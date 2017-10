Vì yêu nước, Phan Kim Khánh bị tòa cộng sản kết án 6 năm tù

Bà Đỗ Thị Lập và cô Phan Thị Trang, mẹ và em của Phan Kim Khánh chỉ có thể đứng ở bên kia đường, không thể vào tòa án tỉnh Thái Nguyên. (Nguyễn Thúy Hạnh/ Facebook)

THÁI NGUYÊN - Sáng thứ Tư, 25 tháng 10, 2017, tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xét xử Phan Kim Khánh, một sinh viên 24 tuổi từng bày tỏ tinh thần yêu nước nhưng không đúng với đường lối của nhà cầm quyền. Tòa đã xét xử anh ta với với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 BLHS.



Phan Kim Khánh cư trú tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Anh xuất thân từ gia đình nghèo nhưng anh rất hiếu học. Khánh từng cho biết anh muốn làm chính trị không vì muốn có quyền thế hay giàu có, nhưng vì giúp dân nghèo như ở quê anh có cuộc sống bớt tối tăm hơn. Thế nhưng sự lên tiếng của một sinh viên trẻ yêu quê hương, yêu đất nước đã bị ngược đãi bởi một chế độ độc tài, chỉ người dân “yêu nước” theo đường lối của đảng.





Gia đình cùng những người bạn không được dự phiên xử của Phan Kim Khánh ngày 25 tháng 10, 2017. (CTV Danlambao)



Phan Kim Khánh là sinh viên đại học năm thứ 5, từng là chủ tịch Hội Sinh Viên Khoa Quốc Tế tại trường Đại Học Thái Nguyên.



Phan Kim Khánh bị bắt ngày 21 tháng 3, 2017, khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chương trình 5 năm đại học. Truyền thông của cộng sản loan tin rằng từ cuối năm 2015 đến nay, Phan Kim Khánh lập và quản trị hai blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam,” có ba trang trên mạng xã hội facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng,” “Tuần Báo Việt Nam,” và “Dân Chủ TV,” và hai đài trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam online.”





Phan Kim Khánh (Facebook)



Cũng như hầu hết các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến khác, tại phiên xử Phan Kim Khánh, lực lượng công an được huy động khá đông đảo để ngăn chặn người thân của Khánh lẫn bạn bè không thể vào trụ sở tòa án.



Tuy khởi hành từ sáng sớm để kịp đến tòa án, nhưng gia đình Phan Kim Khánh đã bị công an giao thông chặn ngay đầu ngõ để “kiểm tra xem có tàng trữ vũ khí” không. Một chiếc xe hơi của gia đình Khánh thuê để chở những người thân khác đi dự phiên tòa cũng bị công an giao thông rượt đuổi trên xa lộ. Mục đích là để khủng bố tinh thần những người này và làm chậm thời gian đến dự phiên tòa.





Trương Văn Dũng từ Hà Nội đến hỗ trợ gia đình anh Phan Kim Khánh. (Nguyễn Thúy Hạnh/ Facebook)



Cuộc hành trình đến tòa án của gia đình Phan Kim Khánh đã bị chậm khoảng một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng , mẹ và em gái của Khánh là bà Đỗ Thị Lập và cô Phan Thị Trang, vẫn không được vào trụ sở phiên tòa để tham dự phiên xét xử người thân như luật định.



Hơn 20 người hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu đã đến tận Thái Nguyên để quan sát phiên tòa và ủng hộ tinh thần cho người thanh niên yêu nước Phan Kim Khánh. Trong số này có bà Bùi Thị Minh Hằng, cựu tù nhân lương tâm từ Vũng Tàu; các blogger, facebooker Trương Văn Dũng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thúy Hạnh, Phương Lưu, dân oan Vân Lê từ Hải Phòng, Nguyễn Hoàng Vi (thành viên Mạng Lưới Blogger) từ Sài Gòn ra; và một số nhà hoạt động nhân quyền khác.



Bên ngoài tòa án, Nguyễn Thúy Hạnh nói với CTV Danlambao lý do tại sao cô có mặt tại phiên tòa, “Trong xã hội nhiễu nhương của chế độ tộc tài cộng sản như thế này thì người thanh niên yêu nước Phan Kim Khánh vô cùng hiếm hoi, vô cùng đáng quý, vô cùng đáng trân trọng, thế nên hôm nay tôi đến dự phiên tòa này là để thể hiện cái sự đồng tình, ủng hộ đối với Phan Kim Khánh và phản đối phiên tòa sai trái bất công này.

“Quang cảnh phiên tòa hôm nay cho thấy tất cả những gì cộng sản nói họ đều hoàn tòan làm ngược lại, vì phiên tòa nói là phiên tòa xét xử công khai nhưng mà an ninh cảnh sát đứng đầy và chúng tôi không được phép tiếp cận đến cổng phiên tòa chưa nói đến chuyện vào dự phiên tòa.



