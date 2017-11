Tuyên bố thẳng thừng của Qatar

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tuyên bố đất nước ông sẽ không khuất phục trước những yêu sách của các quốc gia Ảrập do Ảrập Xêút dẫn đầu.

“Không có dấu hiệu cho thấy các quốc gia tẩy chay muốn giải quyết cuộc khủng hoảng”, Quốc vương Qatar Hamad al-Thani phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp thường kỳ Hội đồng cố vấn lần thứ 46 sáng 14/11.

Quốc vương Hamad al-Thani.

Quốc vương Hamad al-Thani tuyên bố, Qatar sẽ luôn đấu tranh cho lẽ phải và sẽ tốt đẹp hơn nếu không có các quốc gia Ảrập trên. Ông khẳng định sự phong tỏa hiện nay không ảnh hưởng lớn tới việc xuất khẩu dầu khí của quốc gia này.

Quốc vương Hamad al-Thani nói thêm, các nước Vùng Vịnh không có bằng chứng cho những cáo buộc của họ về việc Qatar tài trợ cho khủng bố.

“Qatar đã theo đuổi chính sách kiềm chế, phản ứng ôn hòa nhằm duy trì mối quan hệ anh em giữa nhân dân vùng Vịnh”, ông nói.

Các tin quan trọng khác trong ngày 14/11:



– Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump về nước sớm và không dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Philippines do lịch trình hội nghị bị hoãn. Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Không lực 1 rằng ông đã phát biểu xong mọi thứ chuẩn bị cho EAS trong lúc dùng tiệc trưa với các nguyên thủ. Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ tham dự EAS thay cho Tổng thống Mỹ.

– Tổng thống Donald Trump khẳng định mối quan hệ vững mạnh giữa Mỹ và Philippines quan trọng chủ yếu vì lý do quân sự chứ không phải thương mại. Ông cũng nói mình đã hàn gắn quan hệ song phương vốn xấu đi trong năm 2016 vì cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của nhà lãnh đạo Philippines.

– Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo, trong một cuộc tập kích gần thủ đô Moscow, họ đã bắt giữ 69 kẻ tình nghi thuộc một tổ chức Hồi giáo đứng ngoài vòng pháp luật tại nước này. Theo FSB, những phần tử này thuộc phong trào truyền giáo đạo Hồi Sunni Tablighi Jamaat – một tổ chức cực đoan bị cấm hoạt động tại Nga.

– Bộ Quốc phòng Nga “tố” Mỹ che chở các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng để sử dụng lực lượng này thúc đẩy lợi ích của mình tại Trung Đông. Theo Bộ này, Mỹ đã từ chối ném bom vào một nhóm tay súng IS đang rút lui khỏi Albu Kamal, trong khi các máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu tìm cách cản trở không quân Nga tấn công IS.

– Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhận định không dễ để Triều Tiên phá hủy toàn bộ các vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn, đồng thời nhấn mạnh nếu Triều Tiên đồng ý đối thoại, mọi lựa chọn sẽ để ngỏ cho các cuộc đàm phán dù hiện còn quá sớm để nói rõ về điều này.

– Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun Chong tuyên bố nước này sẽ nỗ lực hỗ trợ để sớm hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

– Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Hy vọng, sau thất bại của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử Nhật tháng 10. Lý do được bà đưa ra là vì “muốn hỗ trợ đảng theo cách thích hợp”. Người lên thay bà Koike là Hạ nghị sĩ Yuichiro Tamaki.

– Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Su-hoon có cuộc gặp với Ngoại trưởng Taro Kono của nước chủ nhà và nhất trí khôi phục trao đổi ngoại giao cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Đôi bên cũng thảo luận về các biện pháp khác nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Thanh Hảo

