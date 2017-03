Viết từ Sài Gòn: Người đẹp chân dài và quan đầu tỉnh

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Trong những ngày này bỗng rộ lên tin tức nóng bỏng của người đẹp Quỳnh Anh là “bồ nhí” của ông bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. Một đề tài không mới giữa chuyện tình của các “đại gia” và “đại quan” với các nàng chân dài. Nhưng lại là đề tài rất “ăn khách” nên báo VN nào cũng vào cuộc chạy đua nêu những hàng tí vơ đét câu khách. Rỉ rả cứ mỗi ngày một chi tiết mới ngày càng “lâm ly” hơn.



Nếu tính chỉ trong vòng vài năm nay, có lẽ phải đến hàng trăm chuyện tình người đẹp và đại gia. Mới đây nhất là chuyện Hoàng Kiều - Ngọc Trinh, ông lão 72 tuổi cặp kè với cô em 27 tuổi. Trong một công bố đề ngày 30 tháng 12 Hoàng Kiều mô tả mối tình "ông cháu" của mình và Ngọc Trinh đã trở thành một kiểu tuồng cải lương xưa. Ông viết sau bài thơ "Sáu mươi tuổi dậy thì": "Thân tặng tất cả đã yêu thương tôi và Ngọc Trinh và chọn hai chúng tôi là thần tượng của các bạn." Ngọc Trinh cũng làm giới trẻ phát sốt vì công bố nhỏ giọt mối tình “trăm nhớ ngàn thương” của cô với ông tỷ phú già nua như một câu chuyện cổ tích diễm tình vậy. Nhưng chỉ sau ba tháng chuyện tình đó chấm dứt, hai người lai quay ra tố nhau tơi bời hoa lá khiến độc giả bất ngờ như vừa được xem một vở hài kịch.





Mối tình ông cháu giữa tỉ phú Hoàng Kiều, 72 tuổi, và “người yêu” Ngọc Trinh, 27 tuổi.



Chuyện lần này hơi khác vì cả người đẹp và đại gia đều làm quan to ở một tỉnh cũng to nhất nước. Thế nên nhiều cơ quan cùng lên tiếng và cùng đòi “điều tra.” Chính ông Cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng ông Phạm Trọng Đạt - (Thanh tra Chính phủ) cũng phải nhào vô. Trả lời báo chí ông Đạt cho rằng tỉnh Thanh Hoá phải làm rõ những vấn đề mà báo chí phản ánh về quá trình “thăng tiến thần tốc” và khối tài sản rất lớn này.

Hoặc như đề nghị của luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật Gia tại Sài Gòn, “Chuyện này đã râm ran dư luận từ lâu nhưng có vẻ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá lảng tránh việc kiểm tra, công khai kết luận. Lẽ ra, Thanh Hoá phải làm rõ xem tại sao một cán bộ trẻ như vậy có thể thăng tiến nhanh và sở hữu khối lượng tài sản lớn như vậy chứ?”





Ông Trịnh Văn Chiến (trái) và cô bồ nhí trẻ trung xinh đẹp của mình.



Một lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh Hóa nêu quan điểm, “Nếu đúng như những gì báo chí phản ánh thì đúng là quá thần tốc. Chỉ có thần tiên mới làm được!”



Chuyện ngày càng trở nên ồn ào và nhiều chi tiết rối tinh rối mù, trước hết để bạn đọc hiểu rõ hơn, tôi tường thuật sơ lược về “cuộc đời ái tình sự nghiệp” rất đặc biệt của người đẹp chân dài.

Tuổi trẻ đẹp gái với tài sản kếch xù

Đó là bà Trần Vũ Quỳnh Anh, 31 tuổi, Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.



Trước hết, xin nói về con đường thăng tiến “thăng thiên, thần tốc” của cô gái trẻ Trần Vũ Quỳnh Anh.

Theo thông tin từ báo chí VN, năm 2008 với tấm bằng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Học ở Nghệ An, bà Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Văn Phòng Liên Đoàn Lao Động tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân tin học (hệ tại chức) tại Trường Đại học Vinh, đầu năm 2011, bà Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm kiểm định chất lượng của Sở Xây Dựng Thanh Hóa (không qua thi tuyển).





Tấm biển ghi chức danh phòng bà Quỳnh Anh đã được tháo xuống nhiều tháng nay.



Năm 2012, bà Quỳnh Anh được đưa về Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản của sở này. Từ tháng 10/2013 - 4/2014, bà nghỉ sinh con đầu lòng, điều đáng chú ý là trong mục số 30 (về quan hệ gia đình), bà Quỳnh Anh cũng chỉ khai tên bố, mẹ đẻ và em trai ruột của mình, mà không khai tên chồng (cưới tháng 3, 2013) và con (sinh cuối năm 2013). Vậy anh chồng đi đâu? Là dân hay là quan to? Chắc là quan to nên cô nàng giấu luôn để còn cơ hội “mánh mung kiếm chác, thăng quan tiến chức” đây?



