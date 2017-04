Tưởng niệm 12 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II băng hà

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Tưởng Niệm 12 năm ngày Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phalô Đệ Nhị băng hà (2/4/2005 – 2/4/2017). Ngài là vị Giáo Hoàng được cả thế giới ngưỡng mộ, được xem là một vĩ nhân trong thời đại chúng ta không chỉ vì sự đạo đức thánh thiện của Ngài, mà còn là vị Giáo Hòang đem lại sự hòa đồng giữa các tôn giáo khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo nay có thể đối thoại với nhau trong tình huynh đệ.





Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đang cầu nguyện



Trong suốt 26 năm trị vì Giáo Hội, Ngài đã đi đến 129 quốc gia và lãnh thổ để cổ võ nền hòa bình, dân chủ, và xoa dịu nỗi thống khổ của những người thấp cổ bé miệng và đói khổ lầm than. Ngài đã đến Phi Luật Tân vào năm 1981 và đến thăm người Việt tỵ nạn tại Bataan; đã bảo lãnh cho gia đình ông Nguyễn Văn Thạnh sang định cư tại nước thứ ba để làm gương cho thế giới đón tiếp thuyền nhân Việt Nam vào đầu thập niên 1980.

Trong cuộc thăm viếng Phi Luật Tân, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaol II đã có một Thông Điệp cho toàn thể người dân Philipine. Chính thông điệp của Ngài đã khuyến khích Đức Hồng Y Jaime Sin, lúc đó là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Manila kêu gọi những cuộc biểu tình rộng lớn khắp nước, để 5 năm sau kết thúc sự cai trị của nhà độc tài Ferdinand Marcos. Hơn thế nữa, Đức Gioan Phaolo Đệ Nhị, cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và lãnh tụ Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan Lech Walesa là ba vị đã có công trong biến cố Ba Lan năm 1989 đưa đến sự sụp đổ của Khối Cộng Sản Đông Âu và kéo theo sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989 và Khối Cộng sản Sô Viết tan rã mà nhiều người cho là một phép lạ.





Các vị Tổng Thống Hoa Kỳ bên cạnh linh cữu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (Thanh Phong/Viễn Đông chụp lại)



Sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo ngoan đạo tại Wadowice, Ba Lan vào ngày 18/5/1920, với tên khai sinh là Karol Josef Wojtyla; Ngài mồ côi mẹ khi mới lên 8 tuổi. Người cha một mình nuôi con và qua đời năm 1941 khi Ngài vừa 21 tuổi. Trước ngày lìa đời, ông bố dặn dò con: “Trước khi chết, Ta muốn con cam kết phục vụ Chúa”.



Và Ngài đã cố gắng thực hiện lời trăn trối của người cha. Trong thời gian Đức Quốc Xã chiếm đóng Ba Lan, ngài vào ẩn náu tại Tòa Tổng Giám Mục Krakow bí mật học Thần Học vì đã là chủng sinh . Năm 37 tuổi đậu Tiến Sĩ Thần Học tại Đại Học Fresing và Đại Học Munich, sau làm giáo sư về môn Đạo Đức học tại Đại Học Freising. Chiến tranh kết thúc, ngài được lãnh chức Linh Mục, rồi Giám Mục và Tổng Giám Mục Krakow khi mới 43 tuổi.

Năm 1967, ngài được tấn phong Hồng Y. Và tháng 10 năm 1978 được Hồng Y Đoàn bầu làm Giáo Hoàng thứ 264 lúc mới 58 tuổi, Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người Ý suốt 455 năm lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Đức Giáo Hoàng lấy tên thánh là Gioan Phalo II. Ngài là vị Giáo Hoàng trị vì 26 năm, lâu hàng thứ 3 sau Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội (35 năm) và vị Giáo Hoàng Blessed Pius IX (32 năm) và nói được 8 ngôn ngữ khác nhau.



Sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã về thăm quê hương Ba Lan của Ngài vào tháng 6 năm 1979 đang khi đất nước bị Đảng Cộng Sản cai trị. Cuộc thăm viếng Ba Lan của Ngài đã huy động được hơn 6 triệu người mạnh mẽ đòi tự do, đòi công lý và thúc đẩy chính giới Hoa Kỳ cộng tác chặt chẽ với Vatican để giật sập chế độ cộng sản. Vì thế, Cộng Sản đã dùng thủ đoạn ám sát Ngài tại công trường Thánh Phêrô vào năm 1981 qua tay khủng bố Melmet Ali Agca người Thổ Nhĩ Kỳ.



