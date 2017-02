(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

CALIFORNIA – Lượng tuyết trên dãy núi Sierra Nevada – cung cấp khoảng 30% lượng nước uống cho miền nam California – đã tăng gấp 4 lần trong 1 tháng, theo cuộc đo đạc được thực hiện hôm thứ Năm. Lượng nước chứa trong 90.3 inch tuyết, được đo tại trạm Phillips ở trung tâm Sierra Nevada, tương đương 28 inch nước, tăng lên rất nhiều so với 6 inch nước vào ngày 3 tháng 1. Lượng tuyết tại trạm Phillips có nghĩa là 28.1 inch nước sẽ tràn xuống thung lũng, nếu số tuyết này tan ngay lập tức.Số liệu điện tử từ 101 trạm tại Sierra Nevada cho thấy lượng tuyết tại đang đang giữ 31 inch nước, tương đương 173% so với mức độ trung bình vào thời điểm này trong năm. Các nhà khí tượng cho biết, lượng tuyết tại Sierra Nevada hiện nay là một sự cải thiện khổng lồ so với 4 năm qua. Hầu hết số tuyết đều được tích tụ trong vòng 30 ngày qua, khi nhiều cơn bão liên tục đổ bộ vào California. Theo dự báo, miền bắc California sẽ có thêm mưa và tuyết trong vòng 5 đến 7 ngày tới.

Lính gác thiệt mạng trong bạo loạn nhà tù

DELAWARE – Nhà chức trách tại tiểu bang Delaware đã tấn công vào nhà tù lớn nhất tiểu bang vào sáng sớm thứ Năm, chấm dứt vụ bạo loạn và bắt giữ con tin kéo dài 24 giờ. Một con tin – là một nhân viên canh gác – được tìm thấy đã thiệt mạng. Con tin thứ hai, một nữ cố vấn, được giải cứu an toàn vài phút sau khi lực lượng đặc nhiệm tiến vào nhà tù James T. Vaughn, nơi giam giữ 2,500 tù nhân nam giới. Được biết, một số tù nhân đã bảo vệ cho người phụ nữ này được an toàn.

Thống Đốc John Carney nói rằng vụ bạo loạn là một sự kiện kinh khủng, và tuyên bố những kẻ gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông cũng hứa sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết để những sự việc tương tự không xảy ra nữa. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Trung sĩ Steven Floyd, 47 tuổi. Trong quá trình giằng co, Floyd đã hét lên với những lính gác khác định đến cứu ông rằng, các tù nhân đã đặt một cạm bẫy, nhờ đó đã giúp cứu được mạng sống của nhiều đồng đội của ông. Đại diện công đoàn cho biết, Floyd đã bị nhốt vào tủ và bị những kẻ giam giữ ông sát hại.

Vụ bạo loạn bắt đầu hôm thứ Tư, khi các tù nhân với vũ khí tự chế đã tấn công nhân viên canh gác, chiếm quyền kiểm soát tòa nhà C, và bắt 3 nhân viên cùng 1 nữ cố vấn làm con tin. Hai con tin đã được thả sau đó để đổi lấy việc nguồn nước cung cấp cho nhà tù được mở lại. Các lính gác bị giữ làm con tin được thả trong tình trạng bị đánh đập nặng nề và bị nhiều chấn thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Một tù nhân nói rằng, họ gây bạo loạn vì muốn yêu cầu các chương trình giáo dục và ân xá tốt hơn, và cũng vì tức giận những điều Tổng Thống Trump đang làm.

Bị 6 năm tù vì ghi hình phụ nữ trong phòng vệ sinh

LOS ANGELES – Một người đàn ông, cư dân Lancaster, đã bị kết án 6 năm tù vì bí mật ghi hình phụ nữ trong nhà vệ sinh tại các nhà hàng ở Palmdale và Lancaster. Bị cáo Jesus Calvario, 22 tuổi, đã tuyên bố không tranh cãi với cáo trạng vào hôm thứ Năm, đối với 18 tội tiểu hình, 14 tội vi phạm quyền riêng tư, 3 tội vi phạm quyền riêng tư đối với 1 người không xác định, và 1 tội tàng trữ ma túy methamphetamine. Nhà chức trách cho biết, Calvario thậm chí còn ghi hình cả người mẹ của bạn gái hắn ta.