Bà Bùi Thị Minh Hằng cũng chia sẻ, "Ai cũng biết tình trạng dân chủ nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian vừa qua nó vô cùng tệ. Nó tệ ở chỗ là nó đã bị thế giới lên án rất là nhiều. Hiện nay mọi người biết là đã đến giờ phiên tòa, chúng tôi đứng rất trật tự thì có những lực lượng dư luận viên [tuyên truyền viên của CSVN] đến phá đám và công an chính quyền thì luôn có những hành động khủng bố."



Vào khoảng sau 9 giờ sáng, một phụ nữ lạ mặt (dư luận viên) đã đến phá đám những người tới tham dự phiên tòa. Sau màn phá đám đó thì lực lượng an ninh thường phục được tăng cường và có lý do để áp sát nhóm người đến ủng hộ Phan Kim Khánh.



Từ Sài Gòn, không thể tới tham dự phiên tòa Phan Kim Khánh, blogger Phạm Thanh Nghiên đã thể hiện sự phẫn nộ của mình trên Facebook cá nhân:



"Cũng giống như các phiên tòa man rợ kết tội những người bất đồng chính kiến khác, cái gọi là phiên tòa xét xử Phan Kim Khánh - một sinh viên yêu nước cũng diễn ra công khai. Tức là cũng dở trò bẩn để ngăn chặn người thân giữa đường, không cho vào trụ sở để chứng kiến diễn biến của cái gọi là luật pháp và công lý được thực thi.



“Cũng cảnh côn an sắc phục lẫn thương phục luôn trong tư thế sẵn sàng tung đòn vào bất cứ người dân nào muốn vào tòa hoặc bị nghi ngờ có âm mưu đến quan sát phiên tòa. Đấy là chưa kể bên trong tòa án, rặt những công cụ của đảng đóng giả quần chúng phẫn nộ đi xem tên phản động bị trừng trị chứ chả có phó thường dân nào lọt vào đấy cả. Rồi từ bị cáo cho đến luật sư đều bị chặn họng, bị đủ loại lý cùn với tất tật các loại quan tòa áp đặt và buộc tội. Đấy là chưa kể giới bưng bô bồi bút, bọn dư luận viên phò đảng sau một cú suỵt sẽ tái hiện rất sống động không khí của thời Cải Cách Ruộng Đất bằng cách hô hào đánh giết, trừng trị tên phản động và đồng bọn. Thật không thể tởm hơn được nữa.



“Trước đó, tôi không biết Khánh là ai. Nhưng qua người thanh niên nhiệt huyết này, và cả những người trẻ chưa quen khác , tôi có quyền hy vọng về một thế hệ không bao giờ lùi bước. Giữa lúc nản lòng, tôi nghĩ đến tương lai. Tương lai Việt Nam tự do."



Bà Đỗ Thị Lập, mẹ Phan Kim Khánh chia sẻ với CTV Dân Làm Báo rằng, bà không thể chấp nhận được phiên tòa ngày thứ Tư. Nếu được gặp Khánh, lời tâm sự đầu tiên của bà mẹ sau bảy tháng không được gặp con sẽ là: Việc con làm là đúng, mẹ ủng hộ con.



Gần 12 giờ trưa, phiên tòa kết thúc với bản án sáu năm tù giam, bốn năm quản chế đối với sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh.



Phan Kim Khánh là con cả trong một gia đình Công Giáo. Trước khi bị bắt vào hồi đầu năm nay, Khánh đã viết blog chỉ trích chính phủ.



Luật sư Hà Huy Sơn nói với hãng tin Reuters rằng bằng chứng đưa ra trong phiên tòa đối với Khánh là “không rõ ràng, và ông cũng không rõ liệu Khánh có muốn kháng cáo hay không.”



Vào ngày thứ Ba, 24 tháng 10, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đã kêu gọi Việt Nam bỏ tất các cáo buộc và trả tự do cho Khánh.



Ông Brad Adams, Giám Đốc Á Châu của HRW, nói, "Việc tuyên truyền chống lại nhà nước chỉ là cái cớ được thiết kế để bịt miệng tiếng nói ôn hòa chỉ trích chính quyền Việt Nam. Việt Nam nên loại bỏ những luật này và chấm dứt bức hại sinh viên và người dân bình thường vì chỉ nói về các vấn đề của đất nước trên mạng internet."



Năm 2015, Phan Kim Khánh được học bổng của Chương Trình Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) để tham gia khóa đào tạo do Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức.



Bản án nặng đối với sinh viên Phan Kim Khánh được đưa ra trong lúc nhà cầm quyền đang gia tăng xiết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích trước dịp diễn ra hội nghị APEC.

(Tổng hợp với tin của Dân Làm Báo và đài VOA)