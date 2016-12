(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

KIEV - Mười bảy bức tranh quý, từ bị đánh cướp khỏi bảo tàng Castelvecchio tại Verona, Ý, vào năm ngoái, đã được nhà chức trách Ukraine trao lại cho chính phủ Ý vào hôm thứ Tư. Các bức tranh này được lực lượng an ninh biên giới Ukraine thu hồi vào tháng 5, 2016, ở khu vực cách biên giới với Moldova khoảng 1.5 cây số. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Bộ trưởng Di sản văn hóa và du lịch Ý, ông Dario Franceschini, đã dự lễ trao trả bộ tranh, diễn ra tại thủ đô Kiev. Các bức tranh, bao gồm cả những tác phẩm của các danh họa Peter Paul Rubens và Tintoretto, có giá trị ước tính hơn $16 triệu euro.Bộ tranh bị đánh cắp vào tháng 11, 2015. Băng cướp đã ra tay ngay sau khi 11 nhân viên của bảo tàng Verona ra về, và trước khi hệ thống báo động từ xa được bật lên. Băng cướp đã bắt trói nhân viên thu tiền, sau đó dùng xe của một người bảo vệ để bỏ trốn. Vụ cướp đã dẫn đến nhiều chỉ trích về việc thiếu an ninh tại các bảo tàng của Ý, trong khi nhà chức trách lại đổ lỗi tình trạng này cho việc ngân sách bị cắt giảm. Vào đầu tháng 12, bốn người liên quan đến vụ trộm tranh đã bị tuyên án tù tổng cộng gần 30 năm. Hai bị cáo là người Moldovan, và 2 người còn lại là công dân Ý. Vào đầu năm nay, Ukraine cũng tìm được 4 bức tranh quý thuộc thế kỷ 17, vốn đã mất tích hơn 10 năm qua sau khi chúng bị đánh cắp khỏi 1 bảo tàng ở Hòa Lan.

Xe tải phát nổ sau khi lao vào một công ty ở Australia

CANBERRA - Một chiếc xe tải lao vào văn phòng của công ty vận động hành lang tại Canberra rồi phát nổ. Ông Lyle Shelton, giám đốc công ty Vận động Hành lang Cơ đốc giáo Australia (ACL) hôm thứ Tư đăng hình ảnh chiếc xe phát nổ bên ngoài văn phòng. "Tất cả nhân viên đều an toàn. Tôi không biết tình trạng của tài xế", ông viết. “Thật sốc khi điều này có thể xảy ra ở Australia”, ông Shelton nói thêm. Hãng ACL chuyên vận động hành lang về giá trị của Cơ đốc giáo. Hoạt động gần đây nhất của họ là vận động phản đối hôn nhân đồng tính. Hiện chưa rõ vụ lao xe này là một tai nạn hay hành động cố ý.

Máy bay chở hàng rơi ở Colombia, 5 người chết

PUERTO CARREN - Một máy bay chở hàng của hãng Aerosucre đã rơi vào 3 phút sau khi cất cánh ở đông Colombia, làm 5 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc Boeing 727 chiều thứ Ba gặp nạn khi vừa cất cánh tại sân bay German Olano, thành phố Puerto Carren, phía đông Colombia. Máy bay rơi vào khoảng 5 giờ rưỡi tối, trên đường tới thủ đô Bogota.

Trong số 6 người trên máy bay của hãng Aerosucre, chỉ có 1 người sống sót, là một kỹ thuật viên hàng không. Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy máy bay gần như lao trúng nhóm người dưới mặt đất khi nó đang cố nâng độ cao. Máy bay nghiêng sang một bên và nổ khi chạm đất. Hiện trường ở cách sân bay 16 cây số.

Châu Âu nỗ lực chống hoạt động tài chính hỗ trợ khủng bố

BRUSSELS - Ủy Ban Châu Âu hôm thứ Tư đã đề nghị gia tăng kiểm soát tiền mặt và kim loại quý được chuyển từ bên ngoài vào châu Âu, trong nỗ lực ngăn chặn nguồn tài chính hỗ trợ các hoạt động khủng bố bên trong khu vực. Đề nghị này được đưa ra sau vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin vào hôm thứ Hai. Đây cũng là một phần của kế hoạch “Hành động của châu Âu chống lại hoạt động tài chính hỗ trợ khủng bố,” vốn đã được loan báo sau vụ đánh bom và nổ súng tại Paris vào tháng 11, 2015.

