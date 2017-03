Vệ tinh bí mật được phóng lên không trung từ California

VANDENBERG – Một hỏa tiễn mang theo 1 vệ tinh bí mật của Hoa Kỳ, thuộc Phòng Do Thám Quốc Gia (National Reconnaissance Office - NRO), đã được phóng lên không trung từ California vào hôm thứ Tư. Hỏa tiễn Atlas 5 cất cánh lúc 9:49 sáng, tại căn cứ Không quân Vandenberg. Mọi hệ thống đều hoạt động tốt, và hỏa tiễn đi vào không gian sau khoảng 5 phút bay. Hàng hóa mang theo của hỏa tiễn, vệ tinh NROL-79, chỉ được mô tả là một công cụ an ninh quốc gia của Phòng NRO.Phòng NRO lâu nay được cho là nơi quản lý nhiều vệ tinh thu thập thông tin tình báo. Vụ phóng hỏa tiễn được thực hiện bởi United Launch Alliance, một tổ chức liên doanh gồm hãng Lockheed Martin, Boeing, và Phi đoàn 30 Không quân.

Vợ chồng Obama xuất bản hồi ký với giá đấu thầu $60 triệu

NEW YORK – Một nhà xuất bản danh tiếng New York vừa giành được hợp đồng đáng mong đợi nhất trong ngành sách, để phát hành hai cuốn hồi ký của vợ chồng cựu tổng thống Obama. "Công ty đã đạt được quyền xuất bản trên toàn thế giới cho hai cuốn sách do ông và bà Obama viết", nhà xuất bản Penguin Random House tuyên bố. Hợp đồng này do luật sư Robert Barnett, người từng đại diện cho các cựu tổng thống George W. Bush và Bill Clinton, đàm phán.

Các điều khoản của hợp đồng không được tiết lộ, nhưng mức giá đấu thầu để có được hợp đồng này lên tới hơn $60 triệu Mỹ kim. Đây là một con số kỷ lục đối với các cuốn hồi ký của tổng thống Hoa Kỳ, gấp 4 lần so với cuốn "My Life" của ông Bill Clinton. Hãng Penguin cũng cho biết, theo thỏa thuận, nhà xuất bản sẽ tặng 1 triệu cuốn sách dưới danh nghĩa gia đình Obama cho First Book, một tổ chức từ thiện được thành lập từ năm 1992 với mục đích tặng sách và các tài liệu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Obama từng xuất bản 2 cuốn hồi ký và một cuốn sách dành cho trẻ em. Cựu tổng thống thường nói rằng ông có "sự nhạy cảm của một nhà văn" và không muốn viết một tác phẩm kể lể thông thường về thời gian ở Tòa Bạch Ốc. Hồi ký của bà Michelle Obama cũng rất được trông đợi bởi bà là đệ nhất phu nhân gốc Phi đầu tiên và được nhiều người quý mến.

Chụp ảnh selfie, du khách làm bể tác phẩm trị giá $800,000

WASHINGTON – Chỉ vài ngày sau khi cuộc triển lãm nghệ thuật Infinity Mirrors của nghệ sĩ Yayoi Kusama khai mạc ở Washington, một du khách đã phá hỏng tác phẩm tại đây. Bức tượng quả bí đỏ (Pumpkin) nổi tiếng bị bể do du khách cố gắng chụp hình "selfie" với tác phẩm. Năm 2015, tác phẩm quả bí đỏ tương tự của nghệ sỹ Nhật Bản đã được đấu giá thành công với số tiền lên đến $800,000 Mỹ kim. Theo giới truyền thông, giá trị của công trình nghệ thuật bị hư trong triển lãm lần này cũng rất lớn. Căn phòng triển lãm nơi đặt quả bí đỏ, vốn thu hút rất đông du khách, đã phải đóng cửa sau sự việc và sẽ sớm mở trở lại.