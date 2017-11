Vài con số về thị trường nhà ở Quận Cam

(Getty Images)

Dữ liệu mới đây về thị trường mua bán nhà ở Quận Cam cho thấy giá cả đã tăng và doanh số bán hàng cũng tăng lên, và tốc độ thỏa thuận được đẩy nhanh hơn so với năm ngoái.



CoreLogic đã theo dõi các hồ sơ mua bán công khai đã hoàn tất trong 22 ngày làm việc vừa qua, kết quả so sánh với cùng kỳ năm 2016, cho thấy:



Giá bán trung bình cho tất cả các căn hộ là $705,000 Mỹ kim - tăng 7.6 % so với một năm trước. Có 3,529 nhà ở bán ra trong kỳ, tăng 5.7% so với một năm trước. Giá nhà ở 59 / 83 mã vùng của Quận Cam tăng so với năm trước. Doanh thu tăng ở 45 / 83 mã vùng. Có 3,007 căn nhà đang có người ở được chủ nhà bán lại, tăng 2.9 % so với cách đây một năm. Các công ty kinh doanh nhà bán được 522 căn mới: tăng 25.5 % so với một năm trước.



Trong 27 mã vùng có giá rẻ nhất - mức giá trung bình $620,000 USD và thấp hơn, có 882 căn nhà được bán, con số này giảm 4% so với một năm trước. Trong 27 mã vùng đắt nhất - giá trung bình $790,000 và cao hơn - có 1,209 căn nhà được bán, tăng 12% so với một năm trước đây. Trong 11 mã vùng với mức trung bình trên 1 triệu USD, doanh thu đạt 299 căn, tăng 18.2% so với một năm trước.



ReportsOnHousing cũng theo dõi các mạng lưới môi giới niêm yết để đo nguồn cung nhà ở hiện có được lniêm yết để bán và nhà ở nhập ký quỹ. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 11 đến nay, toàn quận có 4,878 căn niêm yết bán và 2,409 căn ký quỹ. Thời gian giao dịch - tốc độ mua bán hàng nhanh hơn trước, chỉ diễn ra trong 61 ngày so với năm trước là 72 ngày, và năm trước nữa là 76 ngày.



Danh sách nhà bán dưới $500,000 có 730 được niêm yết so với 602 ký quỹ trong thời gian 36 ngày. Nhà có giá từ $500,000 đến $750,000: 1,213 được niêm yết so với 864 ký quỹ trong thời gian 42 ngày. Nhà có giá từ $750,000 đến $999,999: 809 được niêm yết so với 473 ký quỹ trong thời gian 51 ngày. Nhà có giá từ $1 triệu trở lên: 2,126 được niêm yết so với 471 ký quỹ trong thời gian 135 ngày.

(Theo OC Register)