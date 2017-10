Viễn Đông tham gia chống ung thư

Đám đông đang reo hò và cổ võ cho những người đàn ông được mời lên sân khấu dựng trước căn lều của nhật báo Viễn Đông vào sáng Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017. Những ông này có mẹ, vợ, chị, em hoặc một người thân nào đó đã sống sót sau khi bị ung thư vú.

Tiết mục đã mở đầu cho chương trình đi bộ “Tạo Bước Tiến Chống Ung Thư Vú” (Making Strides Against Breast Cancer Walk) được Hội Ung Thư Hoa Kỳ tổ chức tại khu phố Segerstrom Center for the Arts ở Costa Mesa thuộc Quận Cam. Trên 10,000 người đã tham gia mà trong đó có nhiều người gốc Việt. Đây là năm thứ tám cuộc đi bộ được tổ chức tại Quận Cam và năm thứ 25 trên toàn nước Mỹ.

Nhật báo Viễn Đông là một trong tám cơ sở truyền thông bảo trợ cho cuộc đi bộ mà trong có đài truyền hình CBS2/KCAL9, đài phát thanh JACK FM, tuần báo OC Weekly, nhật báo OC Register, El Aviso Magazine, TownZilla, và nhật báo La Opinion. Viễn Đông sẽ có bài viết về cuộc đi bộ trong số báo tới.

(Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)