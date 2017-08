Tức giận vận vào thân

Bài ĐOAN TRANGGiận không những “mất khôn” mà còn làm tổn hại đến sức khỏe. Từ rất xa xưa người ta đã biết rõ tức giận là một trong những nguyên nhân sinh bệnh, làm tổn hao khí huyết của cơ thể, sinh ra các loại bệnh, mau già, hay đau yếu.Giống như một đất nước chuẩn bị cho chiến tranh, khẩn cấp huy động rất nhiều nguồn lực, và gây ra nhiều tổn thất, cơ thể con người vì một lý do mà bị mất kiểm soát và tức giận thì hệ thần kinh trung ương sẽ kích thích một số thay đổi về mặt sinh học khiến gây tổn hại cho sức khỏe.Tức giận được xem là khởi nguồn của nhiều loại vấn đề sức khỏe khác nhau, nhưng dễ nhận diện nhất là “nam dễ hói đầu, nữ hay rụng tóc.” Những người nam thường xuyên tức giận bốc hỏa, đa số sẽ hói trán. Thông thường phụ nữ kiểm soát cơn giận tốt hơn nam giới, nhưng nếu trong một thời gian dài sống theo kiểu “nhịn,” nuốt cục giận vào trong, căng thẳng lâu ngày, cũng khiến tóc dễ rụng và dần sinh bệnh.Khi tức giận, một lượng máu lớn sẽ dồn lên não, làm lượng oxygen trong máu giảm, độc tố tăng cao. Độc tố dẫn đến viêm quanh nang lông, từ đó xuất hiện các vết nám trên mặt.Một trong những hậu quả đầu tiên của sự nóng giận là mặt mũi không đẹp tí nào. (Getty Images)Tức giận cũng dễ làm lão hóa tế bào não. Thực ra không chỉ là tế bào não, mà toàn bộ các tế bào trong cơ thể đều chịu tác động xấu. Các chất dinh dưỡng dự trữ bị lấy đi, thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều độc tố, khiến cơ thể bị mệt mỏi. Đó là lý do tại sao sau những cơn tức giận, người ta luôn cảm thấy rã rời thân thể, năng lượng tiêu tan.Không ít người than thở rằng cứ sau những cuộc cãi cọ, hay có những chuyện tức giận thì lại bị đau bao tử. Đúng là như vậy. Tức giận khiến cho lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa bị giảm, quá trình lưu thông diễn ra chậm, gây kém ăn, dần dần sẽ dẫn đến bệnh bao tử, nặng có thể dẫn đến loét bao tử.Khi cơn tức giận xảy ra, một lượng máu lớn dồn lên não và toàn bộ khuôn mặt, khiến cho lượng máu về tim giảm, gây thiếu máu cơ tim. Trong khi đó, hoạt động của tim vẫn phải “chạy” đều, nên lúc này tim sẽ phải làm việc hơn bình thường gấp nhiều lần, dẫn đến nhịp đập bất thường.Huyết áp tăng là do tức giận gây ra. Huyết áp tăng lên do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do co mạch. Tức giận và lo lắng cực độ đều có thể gây ra đứt mạch máu não.Những cơn tức giận tưởng chừng như không ảnh hường gì đến các cơ quan nội tạng, nhưng không hẳn như thế. Khi tức giận, huyết áp tăng cao, tăng cường phân hủy acid béo, các độc tố trong máu và gan cũng tăng theo tương ứng, khiến gan bị tổn thương. Trường hợp nghiêm trọng có thể khiến gan xuất huyết. Vòng tròn luẩn quẩn là khi tức giận thì hại gan, mà gan bị tổn thương thì lại dễ nóng giận.Khi tức giận, hệ thống nội tiết trong cơ thể sẽ bị rối loạn, khiến cho hormone tuyến giáp tăng tiết, theo thời gian sẽ dẫn đến bệnh ở tuyến giáp. Khi tâm trạng bị xúc động, nhịp thở sẽ rất gấp, phế nang liên tục mở rộng, ít co giãn, đồng thời cũng không thể thư giãn và nghỉ ngơi, gây hại phổi.Cuối cùng, những cơn tức giận gây tổn thương hệ thống miễn dịch. Khi tức giận, cơ thể tăng tiết cortisol làm cản trở các tế bào của hệ thống miễn dịch hoạt động, giảm sức đề kháng của cơ thể.Người xưa vẫn thường nói “tức khí,” tức là khi tức giận