Vài câu hỏi về thực phẩm, sức khỏe

BS Nguyễn Thị Nhuận

Những điều cần biết khi ăn cá

Cá đang được quan tâm nhiều hơn trong việc ăn uống ở Mỹ, nơi mà thịt thường được coi là thức ăn chính. Người Việt Nam thường ăn nhiều cá hơn người Mỹ.

Cá và các loại hải sản khác là nguồn cung cấp protein và các nguồn khoáng chất tốt như selenium, kẽm, iodine, sắt và vitamin B. Những loại cá béo có thêm lợi ích là omega-3 fatty acid, và vitamin A và D.

Tuy nhiên, nhiều người Mỹ đang bỏ qua những lợi ích này. Một phần lý do có thể là lo sợ bị nhiễm thủy ngân.

Để giúp người tiêu thụ hiểu rõ hơn, FDA đã cho ra tài liệu “Ăn Cá: Những Phụ nữ Mang Thai và Phụ Huynh Nên Biết”. Hướng dẫn này cung cấp lời khuyên phù hợp cho tất cả mọi người - nam giới, phụ nữ và trẻ em - về các lợi ích dinh dưỡng của cá trong khi giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm thủy ngân chứa trong vài loại cá.

Hướng dẫn có ba loại và lới khuyên về việc nên ăn bao nhiêu:

- Lựa chọn tốt nhất (ăn được 2-3 phần ăn mỗi tuần): cá cơm anchovies, cá ngừ tuna hộp, cá tuyết cod, cá haadock, cá perch, cá hồi, cá sardines, scallops, tôm, cá rô phi tilapia, cá trout, cá white fish

- Các lựa chọn tốt (ăn được 1 phần ăn một tuần): cá ngừ vây trắng (albacore), cá ahi (yellowfin), cá ngừ tuna, cá bluefish, cá chép carp, cá mú grouper, cá halibut, cá mahi-mahi, cá hồng snapper, cá striped bass, cá tilefish (Atlantic Ocean)

- Nên tránh: cá ngừ mắt to bigeye tuna, cá king mackerel, cá marlin, cá orange roughy, cá mập, cá kiếm swordfish, cá tilefish (Vịnh Mexico)

Mỗi phần ăn (serving size) được xác định theo tuổi:

- Trẻ em 2-3 tuổi: 1 phần ăn là 1 ounce (28 gram)

- Trẻ em từ 4-7 tuổi: 1 phần ăn là 2 ounces (56 gram)

- Trẻ em 8-10 tuổi: 1 phần ăn là 3 ounces (84 gram)

- Người lớn và trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 1 phần là 4 ounces (112 gram)

Có nên lo lắng nếu bạn đã ăn cá từ danh sách "nên tránh"? Không, nhưng từ nay hãy chọn cá từ danh sách "tốt nhất" và "tốt".

Nếu bạn câu và ăn cá từ các vùng nước địa phương, hãy làm theo những lời khuyên từ khu vực đó. Nếu không có dữ liệu, nên ăn gidi hạn chỉ 6 ounces một tuần cho người lớn. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, giới hạn 1-2 ounces (28-56 gram). Đối với những người trong độ tuổi 6-12, giới hạn đến 2-3 ounce (56 đến 84 gram).

Nên thực hiện theo các lời khuyên và thường xuyên bao gồm cá trong việc ăn uống.

Móng tay giả có hại không?

Hỏi: Nếu cứ đeo móng tay giả hoài thì có ảnh hưởng gì đến móng tay thật của mình không? Tôi để ý thấy phần móng thật có hơi đổi mầu, có phải là do móng tay giả?

Đáp: Một số người đeo móng tay giả có thể thấy móng tay thật bị đổi mầu hay không láng mà gồ ghề. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn của việc đeo móng tay giả là nhiễm trùng. Đó là khi giữa lớp móng tay giả và thật có một khoảng trống do móng tay giả bị đùn lên. Khoảng trống này là nơi lý tưởng cho vi trùng và vi nấm sinh sôi nảy nở vì môi trường ẩm và ấm. Khi nhiễm trùng xảy ra, móng tay thật sẽ trở thành dầy lên, đổi mầu. Nên đi khám bác sĩ da nếu triệu chứng này xảy ra.



