Tưởng nhện chui vào quần, MC tốc váy lộ nội y trước mặt khán giả

Nữ MC Romania cuống cuồng tốc váy truy tìm con vật 8 chân mà cô cho là đã chui vào trong quần.

The Sun đưa tin trong lúc đang làm MC cho chương trình thực tế Bravo ai Still, Illinca Vandici trở nên lúng túng và cho rằng có một con nhện chui vào quần mình. Những người tham dự không giấu được vẻ kinh ngạc khi chứng kiến Illinca vạch chiếc đầm dài màu đen thướt tha, xẻ cao ra để tìm con nhện ngay trên sân khấu, trước máy quay.

Illinca còn cuống cuồng luồn tay vào trong váy vỗ liên tiếp từ trên xuống dưới chân, thậm chí còn quay người lại hẳn camera, để lộ chiếc quần lót màu đen và vòng ba.

Khoảnh khắc Illinca vạch váy tìm nhện.

Cuối cùng, một vị khách mời trong chương trình là nam giới đã tiến về phía nữ MC xinh đẹp và kiểm tra hộ cô. Kết quả là không sinh vật 8 chân nào đang bò trên cơ thể Illinca. Lúc này, cô mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc của mình nhưng trông có chút xấu hổ, ngượng ngùng bởi sự cố trên.

Brave ai Still (Bravo, you have style) là một trong những show truyền hình nổi tiếng ở Romania, trong đó người chơi được ban giám khảo chấm điểm dựa trên các trang phục, phong cách thời trang của họ.

Một khách mời tiến đến tìm nhện giúp Illinca.

Illinca đã dẫn hai mùa đầu của show truyền hình trên và vừa đi làm lại sau thời gian nghỉ sinh con hồi tháng 8 và kết hôn.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc đã thu hút hàng nghìn lượt xem sau khi xuất hiện trên Live Leak, một số người cho rằng nó được dàn dựng.

Illinca là một gương mặt MC khá nổi tiếng ở Romania.

Những sự cố xảy ra trên sóng truyền hình không phải là quá hiếm gặp. Hồi tháng 8, một nữ phóng viên người Mỹ hét toáng lên vì hoảng sợ do có một con gián đậu trên ngực cô trước khi truyền hình trực tiếp.