Vì thế chỉ khoảng một năm sau kỳ nghỉ (tháng 4, 2015), bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản rồi cũng chỉ 6 tháng sau (tháng 10, 2015), bà được bổ nhiệm làm Trưởng phòng.



Như vậy là chỉ trong ba năm (2012-2015), từ một nhân viên hợp đồng, bà Quỳnh Anh đã leo lên đến chức trưởng một phòng đầy quyền uy của sở Xây Dựng Thanh Hóa.



Theo bản tự khai của Quỳnh Anh mỗi năm thu nhập chỉ có 60 triệu đồng (gần $2,600 Mỹ kim), bà sinh ra trong một gia đình không phải là khá giả, nhưng bà Quỳnh Anh lại có khối tài sản “khủng” lên tới hàng chục tỉ đồng (mấy trăm ngàn lên tới cả triệu Mỹ kim).



Cùng với con đường thăng quan “thần tốc” bà Quỳnh Anh từng có một căn biệt thự lớn ba mặt tiền tại khu đô thị bắc đại lộ Lê Lợi (khu đô thị Bình Minh), phường Đông Hương, Thanh Hóa (hiện căn biệt thự này đã được bà Anh chuyển nhượng cho mẹ ruột) và một chiếc xe Cadillac Escalade trị giá nhiều tỉ đồng. Hiện chiếc xe này cũng đã được sang tên cho một người khác.

Quỳnh Anh có phải là bồ nhí của bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa không?

Ngày 7/3, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Thanh Hóa đang xem xét và chắc chắn sẽ làm rõ việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh.



Song, có một việc có lẽ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cũng nên xem xét, xác minh theo chức năng, thẩm quyền, đó là thông tin bà Quỳnh Anh là “bồ nhí” của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến.

Giữa tháng 9, 2016, trên mạng xã hội có thông tin đồn đoán bà Quỳnh Anh là “bồ nhí” của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nên mới thăng tiến nhanh như vậy.



Ngay sau đó, ông Trịnh Văn Chiến đã bác bỏ, cho rằng đó là những thông tin bịa đặt, vu khống. Trả lời báo chí, ông Chiến cho biết công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ.



Tuy nhiên, ông Chiến là người đứng đầu địa phương này và việc cấp dưới “xác minh” cấp trên quả là điều rất khó. Cấp dưới điều tra cấp trên chắc chắn sẽ phải ngần ngại vì sống dưới quyền cấp trên, chưa nói đến bà con anh em nhà mình cùng làm việc dưới quyền ông chủ tịch. Ông chỉ cho đàn em đến “bỏ nhỏ” vài câu là điều tra đúng thành sai, sai thành đúng ngay. Vả lại, dù có trung thực thì dư luận vẫn có quyền nghi ngờ.



Cho nên, đối với ông Trịnh Văn Chiến, Ủy Ban nên vào cuộc để làm rõ, nếu như những lời đồn thổi trên là sai sự thật, đây cũng là cơ hội để minh oan cho ông Chiến và bà Quỳnh Anh. Còn nếu đúng sự thật “hot girl” Quỳnh Anh (như báo chí vẫn gọi) là bồ nhí của quan đầu tỉnh và chống lưng cho eo thon chân dài thì phải công khai cho dư luận được biết và xử đúng theo pháp luật chứ đừng rút cái dây kinh nghiệm dài lòng thòng để bao che cho nhau.



Người dân không còn lạ gì những mánh khóe của các quan bênh vực cho nhau, anh em nhà cả ai nỡ tố nhau. Anh tố tôi, thằng khác sẽ tố anh, chi bằng ta ôm nhau trong tình “đồng đội” cùng hoành hành chẳng sợ thằng nào hết, có phải lợi cả đôi đường không?



Tuy nhiên trên diễn đàn Quốc Hội cũng rùm beng vấn đề này. Tôi chỉ nêu một tiếng nói của một ông gọi là “đại biểu dân” đã trả lời thẳng thắn.

Hot girl xứ Thanh thăng tiến thần tốc: Có dấu hiệu nâng đỡ?

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nói, “Tôi được biết lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác để xác minh làm rõ xung quanh việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Chắc cuối tháng Ba này sẽ có kết quả để đánh giá quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm đối với trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh là đúng hay sai?







Người đẹp Trần Vũ Quỳnh Anh.

