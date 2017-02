[VIDEO] Kẻ lạ lừa tiền người Việt lại xuất hiện tại Little Saigon

LITTLE SAIGON (VĐ) - Trong số báo ra ngày 7 tháng 2, 2017, nhật báo Viễn Đông từng loan tin một số người Việt bị một người ăn mặc giống như người Ấn Độ hay Trung Đông đã dùng ma thuật gì đó, khiến người đối diện với y tự động móc bóp trao tiền cho y, có người còn dẫn kẻ đó về tận nhà hay ra nhà bank rút tiền đưa cho hắn. Khi tỉnh táo lại mới biết mình đã bị lừa.



Trưa thứ Tư, 15 tháng 2, 2017 một độc giả Viễn Đông gọi đến tòa soạn cho hay, mấy hôm trước anh có đọc một tin trên báo Viễn Đông nói về vụ lường gạt. Sau đó anh có người bạn gọi báo cho biết họ gặp trường hợp giống như tin trên tờ Viễn Đông.







Anh không mấy tin nhưng cách nay khoảng hơn một tuần, anh lái xe trên đường Brookhust đến ngang chỗ tiệm Food To Go H.G thì có một chiếc Lexus SUV màu trắng chạy tới đậu giữa đường ngay trước xe của anh.

Một thanh niên từ trên xe bước xuống, anh này mặc áo sơ mi, râu quai nón và trên đầu đội mũ như người Ấn Độ. Một tay cầm cuốn sổ, một tay cầm điện thoại, người này đi vòng qua vòng lại xung quanh xe của anh này. Thấy khả nghi, anh khóa cửa xe, quay kính lên thì người đó tiến lại phía anh gõ cửa, ra dấu cho anh quay kính xe xuống.



Anh này nhất định không quay kính xuống. Tên kia lấy tay chỉ vào mặt anh và nói với vẻ mặt tức giận “Lucky Man.”







Sau đó tên này đi tới một xe khác, anh này quan sát và rút cell phone ra quay. Kẻ giống người Ấn đi tới trước, chận một xe khác, hắn cũng kêu tài xế quay kiếng xuống, mới đầu anh này không chịu nhưng sau đó lại quay kính xuống và tên kia nói gì không biết mà anh tài xế này móc bóp đưa tiền cho hắn, và sau đó anh thấy hắn đi vào khu mái ngói xanh.



Không biết có ai trong khu này bị lừa hay không. Nên vị độc giả này muốn nhật báo Viễn Đông loan tin này cho đồng hương cảnh giác kẻo bị lừa. Tốt nhất theo anh cho biết, gặp trường hợp này nên quay kính lên, khóa xe, không trả lời. Ai bị lừa kiểu này nên báo cho cảnh sát biết.