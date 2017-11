Twitter thêm tính năng lưu tweet vào Bookmarks để xem sau

Theo PhoneArena, khi muốn lưu một tweet để đọc sau này, thay vì phải nhấn nút Like bài viết để xem lại bằng cách dò lịch sử sử dụng, giờ đây bạn chỉ việc khai thác tính năng Save for later xuất hiện ở thanh bên trên của Twitter sẽ tiện dụng hơn nhiều.

Đây là tính năng đã được Twitter giới thiệu dưới dạng demo vào tháng trước, nơi người dùng nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (…) và nhấp vào tùy chọn Add to bookmarks. Điều này về cơ bản sẽ cho phép lưu các tweet lại để đọc nó khi sẵn sàng trong khi vẫn đảm bảo tính riêng tư cho người sử dụng.

Trong thông báo của mình, Twitter cho biết rằng công ty đã thử nghiệm rất nhiều thiết kế cho dòng thời gian của người dùng và chọn những cái dễ dàng nhất để họ điều hướng nội dung. Vấn đề là, rất nhiều người muốn các tweet mà mình đánh dấu được cung cấp ở trạng thái riêng tư, vì vậy tính năng mới sẽ chỉ cho phép người dùng nhìn thấy nó. Đó chính là mục đích mà Twitter đưa tính năng mới vào cho người dùng trải nghiệm.

Ở thời điểm hiện tại tính năng trên vẫn ở dạng thử nghiệm cho một số đối tượng mà chưa có thông tin nào về kế hoạch của Twitter nhằm cung cấp Bookmarks đến người dùng trên toàn thế giới. Rõ ràng đây là một tính năng hữu ích mà nhiều người dùng Twitter mong chờ để tận dụng lợi thế khi nó được triển khai.

Kiến Văn