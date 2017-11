United Airlines bay thẳng dài nhất từ nước Mỹ

Hãng hàng không United Airlines đã mở một chuyến bay từ trung tâm của hãng ở Los Angeles đến Singapore ở Đông Nam Á. Đây là một cuộc hành trình dài 14,000 cây số, tốn mất 17 tiếng đồng hồ, 55 phút trên chặng bay đi và 15 giờ 15 phút trên bay trở về.



Lộ tuyến mỗi ngày một lần được điều hành với một chiếc phản lực cơ Boeing 787-9 Dreamliner có 252 chỗ ngồi, được bố trí thành ba hạng (116 ghế hạng Economy, 88 ghế hạng Economy Plus, và 48 ghế hạng Business. Dịch vụ khai trương cất cánh vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng Mười vừa qua.



Hãng Singapore Airlines (SIA) đã ngưng các chuyến xuyên Thái Bình Dương bay đến Los Angeles trong năm 2013, sau khi quyết định chấm dứt hoạt động của chiếc máy bay bốn động Airbus A340-500. Hãng này cũng ngưng những chuyến bay xuyên Bắc Cực từ Singapore đi New York vào cùng thời điểm, mặc dù cả hai điểm đến vẫn được phục vụ với những chặng ghé.



Đường bay dài 13,600 cây số San Francisco-Singapore đã được phục vụ mỗi ngày một lần bởi cả hai hãng hàng không này, với United khai triển một chiếc 787-9 và SIA dùng một chiếc A350-900.



SIA đã tiết lộ các kế hoạch tiếp tục lại dịch vụ bay thẳng cho New York và Los Angeles trong năm 2018, khi hãng này nhận được giao hàng chiếc A350-900ULR đầu tiên của hãng. Đây là một biến thể siêu dài của loại máy bay thế hệ tiếp theo. SIA dự định thiết kế máy đó với 94 ghế hạng Premium Economy, và 68 ghế hạng Business.



Hãng giữ kỷ lục trước đây về chuyến bay dài nhất từ Hoa Kỳ là Qantas, hãng hàng không được ưu đãi của Úc, mở những chuyến bay thẳng dài 13,800 cây số tới Dallas và Sydney.