Công tố viên cho biết, Calvario đã đến nhà hàng Dennys tại Lancaster và nhà hàng Mi Ranchito tại Palmdale, trong thời gian từ 21 tháng 10 đến 15 tháng 11, 2016. Kẻ này đi vào nhà vệ sinh dành cho phụ nữ và trốn trong 1 phòng toilet. Từ chỗ trốn này, Calvario ghi hình các phụ nữ sử dụng các toilet bên cạnh, hoặc gắn một máy camera để ghi hình trong thời gian dài.

Nữ tiếp viên hàng không Singapore chết trong khách sạn

SAN FRANCISCO - Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Singapore Airlines được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn tại San Francisco, California, vào hôm thứ Ba. Cô Vanessa Yeap, 38 tuổi, sinh tại Penang, Malaysia. Một thành viên phi hành đoàn cho biết cô là tiếp viên trưởng trên chuyến bay của Singapore Airlines từ Singapore đi San Francisco, quá cảnh ở Hong Kong. Nguồn tin cũng cho hay, Yeap đã nói rằng cô không khỏe khi hạ cánh xuống San Francisco, khoảng 2 ngày trước chuyến bay về.

Chuyến bay trở lại Singapore dự kiến khởi hành lúc 1giờ ngày 1 tháng 2, tức các thành viên phi hành đoàn phải trả phòng khách sạn lúc 10 giờ đến 11 giờ tối ngày thứ Ba. Khi Yeap không xuất hiện ở đại sảnh, các đồng nghiệp lên tìm và phát hiện cô đã chết trong phòng. Singapore Airlines xác nhận cái chết của nhân viên và cho biết sự việc đang được điều tra. Được biết, cô Yeap đã làm việc cho Singapore Airlines 16 năm. Cô hiện độc thân nhưng đang sắp sửa kết hôn.

Số tài khoản trên mạng Facebook gần đạt mức 1.9 tỷ

CALIFORNIA – Anh Mark Zuckerberg, CEO Facebook, cho biết mạng xã hội lớn nhất thế giới đã có 1.86 tỷ tài khoản, trong đó có tới 1.2 tỷ người hoạt động trên mạng mỗi ngày. Điều này có nghĩa, cứ 7 người trên trái đất thì có gần 2 người sử dụng Facebook hàng tháng. Trong khi đó, các dịch vụ khác cũng tăng trưởng mạnh, như Instagram đã đạt hơn 600 triệu người dùng, WhatsApp thu hút 1.2 tỷ thành viên với hơn 50 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Ngoài ra, còn có 400 triệu người dùng dịch vụ gọi điện thoại video qua Facebook hàng tháng.

Zuckerberg cũng cho hay, doanh thu quý 4 - 2016 của mạng xã hội đạt $8.8 tỷ Mỹ kim, trong khi lợi nhuận là $3.56 tỷ Mỹ kim. Trong đó, $8.6 tỷ doanh thu tới từ quảng cáo và 84% trong số đó là nhờ quảng cáo trên di động. Xét cả năm, Facebook thu về gần $27 tỷ Mỹ kim, tăng 57% so với năm trước đó.

Theo Zuckerberg, cách đây ba năm, số người dùng di động chiếm 38% trong tổng số người dùng hàng tháng của Facebook. Hiện con số này là 62%. Mục tiêu lớn nhất thời gian tới của mạng xã hội là phát triển video và tìm kiếm những cách chiếu video kiểu mới. "Nhiệm vụ kết nối thế giới của chúng tôi hiện quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã thực hiện tốt trong năm 2016, nhưng sẽ còn rất nhiều việc để làm nhằm đưa mọi người gần nhau hơn", Zuckerberg nói.