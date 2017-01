(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng sẽ có lễ Tạ Phật – Hoàn Mãn, và sau đó tượng Phật Ngọc sẽ trở về an vị tại đại bảo tháp ở Úc.

Tượng Phật Ngọc đang ở tỉnh Sóc Trăng.



Trước khi an vị tại đại bảo tháp ở nước Úc, tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã tiếp tục được đưa đến nhiều nơi để được chiêm bái, và đầu năm 2017 này tượng đã đến miền Tây tại Việt Nam.



Theo tin của báo Zing, Sở Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng một cơ sở thương mại chuyên sản xuất bánh pía để tổ chức chương trình "Cung nghinh và chiêm bái tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới." Nơi tượng Phật được đặt nằm trong khuôn viên của doanh nghiệp này ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành.



Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Ian Green và bà Judy Green ở Úc. Như ở nhiều nơi mà tượng Phật Ngọc từng được triển lãm ở Mỹ và Âu Châu, trong một tuần Phật Ngọc xuất hiện ở Sóc Trăng, tại nơi chiêm bái sẽ có chương trình văn nghệ, tế dâng hương, thuyết pháp tụng kinh, cầu an, nghi thức hoa đăng cầu hòa bình an lạc.



Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được chạm khắc từ khối ngọc bích nguyên khối 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000 và được các nghệ nhân hàng đầu Thái Lan thực hiện hoàn thành tháng 12, 2008. Đây là pho tượng Phật bằng ngọc lớn nhất thế giới được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.



Pho tượng thể hiện đức Phật bằng ngọc ngồi thiền trên tòa sen trong tư thế liên hoa tọa, thần thái đầy từ bi. Tượng Phật Ngọc cao 2.54 mét, ngang 1,77 mét, gồm năm phần ghép lại là kim thân, nhục kế, hào quang, tòa sen, bình bát; hai tay tượng được tạo hình mỹ thuật với tay phải thòng xuống chấm đất, các ngón tay sít sao úp vào phía trong gần đầu gối bên phải. Bàn tay trái ngửa ra với các ngón hơi cong lên.

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009 đến nay, đi qua 100 tỉnh, thành phố của hơn 20 quốc gia, đáp ứng nhu cầu chiêm bái Phật Ngọc của hàng triệu tăng ni, tín đồ Phật tử trên thế giới.