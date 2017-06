Vé Powerball trúng $1.6 triệu bán ở F.V.

FOUNTAIN VALLEY – Một vé Powerball bán tại một trạm xăng ở thành phố Fountain Valley đã trúng $1.6 triệu Mỹ kim. Tấm vé, bán tại trạm xăng Arco trên đường Edinger, đã trúng 5 số trong phiên xổ số, nhưng trật số Powerball. Tấm vé này hiện có trị giá $1,674,648 Mỹ kim. Các con số trong phiên xổ hôm thứ Tư là 5, 21, 57, 66, 69, và số Powerball là số 13. Giải độc đắc ước tính là $375 triệu Mỹ kim.

Vì không có tấm vé nào trúng đủ 6 số, giải độc đắc cho phiên xổ hôm thứ Bảy dự đoán sẽ tăng lên $435 triệu Mỹ kim. Xác suất trúng toàn bộ 6 số là 1 trên 293 triệu. Tỷ lệ để trúng 1 giải bất kỳ của Powerball là 1 trên 24.87.

Nhân viên bắn chết 3 đồng nghiệp rồi tự sát

PENNSYLVANIA – Vào sáng sớm thứ Năm, một nhân viên làm việc tại một chợ thực phẩm ở Wyoming County, tiểu bang Pennsylvania, đã bắn chết 3 đồng nghiệp, sau đó tự sát. Tay súng được xác định là Randy Stair, 24 tuổi, cư dân Dallas, Pennsylvania. Stair đã làm việc trong chợ Weis Market từ 11 tối thứ Tư. Đến 12:50 sáng thứ Năm, Stair bất ngờ rút 2 khẩu súng ngắn từ 1 túi thể thao, và bắn chết 3 đồng nghiệp. Kẻ này sau đó tiếp tục nổ súng ở khắp khu chợ, sau đó tự sát bằng cách bắn vào đầu.

Vào lúc sự việc xảy ra, khu chợ đang đóng cửa nên bên trong không có nhiều người. Một nhân chứng đã thoát ra khỏi ngôi chợ và gọi 911. Cảnh sát cho biết, bên trong chợ không còn người nào khác. Các nạn nhân được xác định là ông Terry Sterling, 63 tuổi, cô Victoria Brong, 26 tuổi, và ông Brian Hayes, 47 tuổi. Nguyên nhân sự việc hiện vẫn đang được điều tra. Vụ nổ súng xảy ra chỉ 3 ngày sau 1 vụ tương tự ở Florida, nơi 1 người đàn ông đã quay lại công ty nơi hắn ta bị đuổi việc vào tháng 4, và nổ súng giết chết 5 đồng nghiệp cũ. Tay súng này sau đó cũng tự sát.

Truy tố người phụ nữ sát hại cháu gái

CALIFORNIA – Vào hôm thứ Năm, nhà chức trách đã truy tố một phụ nữ cư dân Colton, về tội đâm chết cháu gái 1 tuổi, đâm bị thương một đứa cháu khác, và cả người mẹ của đứa bé. Nghi can Nicole Darrington, 43 tuổi, đối mặt với 1 tội sát nhân và 2 tội âm mưu sát nhân, liên quan đến vụ tấn công xảy ra hôm thứ Hai.

Hồ sơ cảnh sát cho biết, Darrington đã dùng dao đâm con gái 22 tuổi của bà ta, cùng cháu gái 5 tuổi và cháu gái 18 tháng tuổi. Em bé 18 tháng thiệt mạng tại hiện trường. Hai nạn nhân còn lại hiện trong tình trạng bị thương nặng. Darrington bỏ chạy sau khi gây án, và bị bắt vào sáng thứ Ba khi đang ngủ trong xe. Vào năm 2005, nghi can này từng nhận tội giết người, sau khi đâm con trai và xô con gái té khỏi xe hơi đang chạy. Tòa án khi đó phán quyết rằng người phụ nữ này bị tâm thần, và bị gởi vào bệnh viện Patton tại San Bernardino.

Darrington lẽ ra vẫn phải ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng bà ta được thả ra vào năm 2010 vì một lý do chưa rõ. Vào hôm thứ Năm, luật sư biện hộ của Darrington cho biết nghi can không nhận tội, và mức tiền bảo lãnh tại ngoại của người này bị tăng từ $1 triệu lên $3.2 triệu Mỹ kim. Darrington bị giam tại nhà tù West Valley tại Rancho Cucamonga.

Người tiết lộ tin của NSA không nhận tội

GEORGIA – Cô Reality Winner - 25 tuổi, nhân viên hợp đồng của Cơ quan tình báo quốc gia NSA, người bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin mật về vụ tấn công điện toán của Nga cho truyền thông – đã viết rằng cô ta “muốn thiêu rụi Tòa Bạch Ốc” trong các tờ giấy ghi chú cất giữ tại nhà, theo lời công tố viên cho biết tại tòa hôm thứ Năm.

Winner đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc “cố tình tiết lộ thông tin quốc phòng,” tại phiên tòa diễn ra ở Augusta, tiểu bang Georgia. Winner bị bắt tại nhà riêng vào ngày 3 tháng 6, và bị truy tố tội lấy thông tin mật từ một cơ quan chính phủ để gởi cho các hãng truyền thông. Winner là nhân viên hợp đồng của Cơ quan NSA, và cô ta đã cung cấp các báo cáo về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ, cho tờ báo online The Intercept. Bộ Tư Pháp cho biết, Winner đã in và lấy các thông tin mật vào ngày 9 tháng 5, và gởi số hồ sơ này đi vào vài ngày sau đó.

Khi xét nhà của Winner, cảnh sát tìm được các mẩu giấy ghi bằng nhiều ngôn ngữ, nói rằng cô ta muốn “thiêu rụi Tòa Bạch Ốc.” Một số mẩu giấy khác ghi chú chi tiết hành trình đến Aghanistan, mà Winner dự định sẽ thực hiện vào mùa hè này. Quan tòa liên bang đã từ chối không cho Winner đóng tiền tại ngoại.

NASA giới thiệu mẫu xe thám hiểm Hỏa Tinh

WASHINGTON DC – Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA vừa giới thiệu mẫu xe thám hiểm sao Hỏa mới, tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, tiểu bang Flordia. Xe dài 8.5 mét, nặng 2.3 tấn, thân được làm từ sợi nhôm và carbon. Bốn bánh lớn được thiết kế để di chuyển trên các địa hình hố, đá và cồn cát. Xe trang bị các hệ thống điều hướng và liên lạc, có thể đạt vận tốc 112 cây số/giờ trên Trái Đất, và khoảng 24 cây số/giờ trên sao Hỏa.

Theo NASA, mẫu xe mới, tạm được gọi là “Mars rover,” hiện chỉ là các ý tưởng ban đầu. Xe sẽ sử dụng năng lượng điện từ các tấm pin năng lượng Mặt Trời hoặc một pin 700 volt. Xe có thể tách ở phần giữa, cho phép phi hành gia sử dụng nửa trước phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, nửa sau làm phòng thí nghiệm.

NASA cũng nói thêm rằng, mẫu xe “Mars rover” này không đại diện cho mẫu thiết kế xe thám hiểm dự kiến hạ cánh xuống sao Hỏa năm 2020. Đây là sản phẩm của Parker Brother Concepts, công ty lắp ráp các loại xe phục vụ truyền hình và điện ảnh. Mẫu xe sẽ được NASA giới thiệu khắp Hoa Kỳ trong chương trình "Mùa hè của sao Hỏa," nhằm cung cấp thông tin về nỗ lực thám hiểm sao Hỏa của con người cho công chúng.