Một viên chức Thái Lan đã phải từ chức sau khi bị bắt quả tang ăn trộm tranh vẽ trang hoàng bên trong một khách sạn ở Nhật Bản. Viên chức này tên là Suphat Saquandeekul, Phó Giám Đốc cơ quan sở hữu trí tuệ của Thái Lan, đã bị nhận diện trên video an ninh sau khi “gỡ” ba tấm tranh trang hoàng trên tường hành lang một khách sạn ở Kyoto.Các bức tranh này không đắt tiền, tổng cộng chỉ vào khoảng $125 Mỹ kim, đã được khám phá bên trong các túi hành lý của ông ta. Trong một lời xin lỗi đưa ra cho truyền thông, ông Suphat giải thích là hành động mờ ám của ông diễn ra khi ông đang say rượu.Ông Suphat đang tham dự một hội nghị ở Osaka và đến thăm Kyoto cùng với bạn bè. Ông cho hay đã uống rượu say mèm với các bạn thân và cho là mình đã mắc lỗi trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo, chứ thực ra không không cố ý ăn cắp. Các nhân viên khách sạn nhanh chóng khám phá các bức tranh bị mất và cũng nhanh chóng phăng ra thủ phạm.

Thủ tướng Pháp chỉ trích tổng thống Mỹ

Thủ Tướng Pháp Bernard Cazeuve hôm thứ Ba đã lên tiếng phê bình sắc lệnh cấm người dân Hồi giáo của 7 quốc gia được nhập cảnh vào Hoa Kỳ là “hoàn toàn vô ích trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.” Ông Cazeuve nói, “Quyết định của Tổng Thống Donald Trump chỉ càng làm căng thẳng thêm gia tăng và tạo ra những xung đột tiềm ẩn mới. Thực ra suy cho cùng, quyết định như thế không có giá trị hữu hiệu gì cả trong cuộc chiến chống lại khủng bố quốc tế.”

Ông Cazeuve vốn là Bộ Trưởng Nội Vụ của Pháp trong năm 2015 và 2016 khi diễn ra những cuộc tấn công đẫm máu của nhóm IS thực hiện trên đất Pháp làm hàng trăm người chết, ông nói chính phủ Pháp đã tăng cường luật lệ chống khủng bố và tăng cường thêm lực lượng an ninh, nhưng vẫn“thể hiện sự đoàn kết quốc gia và các giá trị truyền thống của Pháp quốc.” Ông cho là lệnh của Tổng Thống Trump vô tình loại ra những người thật sự bị trấn áp ở quê hương họ, phải lên đường xin tị nạn ở Hoa Kỳ.

Phi Luật Tân: Đại sứ Mỹ bác tin lập kho vũ khí

Đại Sứ Sung Kim hôm thứ ba lên tiếng cho hay Mỹ không kề “xây dựng bất cứ kho vũ khí nào ở bất cứ nơi nào tại Phi Luật Tân cả.” Đại Sứ Kim nói, “Tôi nghĩ đã có thông tin sai lạc được báo lên cho Tổng Thống Rodrigo Duterte khiến ông có phát biểu lo lắng về kho vũ khí của Hoa Kỳ.”

Ông Kim cho biết chỉ có những hạng mục trong thỏa ước ký kết năm 2014 giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân nhắm tới các mục tiêu giúp đỡ nhân đạo và cứu trợ thiên tai là được thực hiện mà thôi. Ông Kim nói các điều khoản này cho phép Mỹ xây dựng các căn cứ ở 5 địa điểm bên trong Phi Luật Tân và người Mỹ đâu phải “muốn làm gì thì làm ở xứ sở này,” theo lời ông.

Lên tiếng trước cộng đồng các doanh nhân địa phương ở Manila, ông Kim nói, “Thật sự là chúng tôi không xây dựng bất cứ kho vũ khí nào cả.”

Tổng Thống Duterte hôm đầu tuần cũng nói ông sẽ không cho phép quân lực Mỹ cất giữ vũ khí, nhằm tránh “tai bay vạ gió” nếu chiến tranh Mỹ-Hoa xảy ra.

