Ứng dụng Math Solver của một người Việt được nhiều người thế giới dùng để làm toán

Phạm Khắc Cảnh



SÀI GÒN - Nhu liệu giải toán thông minh do một chuyên viên Việt Nam về kỹ thuật thông tin điện toán đang được hàng chục ngàn người ở nhiều nước tải về dùng và đánh giá tốt.



Theo tin của báo Tuổi Trẻ, nhu liệu Math Solver là sản phẩm chế tạo của thạc sĩ Phạm Khắc Cảnh, với sự hỗ trợ của các giáo viên trung học, giảng viên đại học.



Anh Cảnh vốn là học sinh chuyên học môn toán tại Trường Trần Hưng Đạo ở tỉnh Bình Thuận, đam mê toán nhưng lại chọn học ngành công nghệ thông tin Trường Đại Học Bách Khoa ở Sài Gòn. Sau đó Cảnh tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.



Vào năm 2015, Cảnh bắt đầu xây dựng nhu liệu (hay còn gọi là phần mềm) để giải toán của riêng mình.

Vào đầu năm 2017 anh đưa Math Sover lên kho ứng dụng Play Store và Apple Store, đến nay Math Solver đã có gần 100,000 lượt người tải về, phần lớn là sinh viên ở Việt Nam, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Âu Châu, và một vài nước Đông Nam Á.



Từ hai ngôn ngữ ban đầu Việt, Anh, đến nay nhu liệu đã được bổ túc thêm với các ngôn ngữ Nga, Thái Lan, Đại Hàn, Trung Hoa, đang hoàn thiện ngôn ngữ Nhật và Cam Bốt. Phần lớn người dùng trên hai kho ứng dụng trên đánh giá Math Solver tốt, giải nhanh và chính xác.



Math Solver này có thể giải nhiều dạng toán khác nhau từ phổ thông đến đại học, như vẽ đồ thị, hệ phương trình, tích phân, phương trình, bất phương trình, đạo hàm, giới hạn, chuỗi số, phương trình vi phân, cực trị hàm số, ma trận, v.v..

Người dùng muốn giải toán ở dạng nào, nhập vào phần đó, sau đó nhập đề. Tùy vào mức độ khó của bài toán, nhu liệu chỉ mất vài giây để đưa ra kết quả, với lời giải chi tiết.



Anh Cảnh cho biết đây là nhu liệu giải toán dựa vào trí tuệ nhân tạo. Từ những nền tảng toán học được lập trình ban đầu, nhu liệu sẽ ghi nhớ “kinh nghiệm” qua những lần giải, để sau đó vận dụng và giải những bài toán tốt hơn.



Thạc sĩ La Thanh Hùng, một giảng viên toán Trường ĐH Sài Gòn, cho biết nhu liệu giải tương đối chính xác các dạng toán khác nhau ở bậc đại học, với thời gian giải nhanh, đáp ứng được yêu cầu tham khảo của người sử dụng.



Giáo viên toán Nguyễn Tăng Vũ tại trường phổ thông năng khiếu (ĐHQG) cho biết ngoài đáp số nhu liệu Math Solver còn đưa ra lời giải chi tiết theo từng bước giải, nên rất hữu ích để học sinh, sinh viên, kể cả giáo viên tham khảo.



Đánh giá về mức độ chính xác khi giải toán của nhu liệu, thạc sĩ Phạm Thanh Phong, ttrưởng bộ môn toán Trường ĐH Kinh Tế Tài Chính, nói với Tuổi Trẻ, “Đối với toán bậc phổ thông, kết quả đưa ra chính xác khoảng 95%; với toán bậc đại học, ở khối trường kinh tế, nhu liệu giải chính xác khoảng 90%.



“Tuy nhiên, với các bài toán của khối trường đại học kỹ thuật, nhu liệu chỉ có thể giải chính xác khoảng 70%, vì chương trình toán ở khối này khó hơn. Những dạng toán đặc biệt, lạ, nhu liệu chưa thể giải được.”



Với sự hỗ trợ của một số giảng viên và giáo viên toán về ngân hàng đề và lời giải, hệ thống định lý toán học, khoảng 10,000 đề toán đủ các dạng khác nhau đã được anh Cảnh đưa vào để nhu liệu xử lý.



Mất hai năm xây dựng nền tảng toán học cũng như kỹ thuật, anh Cảnh viết thuật toán, để sau khi giải mỗi bài toán, nhu liệu sẽ ghi nhớ và tích lũy kinh nghiệm giải quyết những bài toán khó hơn.



“Hiện tôi vẫn căn cứ vào các góp ý của người dùng để tiếp tục hoàn thiện các tính năng của nhu liệu,” anh Cảnh cho hay.



Cảnh cho biết, “Math Solver hướng đến mục tiêu phổ thông hơn so với các nhu liệu của nước ngoài; tập trung các dạng toán phổ quát, và đối tượng chính vẫn là học sinh, sinh viên với lời giải chi tiết giúp họ tham khảo. Nhu liệu hiện chưa có chương trình giải hình học, tính toán ma trận, và mình vẫn đang tiếp tục xây dựng.”

Nếu so sánh với các ứng dụng của nước ngoài, đâu là ưu điểm của nhu liệu này? Anh Cảnh cho biết các nhu liệu của nước ngoài khi muốn sử dụng, người dùng phải trả lệ phí, còn của anh thì miễn phí.



Ngoài ra, mặc dù đã tải nhu liệu về nhưng muốn sử dụng phải có kết nối Internet. Trong khi đó, Math Solver cho người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí, dù không có Internet vẫn sử dụng được nên tiện dụng hơn cho người dùng.



Hơn nữa, có một số dạng toán các nhu liệu nước ngoài chưa hỗ trợ như tính giới hạn hàm số lượng giác, và Math Solver khai thác điều này.



Ngoài các chức năng giải toán, Math Solver còn hỗ trợ học sinh học hóa. Tuy nhiên, với môn hóa học, nhu liệu mới chỉ giới hạn ở các công thức hóa học cũng như trắc nghiệm kiến thức hóa, chưa có nhiều tính năng như môn toán.



Người thực hiện nội dung hóa học trong Math Solver là Nguyễn Thị Ý Nhi, vợ anh Cảnh. Cô tốt nghiệp ngành hóa học tạiTrường ĐH Bách Khoa).



Khi chồng bắt tay xây dựng nhu liệu giải toán, Nhi cũng liên lạc với nhiều giáo viên hóa, những học sinh giỏi hóa nhờ hỗ trợ ngân hàng đề trắc nghiệm hóa và các kiến thức hóa học để đưa vào nhu liệu này.