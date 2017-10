Ước nguyện cuối của phụ nữ tự tử: Con muốn được chôn hai mẹ con cạnh nhau và sau đó đưa lên chùa

Ông bà Vũ Văn Tòng và Nguyễn Thị Anh Đào, cha mẹ ruột của cô Thủy, tại bệnh viện nhi đồng ở Hà Nội. (Người Đưa Tin)THANH HÓA - Vì xích mích vợ gia đình nhà chồng, một phụ trẻ tuổi đã tìm cái chết. Đáng buồn hơn nữa, cô mang theo đưa con gái chưa đầy hai tuổi và bào thai ba tháng về bên kia thế giới.Vụ tử xảy ra ngày 15 tháng 10, gây rúng động và rồi đau buồn cho cả hai gia đình tại tỉnh Thanh Hóa trong suốt tuần qua. Vào sáng hôm sau, gia đình sống tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa nhận được tin Vũ Thị Thu Thủy, 30 tuổi, tự tử cùng con gái ở một nhà nghỉ tại TP Thanh Hóa.Vũ Thị Thu Thủy tại xưởng may (Facebook)Gia đình tới nơi đưa hai mẹ con đi cấp cứu nhưng ngày hôm sau Thủy qua đời. Bé gái cũng chỉ sống thêm được một ngày. Con trai đầu của chị Thủy, 6tuổi học lớp 1, đi cùng mẹ và em gái nhưng rất may không uống thuốc.Thủy quê ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, lấy chồng ở Thiệu Nguyên. Hai vợ chồng đã có hai con nhưng đã ly thân lâu nay. Khi tự tử thì Thủy đang mang thai 3 tháng. Chồng chị Thủy là anh Ngô Văn Cần, 35 tuổi, là sĩ quan quân đội công tác tại tỉnh Bắc Giang. Thủy làm công nhân tại một công ty may ở huyện Thiệu Hóa.Theo các tin địa phương, khoảng 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10, Thủy cùng hai con đón taxi từ nhà mẹ ruột tại xã Dân Lý về nhà chồng tại xã Thiệu Nguyên. Thủy nói là đến nhà chồng nhưng đã không về nhà chồng mà đến một nhà nghỉ.Sáng thứ Hai, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì phát giác và bé gái 20 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do ngấm độc đã lâu nên hai mẹ con không qua khỏi.Nguyên nhân là do có xích mính nên Thủy đã mua thuốc diệt cỏ và sau đó cho con gái Ngô Thị Khánh Lan cùng uống. Bé trai Ngô Quốc Khanh không uống thuốc nên thoát chết.Bà Nguyễn Thị Anh Đào, mẹ của Thủy, cho biết vợ chồng bà sinh được hai người con. Thời gian gần đây, giữa Thủy và chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.Bà Đào nói với báo Gia Đình và Xã Hội, “Thời gian trước, Thủy hay than thở với tôi về chuyện vợ chồng xích mích. Thủy có kể với tôi về việc bị chồng đánh. Tôi khuyên trước mắt Thủy cứ về đây ở với mẹ có gì thì giải quyết sau. Chiều Chủ Nhật, mấy mẹ con Thủy ăn cơm chiều ở nhà tôi xong thì xin phép ra về nhà chồng ở bên Thiệu Hóa. Đến thứ Hai thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Thủy được cấp cứu dưới bệnh viện. Tôi chạy xuống với con có hỏi nguyên do tại sao lại dại dột như vậy? Thủy chỉ kịp nói với tôi, Giờ con không thể sống được nữa. Con hận lắm. Con không thể sống nổi nữa rồi.”Bà Đào nói con gái bà hiền lành. Trước đó, vì vợ chồng xích mích nên mấy mẹ con có vào miền Nam sinh sống và mới được gia đình đón về đây vài tháng.Bà kể tiếp, “Sau lần bị chồng đánh cách đây bốn tháng, Thủy âm thầm đưa cả hai đứa con vào nhà Mái Ấm Tình Thương ở Bến Tre để sống. Chồng vào tìm. Được sự khuyến khích của mọi người, Thủy đồng ý quay về quê. Từ khi ra Bắc, Thủy về ở bên ngoại với đứa con thứ hai, còn cháu đầu vẫn ở bên nội, cứ cuối tuần là Thủy lại qua đón con trai về bên ngoại chơi. Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ con có nói tôi là đưa con trai về bên nội để đi học. Ai ngờ Thủy lại làm chuyện dại dột như thế.”Sau khi đón xe taxi đi thẳng xuống thành phố Thanh Hóa thuê nhà nghỉ ở qua đêm, Thủy mua thuốc diệt cỏ đổ vào hộp sữa rồi cho con gái cùng uống với mình. Sau khi Thủy cùng đứa con gái uống hết ba lọ thuốc diệt cỏ thì có triệu chứng nôn mửa và được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đến bệnh cấp cứu. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày 16/10, Thủy đã qua đời. Riêng con gái nhỏ được người nhà đưa đến Bệnh Viện Nhi Trung Ương ở Hà Nội, nhưng rồi bé cũng chết vào ngày 17/10.Ông Vũ Văn Tòng, cha của Thủy, cho biết, “Nhận được điện thoại báo tin, tôi tức tốc xuống bệnh viện, nhìn thấy con mà đứt từng khúc ruột. Mọi người chỉ biết Thủy đang mang thai tháng thứ ba sau khi được bác sĩ thông báo. Theo lời kể của bé trai thì mẹ uống hai lọ, còn em gái uống một lọ pha với sữa”.Bà Đào cho biết trước khi chết, Thủy trăn trối là “con có lỗi với bố mẹ, sau khi chết con muốn được chôn hai mẹ con con cạnh nhau và sau đó đưa lên chùa.”