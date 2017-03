Tuần hành ủng hộ Trump tại Huntington Beach

Những người ủng hộ ông Trump tập trung tại Huntington Beach.



Vào hôm thứ Bảy, cuộc tuần hành “Make America Great Again - MAGA” ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã thu hút khoảng 1,000 người đến bãi biển Bolsa Chica, bao gồm cả một số người phản đối tuần hành. Một trận ẩu đả cũng đã xảy ra và một người tuần hành bị xịt hơi cay. Chi tiết về nguyên nhân đánh nhau hiện vẫn chưa được rõ.



Trước đó, ban tổ chức cuộc tuần hành MAGA nói rằng, họ hy vọng sự kiện sẽ diễn ra trong ôn hòa. “Tôi không chỉ ở đây để ủng hộ ông Trump, mà còn để ủng hộ các quân nhân, cựu quân nhân, cảnh sát, và các nhân viên đáp ứng khẩn cấp,” theo lời bà Darlene Savord, cư dân Tustin, một trong những người tổ chức. “Tôi không trách ông Trump về sự thất bại của dự luật y tế.”



Mục tiêu của cuộc tuần hành MAGA rất ôn hòa, tuy nhiên, nó lại diễn ra giữa lúc dư luận Hoa Kỳ đang rất chia rẽ. Nhiều cuộc tuần hành tương tự trước đây đã dẫn đến các vụ xung đột lớn, khi hai phe ủng hộ và phản đối tổng thống đụng độ. Đoàn tuần hành đã tập trung tại bãi biển Bolsa Chica, sau đó đi bộ khoảng 2 dặm dọc theo xa lộ Pacific Coast Highway, trên một đoạn đường dành cho xe đạp.



Trong khi đó, một nhóm người phản đối Trump đã ra cản đường, nói rằng họ sẽ tạo ra “một bức tường người” để cản trở đoàn tuần hành. Vụ đánh nhau xảy ra lúc 12:30 trưa, khi đoàn tuần hành MAGA đi ngang qua nhóm phản đối này. Ba người đã bị bắt vì tội dùng hơi cay bất hợp pháp. Không có ai bị thương nghiêm trọng trong sự việc.



Một tổ chức chống Trump khá nổi tiếng, có tên Indivisible OC 48, đã ra thông báo nói rằng họ sẽ không tham gia các hoạt động cản trở cuộc tuần hành MAGA, vì cho rằng cách hiệu quả hơn để phản đối các chính sách của ông Trump là “tập trung vào các hoạt động chính trị ôn hòa, và không cản trở các công dân khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ.”



Nhiều cuộc tuần hành MAGA khác đã diễn ra trên khắp Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy, bao gồm một số thành phố lớn như Sacramento, Washington DC, Boston… Cuộc tuần hành MAGA tại Philadelphia bị hủy bỏ do lo ngại bạo động.