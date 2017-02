(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

Các nhà xe ở miền Tây cũng có cách thức hoạt động tương tự, không vào bến, trả khách ở những điểm vùng ven, quay đầu về đón khách…nên bến xe miền Tây không ùn tắc.

Cảnh vắng lặng bên trong bến trong bến xe Miền Đông



Kết thúc kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, người dân từ các tỉnh thành về lại Sài Gòn không đông như dự đoán. Do đó tại các nhà ga, bến xe, sân bay có những cảnh bất ngờ.



Theo ghi nhận, chiều thứ Tư (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu) ga đến trong nước sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- Sài Gòn, khá đông người dân. Phía trước nhà ga, xe taxi, xe hơi các loại đậu thành từng hàng, kéo dài ra hướng đường Trường Sơn, quận Tân Bình.



Tuy nhiên, do dự báo từ trước, lực lượng bảo vệ đóng chốt tại sân bay đã di chuyển, điều tiết kịp thời nên tình trạng ùn tắc, quá tải không xảy ra tại điểm giao thông quan trọng này.

Tại ga đi, vẫn có nhiều trường hợp về quê đón Tết muộn.



Bà Lê Thị Ngọc Bích (41 tuổi, quê Hải Phòng) nói với Vietnam Net, “Do mua vé máy bay quá đắt đỏ, khó khăn nên gia đình ở lại Sài Gòn đón Tết. Giờ thì mọi người về quê muộn, tranh thủ xin nghỉ phép vài ngày sau Tết.”

Còn tại hai bến xe lớn của Sài Gòn là bến xe miền Đông và miền Tây, đến chiều mùng 5 Tết, không khí vắng vẻ lạ thường. Lượng xe khách vào bến liên tục nhưng không xảy ra kẹt xe.



Hầu hết các xe đò liên tỉnh sau Tết hoạt động theo kiểu quay đầu để đón lượng khách đông đảo di chuyển về Sài Gòn sau kỳ nghỉ. Có những xe khách không vào bến, trả khách bằng nhiều cách khách nhau, lập tức quay đầu về tỉnh để đón khách, chấp nhận chuyến về xe…trống không.



Tại cửa ngõ bến xe miền Đông, nhiều xe dừng tại khu vực giáp ranh Sài Gòn – Bình Dương, ở các tuyến đường nhỏ để tránh bị cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xử phạt vì đón, trả khách sai quy định. Sau đó các nhà xe bố trí xe trung chuyển đưa khách về đến tận nhà. Còn xe khách lập tức quay đầu, không có thời gian nghỉ ngơi, chấp nhận trên xe chỉ 2 – 3 hành khách.



Hành khách rời Sài Gòn đi tỉnh cũng không vào bến, đi xe trung chuyển đến nhà xe đậu sẵn ở khu vực Bình Dương, giáp ranh với Sài Gòn.



Hãng xe T.H, một nhà xe uy tín chuyện tuyến Krông Pắc (tỉnh Đắc Lắc) cho hay, trước và sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường kiểm soát rất gắt nên các nhà xe hầu như không dám nhồi nhét thêm hành khách như nhiều năm trước, mà tranh thủ “kiếm thêm” bằng các tăng chuyến, quay đầu liền.

Chính vì thế, giá vé được đẩy lên khá cao. Điển hình nhà xe T.H trên, chuyến về có 2 – 5 hành khách và giá vé như ngày thường, $11/người. Tuy nhiên vòng xe trở lại Sài Gòn thì giá vé khác hẳn, $17/người.



Đa số các nhà xe tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đổ về bến xe miền Đông đều hoạt động theo cách thức nói trên. Do đó, dẫn đến tình trạng vắng lặng bất ngờ ở cửa ngõ này.



Từ 1 giờ đến 5 giờ sáng mùng 5 Tết, tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, trước cổng chính bến xe miền Đông trở nên đông đúc khác thường. Nhiều nhà xe lợi dụng lúc rạng sáng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ít kiểm soát nên ngang nhiên trả khách trên đường, không vào bến.



Trong khi đó tại cửa ngõ miền Tây, do khoảng cách địa lý từ các tỉnh về Sài Gòn không xa, nên lượng người sau Tết di chuyển về thành phố phần lớn bằng xe gắn máy. Các làn đường giao thông trên quốc lộ 1, quốc lộ 60 đông đúc hẳn, dòng xe gắn máy và ô tô các loại chen nhau, nhiều đoạn qua tỉnh Tiền Giang, Long An bị tắc nghẽn ở một số điểm.



Các nhà xe ở miền Tây cũng có cách thức hoạt động tương tự, không vào bến, trả khách ở những điểm vùng ven, quay đầu về đón khách…nên bến xe miền Tây không ùn tắc.



Còn tại nhà ga Sài Gòn, tình trạng vắng vẻ cũng diễn ra chiều mùng 5 Tết. Lượng tàu cập ga chưa tăng đột biến, giờ tàu đến không dày đặc, hành khách đến nơi, di chuyển nhanh về nhà, nên nhà ga cũng khá yên ắng.



Dự đoán vào ngày mùng 6 Tết và những ngày sau đó, lưu lượng người trở về Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết sẽ đông đúc. Tình trạng ùn tắc trên các tuyến giao thông cửa ngõ có thể kéo dài trong nhiều ngày nữa.