“Con đường thăng tiến trong công việc của bà Quỳnh Anh nếu đúng như những thông tin báo chí đã đưa thì rõ ràng có sự bất thường. Thứ nhất là ngành nghề được đào tạo và công việc đang làm thấy không phù hợp với nhau, thứ hai là quá trình tuyển dụng, bà này không qua thi tuyển mà tuyển thẳng. Thứ ba là hồ sơ, lý lịch thấy không được rõ ràng, minh bạch nhưng vẫn được quy hoạch làm Phó Giám đốc Sở.





Sở Xây dựng Thanh Hóa nơi bà Quỳnh Anh làm việc.



“Nếu thông tin báo chí mà đúng thì rõ là có vấn đề trong việc bổ nhiệm nữ trưởng phòng này. Trường hợp này, tôi nghĩ phải có sự nâng đỡ hay gì đó mới thăng tiến được nhanh như thế. Còn người bình thường thì rất hiếm được như vậy.



“Vấn đề liên quan đến tài sản của cô trưởng phòng này cũng là vấn dư luận đặt ra sự nghi ngờ. Tại sao? Vì nhiều người cũng chức vụ như vậy, đồng lương như vậy, họ phải cố gắng lắm mới lo được cuộc sống chưa nói là có tích lũy. Còn trường hợp cô trưởng phòng này có khối tài sản như báo chí nêu thì không biết nguồn tiền từ đâu để có được như thế?



“Nói về mặt bằng chung, nếu một người xuất thân không phải gia đình giàu có gì, mới công tác trong cơ quan Nhà nước một thời gian chưa lâu, thăng tiến nhanh, cộng với việc sở hữu khối tài sản lớn thì rõ ràng dư luận sẽ đặt nghi vấn, đây là sự nghi vấn chính đáng. Chính vì thế, cơ quan chức năng cũng cần phải xác minh nguồn gốc số tài sản trên từ đâu mà có.”

Quỳnh Anh đang ở đâu?

Chiều 8 tháng 3 vừa qua, một anh phóng viên đã tìm đến căn biệt thự sang trọng của bà Quỳnh Anh, căn biệt thư này đóng cửa im lìm.



Một người hàng xóm của căn biệt thự này cho biết chủ nhà này đi vắng, không thấy xuất hiện. “Tôi ở đây bốn năm rồi. Cách đây khoảng hai năm, thi thoảng tôi thấy một cô gái trẻ, rất xinh đẹp sống ở đây, nhưng tôi cũng không biết tên. Thời gian gần đây, tôi không thấy cô ấy nữa, còn ngôi nhà luôn đóng kín cửa.”

Tìm đến UBND phường Đông Hương, để tìm hiểu những thông tin liên quan đến bà Quỳnh Anh, ông Lê Trọng Anh - Chủ tịch UBND phường Đông Hương cho biết, “Tôi cũng mới về đây nhận công tác một thời gian ngắn nên vấn đề các anh hỏi liên quan đến công dân của phường, tôi cũng không nắm rõ. UBND phường cũng không thể xuống từng gia đình để nắm được là chủ nhà có thường xuyên ở nhà hay không. Đề nghị các anh làm việc với Công an phường, sẽ biết được hộ khẩu của bà Quỳnh Anh có còn ở phường nữa không.”

Cũng trong chiều 8 tháng 3 anh phóng viên này đến gặp Sở Xây Dựng Thanh Hóa để tìm hiểu xem bà Quỳnh Anh có đi làm hay không? Ông Trần Xuân Hoàn- Chánh Văn phòng Sở Xây Dựng Thanh Hóa, cho biết, “Các câu hỏi liên quan đến bà Trần Vũ Quỳnh Anh đề nghị anh em báo chí hãy chờ đợi. Bởi hiện nay UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ những thông tin liên quan đến bà Quỳnh Anh. Do vậy, khi có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, thì Sở Xây Dựng sẽ trả lời báo chí.”





Căn biệt thự của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, tại khu đô thị Bình Minh, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa.



Khi phóng viên lên phòng làm việc của bà trưởng phòng Quỳnh Anh, thì thấy cửa phòng khóa, gọi điện thoại vào số máy của bà Quỳnh Anh thì không liên lạc được.



Vậy bây giờ “hot girl” Quỳnh Anh đang ở đâu? Chuyện này còn đang nhùng nhằng càng làm dư luận ở VN thêm “hot”. Người ta có thể đặt ra nhiều giả thuyết một bà lớn nào đã cho người đẹp “đi mò tôm” hay là trốn ở nhà quan đầu tỉnh hay bà con quan to nào rồi? Mấy ông quan ở xã dù có biết cũng không dám nói?

Văn Quang (16 tháng 3, 2017)