Nam Hàn và Mỹ bảo vệ hỏa tiễn THAAD

Hôm thứ Ba các Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn và Hoa Kỳ đã lên tiếng bảo vệ lập trường của họ về vấn đề Hoa Kỳ điều động hệ thống phòng không tối tân THAAD trong năm nay trên đất Nam Hàn, mặc dù Trung Quốc phản đối mạnh mẽ. Tiếp theo một loạt thử nghiệm về bom nguyên tử và nhiều loại hỏa tiễn của Bắc hàn trong năm 2016, Hoa Kỳ và Nam Hàn đồng ý phải giàn ra hỏa tiễn nói trên nhằm bào vệ Nam Hàn.

Các viên chức quân sự Nam Hàn cho hay trong một cuộc điện đàm với nhau, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis của Hoa Kỳ và người tương tác phía Nam Hàn là ông Han Min-Koo đã đồng ý với nhau về chuyển này. Ông James Mattis sắp đi thăm Châu Á trong vài ngày tới.

Cả Nhật Bản lẫn Nam Hàn vẫn chưa biết rõ Tổng Thống Donald Trump sẽ có chủ trương về Châu Á ra sao trong những tháng sắp tới và họ vẫn còn lo lắng, vì trước đây ông Trump từng đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ ra khỏi hai quốc gia này nếu họ không đóng góp thêm tài chính cho việc tự vệ của chính họ.

Ấn Độ: Lo lắng về loại visa H1-B

Tiếp theo lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa kỳ trong vòng 120 ngày đối với công dân 7 quốc gia Hồi giáo của Tổng Thống Donald Trump, hiện nay cộng đồng kỹ thuật của Ấn Độ rất lo lắng về những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách di trú mới, đặc biệt là những ai có loại visa làm việc H1-B vào Mỹ.

Các cổ phiếu của nhiều công ty “high tech” của Ấn Độ giảm giá rất mạnh như công ty Tata Consultancy Services bị giảm hơn 5% ở thị trường chứng khoán Mumbai, còn những công ty hàng đầu như Infosys và Wipro cũng bị mất giá cổ phiếu trên 4%. Các công ty này từ chối không đưa ra lời bình luận nào trước sự kiện này.

Ấn Độ là quốc gia cung cấp cho thị trường lao động Hoa Kỳ nhiều kỹ sư và chuyên viên có tay nghề chuyên môn cao, cho các công ty như IBM, Microsoft và Citibank. Họ phải sử dụng hộ chiếu H-1B nên lo ngại là chính phủ Trump có thể thay đổi chính sách như trước, làm thiệt hại đến một thị trường trị giá đến $65 tỉ Mỹ kim.

Ấn Độ: Rút lưu hành 2 loại giấy bạc là có hại

Chính phủ Ấn Độ thừa nhận quyết định rút ra khỏi thỉ trường lưu hành hai loại giấy bạc mệnh giá 500 rupee và 1,000 rupee trong năm 2016 đã có tác dụng tiêu cực đến phát triển kinh tế trong nước.

Mục tiêu chính yếu của quyết định này là trấn áp tệ nạn tham nhũng và thị trường chợ đen của giấy bạc nơi số lượng giấy bạc giả không hề nhỏ được lưu hành, nhưng đồng thời tác dụng ngược là nó hãm lại đà phát triển kinh tế khiến cá nhân và doanh nghiệp ở Ấn Độ bị thiệt thiệt khá nhiều vì không có tiền mặt hai loại giấy bạc quan trọng này.

Một bảng nghiên cứu cho thấy phát triển GDP của Ấn Độ trong quý đầu tiên của năm 2017 chỉ còn 6.5%, thay vì 7.6% như dự đoán trước đây. Bộ Trưởng Tài Chính Arun Jaitley, vốn sẽ trình bày ngân sách Ấn Độ vào ngày mai thứ tư, đã tên đoán từ tháng 3 trở đi trong năm nay kinh tế Ấn Độ sẽ phát triển bình thường vì lượng tiền mặt sẽ không còn bị thiếu nữa.