Đôi khi, người ta có thể bị dị ứng với những chất có trong móng tay giả hoặc chất keo dán. Triệu chứng dị ứng thường là đỏ và lột da chung quanh móng tay. Nếu vùng này cứ đỏ và lột da sau khi đã dùng chất làm mát da (moisturizer), nên đi khám bệnh.



Muốn tránh bị nhiễm trùng và hư móng tay thật, nên chọn những chỗ làm móng tay tốt, sạch sẽ, có bằng hành nghề đàng hoàng. Những tiệm này sẽ khử trùng dụng cụ của họ đúng theo tiêu chuẩn như dùng lò hấp hay những chất hóa học. Người thợ móng tay và cả người khách nên rửa tay sạch trước khi làm. Người khách nên được ngâm móng tay vào chén có đựng xà bông và chiếc giũa móng tay chỉ được dùng một lần cho mỗi người khách.

Sản phẩm làm trắng răng

Hỏi: Trong tiệm tôi thấy có bầy bán những sản phẩm làm răng trắng. Những thuốc này có an toàn không? So với kỹ thuật làm răng trắng trong phòng mạch nha sĩ thì sao?

Đáp: Sản phẩm làm răng trắng ra có thể là thuốc làm sạch những vết dơ trên răng hoặc thuốc tẩy làm cho mầu răng nhạt hơn. Có hai loại được bán tự do để dùng ở nhà:

- Kem đánh răng làn răng trắng: tất cả các kem đánh răng đều có chứa chất chà răng (abrasive) để lấy đi những chất dơ dính trên răng. Nhưng kem làm răng trắng có thêm chất hóa học và chất đánh bóng khiến răng sạch hơn. Những kem này không có chứa chất tẩy (bleach).

- Chất làm răng trắng có chứa peroxide. Những chất này tẩy răng, tức làm đổi mầu răng tự nhiên, giúp lấy đi những vết dơ sâu hơn. Thuốc tẩy răng bán tự do thường có nồng độ thấp hơn là những sản phẩm dùng trong phòng mạch nha sĩ. Vì thế ta cần để trên răng lâu hơn.

Nếu dùng đúng theo lời chỉ dẫn, đa số những sản phẩm này đều an toàn.

Những thuốc này chỉ có tác dụng ngắn hạn và thường phải dùng lại sau vài tháng.

Không nên dùng những thuốc này cho các bà có thai hay đang cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi, những người có răng nhậy cảm, bị dị ứng với chất peroxide hay bị bệnh nướu răng hoặc men răng đã mòn.

Làm sao kiểm soát bệnh tiểu đường

Hỏi: Vì tôi bị bệnh tiểu đường, cô dinh dưỡng viên dạy tôi cách giữ mực đường trong máu bằng cách chỉ ăn một số lượng chất đường carbohydrate nhất định mỗi bữa ăn. Nhưng còn những loại đồ ăn không chứa chất carbohydrate thì sao. Tôi nghĩ rằng mình có thể ăn những loại đồ ăn này thả giàn nhưng vợ tôi không đồng ý. Vậy ai đúng?

Đáp: Có nhiều cách giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát mức đường của máu. Một trong những cách đó là đếm số lượng chất đường carbohydrate ăn vào vì chất đường ăn vào dĩ nhiên có ảnh hưởng lớn nhất đến mức đường trong máu bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải chỉ kiểm soát lượng đường ăn vào là đủ. Bệnh nhân tiểu đường thường bị thêm bệnh tim và tai biến mạch máu não, do đó họ cũng cần phải giới hạn lượng chất béo và cholesterol ăn vào. Cũng vậy, giữ mức cân nặng bình thường cũng là cách giữ mức đường trong máu không cho lên cao, vì vậy nên người bệnh cũng cần phả kiểm soát số calories ăn vào nữa. Bệnh nhân nên theo những hướng dẫn sau đây:

- Giới hạn chất béo ở khoảng 30% tổng số caloriea ăn vào (chất béo bão hòa còn cần giới hạn hơn, chỉ 7 tới 10%).

- Chất đạm nên chiếm khoảng 15 tới 12 % tổng số calories ăn vào.

- Chất đường: 50 tới 60%.

- Giới hạn cholesterol ở mức 200 tới 300mg mỗi ngày.

Do đó, vợ ông nói đúng, không phải chỉ giới hạn chất đường và ăn những thứ khác thả giàn.