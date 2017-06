Túi nhỏ đựng xà bông giặt có thể gây nguy hiểm cho người bị mất trí

Các túi nhỏ đựng xà bông giặt.



WASHINGTON DC – Tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports khuyến cáo rằng, các gói nhỏ đựng xà bông giặt dạng lỏng, còn gọi là “pod”, có thể là một mối nguy cơ chết người đối với những người trưởng thành bị mất trí, vì họ có thể tưởng lầm các túi dung dịch giặt quần áo này là thức ăn.



Nhóm Consumer Reports đã lấy số liệu thống kê của Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn CPSC theo đạo luật Tự do thông tin. Số liệu cho thấy, tại Hoa Kỳ, đã có 8 ca tử vong do nuốt các túi dung dịch giặt đồ, từ năm 2012 đến năm 2017. Trong số các ca này, có 6 trường hợp là người lớn bị mất trí, và 2 trường hợp là trẻ em.



“Người chăm sóc và con cái của những người cao tuổi nên chú ý rằng, việc nuốt các túi dung dịch giặt đồ sẽ gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong,” theo lời Patty Davis, giám đốc truyền thông của CPSP nói với Consumer Reports. Viên chức này cũng thêm rằng, nước thường và nước bọt đều có thể làm hòa tan túi đựng dung dịch, khiến xà bông giặt chảy ra ngoài. Do đó, dù không nuốt túi đựng, chỉ riêng việc ngậm túi dung dịch này trong miệng đã đủ gây nguy hiểm.



Tổ chức Consumer Reports khuyên rằng, không nên cất giữ các túi dung dịch giặt đồ tại những ngôi nhà có người bị mất trí sinh sống. Consumer Reports cũng cung cấp một số hướng dẫn an toàn, bao gồm cất giữ mọi hóa chất tẩy rửa trong tủ có khóa.



Hiệp hội các hãng sản xuất chất tẩy rửa ACI, đại diện cho ngành sản xuất trị giá $30 tỷ của Hoa Kỳ, nói rằng họ luôn “tuân thủ các quy định nhằm làm giảm tai nạn liên quan đến những sản phẩm loại này.” ACI cũng thêm rằng, sản phẩm xà bông giặt dạng lỏng, đựng trong túi nhỏ, vẫn đang được sử dụng một cách an toàn bởi hàng triệu người Hoa Kỳ mỗi ngày.



ACI cho biết, các công ty thuộc tổ chức này cũng đã tự thực hiện một số biện pháp đề phòng việc có người tưởng lầm túi xà bông giặt là thức ăn, bằng cách chế tạo một lớp màng mỏng có vị đắng bọc ngoài các túi “pod”, và dùng túi có màu mờ đục, thay vì trong suốt như trước đây.