Khi bị bắt tện này khai hoạt động cho tình báo cộng sản Bảo Gia Lợi. Nhưng vào tháng 12 năm 1983 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vào nhà tù thăm và tha tội cho Mehmet Ali Agca. Về mặt tôn giáo, Đức Gioan Phaolo II có chủ trương chống việc phá thai và việc lập gia đình của các linh mục. Trong 26 năm trên ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phalo II đã phong chức cho 114 vị Hồng Y. Tiếp xúc với hàng trăm yếu nhân trên thế giới, và đặc biệt tiếp kiến nữ tu Lucia dos Santos, một trong ba trẻ chăn cừu đã được tận mặt thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917, và nói chuyện với Mẹ Teresa thành Calcutta, Ấn Độ.

Di sản của Đức Thánh Cha Gioan PhaloII thật vĩ đại. Đến nay người dân Ba Lan vẫn còn nhớ lời Ngài căn dặn “Đừng Sợ”, và chính vì không còn sợ hãi chế độ cộng sản độc tài, người dân đã đồng lòng chấp nhận hy sinh để đi đến thắng lợi. Người dân Philipine cũng không quên những lời hiệu triệu của Ngài mà đứng lên lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Đức Thánh Cha cũng muốn qua thăm Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không chấp nhận với lý do lo sợ sẽ là một Ba Lan thứ hai.







Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II

Sau một thời gian bị bệnh, Đức Thánh Cha Gioan Phalo II đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 37 phút giờ La Mã, tức 19 giờ 37 phút theo giờ quốc tế ngày 2 tháng Tư năm 2005.



Thánh lễ an táng của Ngài được các hãng thông tấn quốc tế xác nhận là một lễ an táng long trọng và lớn nhất thế kỷ với hàng trăm nguyên thủ các quốc gia, Ngoại giao đoàn, trong đó Hoa Kỳ có đương kim Tổng Thống lúc bấy giờ là George Bush và phu nhân, Tổng Thống Busch bố, Tổng Thống Bill Clinton và Ngoại Trưởng Rice.

Ngay sau khi tin Đức Thánh Cha Gioan Phalo II băng hà, nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, các vị lãnh đạo tôn giáo đều gửi điện phân ưu. Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Mãn Giác làm Chủ Tịch cũng gửi điện cho Đức Hồng Y Roger Michael Mahony, trong đó có đoạn viết: “Chúng tôi rất xúc động khi hay tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô đệ nhị, người chúng tôi hằng kính mến, đã dìu dắt Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, như một kế vị của Thánh Phêrô trong 27 năm nay, đã hoàn tất cuộc hành trình của một sứ giả tinh thần đã trở về Vương Quốc. Đời sống của Đức Thánh Cha là một thông điệp về tình yêu và hòa bình, không những cho những ai tin vào Đấng Thượng Đế, mà còn cho người tin vào những truyền thống tốt đẹp khác. Ngài là hình ảnh chính của sự Hiệp Nhất.”



Đến tham dự Lễ Tưởng Niệm do Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orang tổ chức vào tối Thứ Bảy ngày 2 tháng 4, 2005, các vị trong Hội Đồng Liên Tôn đã chia sẻ như sau: Hòa Thượng Thích Chơn Thành nói: “ Đức Giáo Hoàng đã đạt đủ ba yếu tố Bi, Trí, Dũng để trở thành vị Bồ Tát. Ngài đã cống hiến cho nhân loại những cánh hoa tuyệt đẹp” Giáo sư Nguyễn Thành Long (PG Hòa Hảo) khẳng định: “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một vĩ nhân của thế kỷ..Chính Ngài đã đề xướng ra Hội Đồng Liên Tôn Thế Giới để đoàn kết, đối thoại và tôn trọng sự bình đẳng giữa các tôn giáo.”



Tưởng Niệm ngày mất của Chân Phước Gioan Phaolô II, chúng ta cầu mong mọi người dân Việt trong nước ghi nhớ lời Ngài căn dặn dân tộc Ba Lan “Đừng Sợ”, và sốt sắng cầu nguyện, xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bầu cử để quê hương đất nước Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi sự cai trị của chế độ Cộng sản như dân tộc Ba Lan và các quốc gia Đông Âu.