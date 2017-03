Việt kiều ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa

Người biểu tình bên ngoài Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Việt Nam ở Đài Bắc ngày thứ Tư. (Huỳnh Quốc Huy/ Facebook)



ĐÀI BẮC – Nhiều người trẻ và thành viên của một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức họp báo, và biểu tình tại Đài Bắc hôm thứ Tư để đòi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do tập đoàn Đài Loan Formosa gây ra tại Việt Nam.



Cuộc biểu tình diễn ra ngay trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Hình ảnh và video quay trực tiếp cho thấy những người biểu tình cầm biểu ngữ ghi những hàng chữ “Chúng tôi cần cá,” “Formosa cút khỏi Việt Nam,” “Hãy để chúng tôi thực hiện quyền công dân” được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.



Ngoài những hình ảnh từ Việt Nam, những người biểu tình còn soạn một vở kịch dựng lại quá trình Formosa gây thảm họa môi trường và người dân đi khiếu kiện bị đánh đập, gây thương tích ra sao.



Theo Focus Taiwan, người biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết khoản bồi thường $500 triệu Mỹ kim đã nhận từ công ty Formosa Hà Tĩnh, một đơn vị của tập đoàn Formosa của Đài Loan.



Ông Trương Dụ Doãn, Chủ Tịch Hiệp Hội Luật Gia Môi Trường, nói với báo Focus Taiwan rằng thảm họa là do hành vi phi đạo đức của công ty Đài Loan, cũng như do sự bất cẩn của nhà cầm quyền Việt Nam. Ông chỉ trích Đài Loan xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm cao sang Việt Nam và nói rằng những ngành công nghiệp này đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi khó sống hơn.



Công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh bị quy trách nhiệm đã gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi nhận lỗi, Formosa đã đồng ý với CSVN về tiền bồi thường $500 triệu để giải quyết sự thiệt hại. Nhưng các nạn nhân Việt Nam nói khoản bồi thường trên là quá ít ỏi so với những thiệt hại trực tiếp và lâu dài, cần phải mất hàng chục năm mới khôi phục được.



Ngoài ra, quy định bồi thường của nhà cầm quyền Hà Nội cũng bị nhiều người phản đối. Theo quy định, chỉ những người dân ở bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế mới được xem là nạn nhân trực tiếp và nhận được bồi thường. Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho biết họ cũng đã mất nguồn sinh kế vì vụ Formosa. Nhiều gia đình phải bán cả tàu thuyền để trang trải cuộc sống.



Trong tháng Hai, hàng trăm nạn nhân của Formosa ở Nghệ An đã tổ chức đi khởi kiện Formosa, nhưng nhiều người đã bị đánh đập, bị thương tích trầm trọng khi đang trên đường đi bộ xưởng Formosa ở Hà Tĩnh.



Linh mục Nguyễn Đình Thục là một trong những người bị công an đánh. Ông nói với đài VOA tại Hoa Thịnh Đốn, rằng những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, như cuộc biểu tình tại Đài Loan ngày thứ Tư, 15 tháng 3, có tác dụng rất lớn đối với người dân trong nước. “Nó có tác dụng rất lớn. Trước hết là đối với chúng tôi, những người đấu tranh trực tiếp ở trong nước, chúng tôi nhận được sức mạnh và niềm hy vọng rất lớn vì chúng tôi biết chúng tôi không lẻ loi, đơn độc, một mình đấu tranh, mà có biết bao nhiêu người trên thế giới đang hiệp thông, hiệp sức và giúp đỡ chúng tôi.”