Theo luật mới, nhân viên quan thuế tại các nước Liên Âu sẽ được quyền kiểm tra kỹ hơn đối tiền mặt và thẻ tiền mặt trả trước, khi chúng đi qua các trạm kiểm tra ở biên giới hoặc đi theo hàng hóa vận chuyển. Nhà chức trách cũng được quyền thu giữ tiền mặt hoặc kim loại quý, được những kẻ khả nghi mang vào châu Âu. Hiện tại, những người mang hơn 10,000 euro tiền mặt vào châu Âu đều phải khai báo số tiền này tại cổng quan thuế. Các đạo luật mới sẽ cho phép nhân viên an ninh thu giữ cả những số tiền mặt dưới mức 10,000 euro, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, đạo luật mới cũng yêu cầu đóng băng trương mục ngân hàng tại mọi nước EU của những nghi can khủng bố, chậm nhất là trong vòng 48 tiếng sau khi kẻ này bị phát hiện. Một số cuộc tấn công gần đây tại châu Âu đã được thực hiện chỉ bằng một nguồn tài chính hạn hẹp, và đôi khi tiền được gởi từ các nước bên ngoài châu Âu, thông qua các mạng lưới tội phạm.



Âm mưu đánh bom khủng bố ở Indonesia bị đổ bể

INDONESIA - Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Indonesia hôm thứ tư cho hay họ đã bắn chết 3 nghi can khủng bố trong một vụ đấu súng bên ngoài thủ đô Jakarta và phá vỡ một âm mưu đánh bom khủng bố của bọn này. Đây là vụ thứ nhì an ninh của Indonesia thành công tìm ra chưa đầy 2 tuần sau khi có vụ thứ nhất cũng bị phát giác kịp lúc của các nhóm khủng bố cực đoan nội địa đang toan tính ra tay vào dịp lễ lạc. Đã có 14 nghi can bị thẩm vấn về âm mưu đánh bom nhắm vào dinh Tổng Thống Indonesia và một địa điểm khác. Cả hai âm mưu có cả sự tham gia của phụ nữ, một chiến thuật mới của bọn khủng bố ở Indonesia. Cảnh sát điều tra khám phá là bọn khủng bố có kế hoạch đâm nhiều viên chức an ninh tại một địa điểm kiểm soát giao thông và sau đó sẽ cho nổ một quả bom lớn trong đám đông dân chúng. Thời gian của các vụ này là vào cuối năm nay, theo lời ông Mochamad Iriawan, Giám Đốc Sở Cảnh Sát Jakarta cho báo chí hay.



Mông Cổ thấm đòn từ các đe dọa của Trung Quốc

MÔNG CỔ - Chính phủ Mông Cổ đã lên tiếng hứa trong tương lai sẽ không mời Đức Dalai Lama sang thăm quốc gia này, sau khi Trung Quốc cảnh báo là chuyện thăm viếng như thế của Ngài vào tháng 11 có thể 'làm trật đường rầy' mối giao hảo giữa hai nước. Ngoại Trưởng Mông Cổ Munkh-Orgil Tsend tuyên bố với báo chí Mông Cổ như sau: “Việc Tu Viện Gandan Monastory mời Đức Dalai Lama thăm viếng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến bang giao hai nước và chúng tôi đã có hiểu lầm nhau, chính phủ Mông Cổ rất làm tiếc về chuyện này, có thể Đức Dalai Lama sẽ không còn đến thăm Mông Cổ nữa đối với chính phủ hiện nay”. Khi báo chí hỏi thêm về nhận xét của Bộ Ngoại Giao Mông Cổ về tuyên bố của ông Ngoại Trưởng Tsend thì bị từ chối câu trả lời. Đức Dalai Lama đã thăm Mông Cổ vào ngày 18 tháng 11 và lập tức sau đó Bắc Kinh cắt đứt ngay những cuộc đàm phán về mượn tiền của chính phủ Mông Cổ với Trung quốc cho việc đầu tư ở Mông Cổ.



Các công ty hàng không Ấn Độ sẽ bị phạt nếu cứ xả thỏa mái

ẤN ĐỘ - Chính phủ Ấn Độ vừa lên tiếng cảnh cáo là từ đây về sau, bất cứ công ty hàng không nào của Ấn Độ mà tự ý 'xả đồ thừa của các toilet' lúc may bay đang bay sẽ bị phạt 50,000 rupees (khoảng 736 đô la), theo một lệnh tòa án mới công bố. Có nhiều ta thán là các máy bay Ấn Độ cứ ung dung 'xả thảy' kiểu chết người này lên các khu vực dân cư sống gần phi trường của thủ đô Delhi. Thường thì các toilets trên máy bay có những bồn chứa chất thải của con người rất đặc biệt. Tuy các bồn này chỉ được 'xử lý' sau khi máy bay hạ cánh nhưng có khi có những 'chỗ nứt' bất ngờ làm chất thảy bị rò rỉ ra. Tòa án National Green Court là tòa án về môi trường, còn ra quyết định 'cho phép các toán thanh tra khám bất ngờ các toilets của một máy bay khi nó mới vừa hạ cánh để xem chúng 'trống hay đầy', và cứ mỗi lần chúng trống trải là công ty hàng không chủ nhân sẽ bị phạt 50,000 rupees.