sẽ thực sự sinh khí (nộ khí), khí huyết sẽ tăng xông, lên đến đỉnh đầu, làm cho đỉnh đầu phát nhiệt. Tức giận có thể làm cho mất kiểm soát bản thân, muốn làm gì đó, thậm chí là hành hung người khác cho đến khi hỏa khí hết đi. Do vậy cần thật sự học cách kiểm soát cơn nóng giận.Làm sao để tránh được các bệnh gây ra bởi sự tức giận? Câu trả lời là phải “kiểm soát sự tức giận.” Hãy cố gắng thoát ra khỏi tình huống đang khiến bạn nóng giận. Việc này sẽ giúp bạn bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt.Có nhiều cách để bạn thoát khỏi tình huống gây nóng giận. Đầu tiên, và dễ nhất, chính là đi bộ. Trong thời gian đi bộ sẽ làm mất dần adrenalin, cortisol, những hormon được sản sinh ra khi chúng ta căng thẳng. Hơn nữa khi đi bộ còn tiết ra endophin một loại hormon giúp cho não làm việc tốt hơn và làm cho tâm trạng của chúng ta trở nên sảng khoái, phấn khích hơn. Các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định thậm chí chỉ cần 5 phút dạo chơi cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho hệ thần kinh. Tốt hơn nên đi dạo bộ nhiều hơn thế, khoảng nửa giờ.Nghe nhạc cũng làm cho người đang tức giận hay người đang bị kích động trở nên bình tĩnh hơn. Âm nhạc sẽ giúp giảm đáng kể mức độ căng thẳng. Âm nhạc mang lại một tâm trạng phấn chấn cùng với lối sống tích cực và năng động.Cắt đứt cơn giận nhanh nhất có lẽ là hít thở. Không hít thở bình thường mà phải hít thở sâu. Hãy tập cách hít thở sâu theo chu trình 6-7-8 như sau: Ngồi thẳng lưng trên ghế. Hít vào thật sâu bằng mũi, đếm đến 6. Ngưng thở, đến đến 7, sau đó từ từ thở ra bằng miệng, đếm đến 8. Lặp lại như vậy 10 lần. Hít thở sâu cũng có lợi cho hệ thần kinh vì nặp thêm oxygen nuôi dưỡng và tăng cường não, tủy sống và tất cả các dây thần kinh lan truyền khắp cơ thể. Hít thở sâu còn làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Điều này có nghĩa rằng cơ thể của chúng ta sẽ có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, từ đó sản xuất nhiều năng lượng hơn và làm tăng sức chịu đựng của bạn trong tất cả hoạt động.Thiền có thể giúp bạn điều chỉnh cảm xúc. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy sắp mất kiểm soát thì hãy để cho tinh thần thư giãn bằng cách thiền. Điều này sẽ mang lại cho bạn nộ tâm an hòa và tĩnh tại hơn. Thiền làm tăng hormone serotonin, còn được gọi là hormone “cảm giác tốt” - giúp con người nhận thức và điều hòa cảm xúc.Suy nghĩ tích cực, tu tâm dưỡng tính: Bạn có thể làm nguôi cơn nóng giận bằng cách cố gắng tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Cố gắng suy nghĩ vị tha hơn, vì người khác hơn, sự tức giận thường là do sự ích kỷ của cái tôi con người. Tu tâm dưỡng tính, buông bỏ vị tư, ích kỷ sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống luôn vui vẻ và nhẹ nhàng.Trong tâm mang thù hận hay ác cảm với ai đó không những làm tiêu hao năng lượng và thời gian mà còn làm vẩn đục tư tưởng của bạn, thậm chí đẩy bạn xuống mức thấp nhất của cảm xúc tiêu cực. Hãy để mọi thứ qua đi. Tha thứ, quên đi quá khứ và thoát khỏi hố sâu của hận thù mà chỉ nghĩ về một tương lai hạnh phúc ở phía trước đang chờ đón bạn.Hy vọng những lời khuyên hữu ích trên sẽ giúp bạn đánh giá được vấn đề, đánh giá được bản thân một cách tường tận để tránh những xung đột mâu thuẫn đáng tiếc xảy ra, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.(Theo thehealthsite.com, everydayhealth.com và nguồn tổng hợp)