Vì sao tội phạm tình dục thích gia nhập IS?

Những người đàn ông có tiền sử lạm dụng tình dục và bạo lực gia đình thường thích gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo Guardian của Anh trích dẫn nội dung một báo cáo mới của Hiệp hội Henry Jackson cho biết, chủ trương khen thưởng và trừng phạt bằng bạo lực của IS là điều rất hấp dẫn những kẻ thích bóc lột tình dục.

Do vậy, IS dùng chủ trương này như một biện pháp để dụ dỗ và tuyển mộ tân binh từ những cộng đồng Hồi giáo bảo thủ cấm đoán yêu đương và hẹn hò tự do.

Cưỡng bức và buôn bán nô lệ tình dục là chuyện phổ biến ở những nơi IS kiểm soát.

Bên cạnh đó, IS còn thu hút nhiều đối tượng vì cho phép quan hệ cưỡng bức và mang thai ép buộc. Mục đích của IS là nhằm tạo ra thế hệ thánh chiến binh tương lai cho tổ chức này.

Phân tích nhóm IS đến từ châu Âu và Mỹ cho thấy họ đều có tiền sử lạm dụng tình dục và bạo lực gia đình. Điều này chứng tỏ giữa việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và tiền sử bạo lực thân thể/tình dục có liên hệ với nhau.

Một người Anh tên là Ondogo Ahmed, ở phía bắc London, từng lĩnh án tù 8 năm vì cưỡng bức một bé gái 16 tuổi ở Anh. Sau đó, y đã chạy trốn sang Syria để gia nhập IS.

IS liên tục khuyến khích và nỗ lực hợp pháp hóa cưỡng bức tình dục, thậm chí thông qua tạp chí Dabiq và kênh truyền thông Al Hayat của tổ chức này. Một số báo của Dabiq biện hộ chuyện cưỡng bức phụ nữ Yazidi ở Iraq bởi vì họ là “những kẻ tà giáo”.

Tổ chức khủng bố này thậm chí còn lập ra một ban chuyên trách “chiến lợi phẩm” và ban hành hướng dẫn mã hõa nô lệ. Các thị trường mua bán nô lệ tình dục rất phổ biến tại những nơi IS kiểm soát ở Iraq và Syria. IS cũng đóng vai trò tích cực trong nạn buôn người.

Phân tích các hợp đồng mua bán mà các tòa án do IS vận hành chứng thực cho thấy nhiều khoản thanh toán mà IS yêu cầu đối với các nô lệ tình dục. Nó chứng tỏ IS coi đây là một cách để kiếm tiền béo bở.

