Úc xây thêm khách sạn đón du khách Trung Hoa

Khách sạn casino được xây trong vịnh Darling Harbour tại thành phố Sydney, Úc. (Peter Parks/ Getty Images)



SYDNEY - Nền kinh tế của Úc từng bị sụt giảm bởi Trung Quốc bớt thèm khát nguồn tài nguyên của Úc, nay được tăng trở lại cũng bởi chính Trung Quốc, hay đúng hơn là du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Sự việc kinh tế phồn thịnh tại Trung Quốc đang tạo ra một đợt tăng vọt trong số lượng du khách, đem lại lợi ích cho mức thu nhập và tăng trưởng của ngành du lịch.



Được khuyến khích bởi số lượng rất đông du khách Á Châu chi tiêu nhiều tiền, các công ty xây dựng khách sạn ở Úc đã bắt tay vào việc mở rộng lớn nhất từ trước đến nay của họ.



Du lịch đã vượt qua than đá để trở thành hàng xuất cảng kiếm được nhiều tiền lớn vào hàng thứ hai của Úc, tăng ở mức tỷ lệ hàng năm 13 phần trăm, lên tới $47 tỷ Úc kim (hơn $36 tỷ Mỹ kim) trong trong tam cá nguyệt thứ ba của năm ngoái.



Du lịch tăng trưởng không phải là điều mới mẻ. Nhưng chỉ đến nay thì nhu cầu du khách mới đẩy những tỷ lệ mướn phòng và ở trọ lên tới mức rất cao. Điều này khuyến khích các chủ khách sạn đưa ra quyết định tuy tốn kém nhưng cần thiết để tăng thêm phòng để đón số lượng khác rất lớn.



Khách sạn Sofitel mới, trên bờ sông tại khu du lịch nổi tiếng Darling Harbour, là dự án khách sạn mới lớn nhất của thành phố, tính từ Thế Vận Hội Sydney năm 2000. Trong năm 2014, Schwartz thỏa thuận mua lại khách sạn ấy từ công ty xây dựng Lendlease, với giá $360 triệu Úc kim ($272 triệu Mỹ kim).



Đây là một trong số khoảng 120 dự án khách sạn mới sắp được thực hiện trên khắp nước Úc. Dự án này sẽ giúp làm tăng 30 phần trăm nơi dung lượng phòng, trong năm năm cho tới năm 2021, theo Tourism Accomodation Australia cho biết.



Nước Úc may mắn có được các nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, giúp nước này kéo dài một chặng đáng kể gồm 25 năm tăng trưởng liên tục. Nền kinh tế của Úc trị giá 1.6 ngàn tỷ Úc kim đang ở giữa một cuộc chuyển tiếp khó khăn, ra khỏi một sự bùng nổ việc khai thác mỏ chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ.



Bây giờ, khi cơn thèm khát của Trung Quốc giảm bớt đối với hàng hóa xuất cảng của Úc, nước này khéo léo tự định vị là một điểm đến hấp dẫn các du khách Trung Quốc. Đa số những người này đều giàu sang, và háo hức phung phí vào các tiện nghi vật chất.



Điều đó dẫn tới sự gia tăng đột ngột trong hoạt động xây dựng, sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế rộng rãi ở mức một nửa điểm phần trăm trong năm tới. Đợt gia tăng hoạt động xây dựng làm cho các nhà hoạch định chính sách cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng. Họ đang hy vọng một cuộc hồi sinh trong các lĩnh vực khác.



Ngành du lịch là một điểm sáng cho nền kinh tế Úc. Giá trị của công trình xây dựng được chấp thuận, cho việc cung cấp nơi trọ ngắn hạn, đã tăng vọt lên tới mức kỷ lục là 2.8 tỷ Úc kim, trong tam cá nguyệt thứ ba. Theo ước tính, các dự án liên quan du lịch sắp được thực hiện có trị giá gần 20 tỷ tỷ Úc kim.

Bị hấp dẫn với giá vé may bay rẻ hơn và một đồng Úc kim thấp hơn, các du khách từ Trung Quốc đang tăng gấp đôi tỷ lệ của ngành du lịch, phá vỡ các dự báo, và tăng gấp ba mức chi tiêu của nguồn du khách kế tiếp là Hoa Kỳ.



Theo các số liệu chính thức cho thấy, số lượng du khách Trung Quốc đã tăng khoảng 300 phần trăm, trong mười năm cho tới tháng 6 năm 2016, vượt quá 1 triệu người, và mức chi tiêu trong giai đoạn đó đã tăng hơn gấp sáu lần, lên tới 6.6 tỷ Úc kim.



Trong mười năm qua, số lượng người Trung Quốc chi tiêu nhiều tiền, với mức chi tiêu tổng cộng là $4,200 Úc kim hoặc nhiều hơn, đã tăng lên đều đặn. Gần một nửa trong số họ đã đến Úc, trong một gói du lịch và du lịch theo nhóm, theo một cuộc nghiên cứu năm 2015 của Tourism Research Australia, cho giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2013.



Điều đó đã nâng số lượt mướn phòng trung bình của các khách sạn và lữ quán trên khắp nước Úc lên tới mức cao kỷ lục, là gần 67 phần trăm trong tam cá nguyệt tháng 11. Ở Sydney và Melbourne, hai địa điểm du lịch hàng đầu, tỷ lệ mướn phòng ở mức cao tới 90 phần trăm.



Có những câu chuyện cảnh báo về việc mở rộng khách sạn tại Úc. Hai đợt bùng nổ xây dựng cuối cùng là dành cho Thế Vận Hội Sydney năm 2000, và để đáp ứng nhu cầu du khách Nhật Bản trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Hai đợt bùng nổ ấy được nối tiếp bởi những đợt thất bại, vì các phòng quá nhiều mà số lượng du khách lại quá ít.



Dù vậy đa số trong ngành du lịch đều nói rằng sự bùng nổ do Trung Quốc dẫn đầu có một chặng đường dài để chạy.