Hàng viện trợ được phát cho người dân Mosul

IRAQ - Nhiều gia đình từ các khu vực lân cận và bên trong thành phố Mosul, vừa được giải thoát khỏi Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, đã đến thành phố Kokjali vào hôm thứ Tư để nhận hàng viện trợ nhân đạo. Thành phố Kokjali, được quản lý bởi lực lượng chống khủng bố và cảnh sát địa phương, cũng là nơi tập trung của những thường dân di tản khỏi vùng phía đông thành phố Mosul. Rất nhiều người dân, nam giới, phụ nữ, trẻ em, đã xếp thành hàng dài với hy vọng được nhận lương thực và nước sạch.

Một thành viên của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Emirati nói rằng, họ đã phân phát 1,000 gói hàng cho các gia đình trong hôm thứ Tư. Tuy nhiên, một số người nói rằng, họ đã phải ra về với hai bàn tay trắng. Bà Khadija Abdullah, một phụ nữ di tản khỏi Mosul, nói rằng bà đã xếp hàng từ sáng sớm, nhưng không nhận được gì cả. Bà cáo buộc, chỉ có những người có quen biết hoặc có liên hệ với nhà chức trách hay ban quản lý hàng viện trợ, mới nhận được thực phẩm. Tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại các khu vực bị bao vây ở Mosul vẫn còn ở mức báo động, với các báo cáo liên tục về nạn thiếu thực phẩm, nước sạch, nhiên liệu, và dịch vụ y tế. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Mosul khiến việc đưa hàng viện trợ đến đây hoàn toàn là điều bất khả thi. Cho đến nay, gần 100,000 người đã di tản khỏi thành phố Mosul, theo báo cáo của tổ chức di dân thế giới IOM.



Thêm 1 nước châu Phi cắt quan hệ với đảo Đài Loan

ĐÀI BẮC - Hôm thứ Ba, nước Cộng Hòa Dân Chủ Sao Tome và Principe đã ra thông báo quyết định cắt quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan. Trước đây, quốc gia Tây Phi này ngừng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1997, để chọn thiết lập quan hệ với đảo Đài Loan. Bắc Kinh đã ca ngợi quyết định của Sao Tome, nhưng không cho biết liệu Trung Quốc có thiết lập quan hệ ngoại giao, hoặc có viện trợ tài chính cho đất nước châu Phi này hay không.

David Lee, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan, cho biết ông cảm thấy “đáng tiếc” với quyết định của Sao Tome và khẳng định Đài Loan sẽ không thực hiện chính sách “ngoại giao Mỹ kim” với Sao Tome. Ông Lee cũng cho rằng, Sao Tome có quyết định nêu trên là do Đài Loan không đáp ứng được các nhu cầu về tài chính của nước này. Ông Lee cũng cáo buộc Bắc Kinh lợi dụng khủng hoảng tài chính tại Sao Tome để thúc đẩy chính sách “Một Trung Quốc.”

Tại châu Phi, hiện chỉ còn Burkina Faso và Swaziland vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bà Thái Anh Văn sẽ thăm các đồng minh Trung Mỹ gồm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador vào tháng sau.



Nam Hàn truy nã con gái của bạn thân tổng thống

SEOUL - Tòa án Nam Hàn hôm thứ Tư đã ra lệnh bắt Chung Yoo-ra, con gái của bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye. Bà Choi Soon-sil đang bị giam giữ và phải ra tòa vì liên quan đến bê bối chính trị dẫn đến việc Quốc hội Nam Hàn bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park. Lee Kyu-chul, người phát ngôn Văn phòng Công tố Đặc biệt Nam Hàn, nói rằng họ đang đề nghị nhà chức trách Đức giúp đỡ truy bắt cô Chung Yoo-ra và vô hiệu hóa passport của cô này. Cơ quan này tin rằng cô Chung đã ở Đức từ tháng 9.

Cô Chung, 20 tuổi, phải đối mặt với một số cáo buộc, trong đó có tội cản trở công lý. Chung là đấu thủ đua ngựa từng dành huy chương vàng toàn đội tại Asian Games lần thứ 14. Cô từng khiến dư luận nổi giận vì cô nhận được sự đối xử đặc biệt của Đại học nữ Ewha. Hồ sơ xin vào trường đại học của Chung bị hủy bỏ sau đó, và cô cũng bị thu hồi bằng tốt nghiệp trung học vì gian lận điểm.