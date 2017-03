Úc: Ông Việt cầm kiếm chích mông của một đồng hương, cố thủ 6 tiếng trước khi bị bắt

Cảnh sát và lính cứu hỏa đứng bên ngoài tòa nhà mà ông Long đã cố thủ đêm Chủ Nhật ở Red Hill. (The Canberra Times)



CANBERRA – Một ông gốc Việt có tiền bệnh phân liệt tâm thần lại bị cảnh sát bắt. Lần này ông cầm kiếm dọa chém một ông bạn đồng hương mà ông cho là toa rập với một băng đảng lái xe mô-tô để hại ông. Trước khi bị cảnh sát bắt, nghi can đã cầm kiếm “chích” hai mũi vào mông của nạn nhân.



Theo các tin địa phương, nghi can Phạm Văn Long, 39 tuổi, đã bị đưa ra trước tòa để nghe luận tội ngày thứ Hai. Vụ hành hung xảy ra đêm thứ Bảy, qua ngày Chủ Nhật thì nghi can cố thủ cho đến khi phải đầu hàng cảnh sát.



Ông Long sống ở Banks, một khu vực nằm ở ngoại ô phía nam thủ đô Canberra. Long bị tố cáo tấn công bạn ông bằng một thanh kiếm dài gần 1 mét. Sau đó Long cố thủ bên trong một ngôi nhà ở Red Hill, cũng trong vùng thủ đô nhưng gần trung tâm Canberra. Ông Long đã cố thủ suốt sáu tiếng đồng hồ trước khi đồng ý cho cảnh sát bắt ngày Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017.





Cảnh sát chở nghi can rời nhà mà ông đã cố thủ đêm Chủ Nhật. (The Canberra Times)



Khi bị hỏi tại sao lại cầm kiếm dọa người khác, Phạm Văn Long cho biết ông tin rằng người bạn của ông đã âm mưu với nhóm băng đảng chạy xe mô-tô để giết ông, theo hồ sơ tòa án cho biết.



Long nói với người bạn được nhà chức trách giấu tên, rằng ông muốn “dạy cho hắn ta một bài học.” Long cầm kiếm, không cho người bạn rời nhà và có lúc còn dọa đốt căn nhà ở khu vực Monaro Crescent, rất gần Red Hill nơi Long đã cố thủ sau đó.



Ông Long bị buộc tội giam giữ người khác một cách bất hợp pháp, sở hữu một thứ vũ khí tấn công có chủ ý, và hai tội tấn công gây tổn hại thể lý thực sự, sau khi cuộc bao vây ở Monaro Crescent kết thúc ngay vào khoảng 9 giờ tối Chủ Nhật.



Ông không nhận tội về tất cả các cáo buộc được đọc trước tòa vào ngày thứ Hai.

Theo một bản tường trình sự kiện của cảnh sát cho biết, ông Long dường như bị ảo tưởng khi ông xuất hiện tại căn nhà của bạn ông, nơi ông có một phòng và thường đến ở lại, vào lúc 11 giờ đêm thứ Bảy.

Ông Long nói ông tin rằng bạn ông đang âm mưu với băng đảng mô-tô Rebels và với cảnh sát để giết ông. Long dọa tấn công người bạn nếu ông ta không thú nhận.



Người bạn bác bỏ lời cáo buộc, rất lo sợ trước hành động của bị can, và tin rằng ông Long bị ảnh hưởng bởi ma túy. Người bạn đã bị ông Long bóp cổ và đấm vào quai hàm. Vì sợ bị gây thương tích, nạn nhân phải nhìn nhận rằng ông có giúp băng đảng mô-tô.



Nghi can đã bắt người bạn phải vào trong phòng của ông, và theo lời khai của nạn nhân, Long nói với ông bạn, “Mày vào trong đó đi, đồ chó má thối tha, nguy hiểm, dối trá.”



Thấy Long vung thanh kiếm, ông bạn liền cầu xin Long hãy ngưng tay. Cũng theo lời kể của nạn nhân với cảnh sát, ông Long có nói, “Tao sẽ không đâm mày. Tao chỉ thọc mày một cái thôi.”



Sau đó ông đâm hai nhát gươm vào mông ông bạn. Người này cuối cùng chạy thoát được, khi ông Long bạn nói chuyện điện thoại. Người bạn đã báo cáo sự việc cho cảnh sát vào sáng Chủ Nhật.



Cảnh sát đến khu nhà ấy lúc khoảng 3 giờ 30 chiều. Nhưng ông Long từ chối để cho cảnh sát vào bên trong, hoặc nói chuyện với họ, gây ra một vụ cố thủ kéo dài đến tối.



Ông Long đầu hàng vào lúc khoảng 9 giờ 20 và bị bắt giữ. Sau đó ông bác bỏ những lời cáo buộc, trong một cuộc thẩm vấn của cảnh sát.



Các công tố viên phản đối việc cho ông Long đóng tiền thế chân để được tại ngoại, với lý do là chắc ông sẽ tái phạm hoặc gây nguy hiểm cho các nhân chứng, nếu ông được thả ra.



Theo luật sư trợ giúp pháp lý của ông Long cho biết, những chuyện xảy ra có thể không đúng như hồ sơ của cảnh sát. Luật sư cũng nói rằng mặc dù thân chủ của ông đã thừa nhận rằng hai người có cãi nhau, nhưng ông Long nói không có đánh nhau.



Theo công tố viên cho biết, ông Long từng có những hành vi bạo bọng, và những cuộc đối đầu kéo dài với cảnh sát trước đây cho thấy ông ít khi tuân lệnh của tòa án.



“Đây là những vụ phạm tội bạo lực, và xảy ra ở mức độ cao nhất, gây ra một mối đe dọa lớn cho người thưa kiện,” công tố viên nói.



Tòa án đã nghe nói rằng ông Long Phạm từng được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và không dùng thuốc, nhưng không có dấu hiệu cho thấy ông lên cơn điên vào thời điểm xảy ra vụ hành hung người bạn cuối tuần qua.



Thẩm phán Robert Cook xét đến lịch sử sử dụng ma túy và bạo lực của ông Long, và những lời nói rằng ông đã không đáp ứng với cảnh sát trong cuộc bao vây. Ông từ chối việc đóng tiền thế chân để tại ngoại.

Ông Long lẩm bẩm trong phiên tòa, và chửi thề khi bị dẫn về lại buồng giam.

Trường hợp của ông sẽ được đưa ra lại trước tòa án vào một thời điểm sau đó. Ông được xem là một tù nhân có nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác hoặc cho chính ông.