khách từ phương xa đến.

ĐINH DẬU 61 TUỔI: Chuyện buồn phiền của con cái gây cho tinh thần kém vui. Cố gắng trầm tĩnh để tìm ra đường lối giải quyết cho thỏa đáng. Nghề nghiệp và tài lộc vẫn tiến triển bình thường.

TUỔI TUẤT

GIÁP TUẤT 24 TUỔI: Nghề nghiệp hiện tại đang ở trong thời điểm thật thuận lợi. Có những may mắn bất ngờ cũng như có quý nhân tận tình nâng đỡ. Cẩn thận khi giao tiếp, có tiểu nhân đang dòm ngó.

NHÂM TUẤT 36 TUỔI: Mọi sự việc khó khăn đã qua khỏi một cách dễ dàng nhờ ở những người có cảm tình trợ giúp. Có tin vui bất ngờ về tiền bạc. Tình cảm cá nhân đã vui trở lại.

CANH TUẤT 48 TUỔI: Đừng có phí sức lực, ôm đồm nhiều chuyện quá mà không việc nào đưa đến kết quả tốt đẹp. Nên tập trung vào một mối là tốt nhất. Tài lộc khả quan. Lưu tâm về sức khỏe.

MẬU TUẤT 60 TUỔI: Gia đạo đã dàn xếp ổn thỏa, không còn phải phiền hà. Trong nghề nghiệp, có dịp làm quen với quý nhân tạo điều kiện thuận lợi. Những dự tính có cơ may để thực hiện.

TUỔI HỢI

QUÝ HỢI 35 TUỔI: Hãy còn phải lưu tâm thật nhiều những kẻ xấu ở quanh mình. Chưa nên tính tới chuyện hùn hạp, cũng như cho vay mượn lúc này, vì tiền ra thì dễ nhưng đòi lại quá khó.

TÂN HỢI 47 TUỔI: Không nên tự cao tự đại, nhất là trong nghề nghiệp và tình cảm kẻo dễ vấp phải những trở ngại lớn. Có tin không vui trong thân tộc. Tài chánh còn nhiều điều phải lo lắng.

KỶ HỢI 59 TUỔI: Đừng tính toán những chuyện xa vời. Hãy tập trung sức lực vào công việc hiện tại. Tuy có khó khăn thật đấy, nhưng rút cuộc cũng đưa đến thành công. Lưu tâm nhiều về con cái.

ĐINH HỢI 71 TUỔI: Cố gắng nhiều trong công việc nhưng kết quả đạt được thật xứng đáng với công sức bỏ ra. Tài chánh đã khả quan nhiều. Vẫn còn phải đề cao cảnh giác kẻ lưu manh dòm ngó.