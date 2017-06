Vĩnh biệt nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, cựu sáng lập và Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Minh Đức Hoài Trinh (Lê Phúc)

Bài THANH PHONG



LITTLE SAIGON - Nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh cho Viễn Đông biết, phu nhân của ông là nhà văn Minh Đức Hoài Trinh đã qua đời vào hồi 2 giờ chiều thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017 tại Nam California, hưởng thọ 87 tuổi.





Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh không xa lạ gì với giới cầm bút trong và ngoài nước. Bà là người đầu tiên thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và đã tranh đấu để Văn Bút Quốc Tế chỉ công nhận Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tức là Văn Bút của những người quốc gia, không công nhận Văn Bút hiện nay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hội Nghị Văn Bút Quốc Tế họp tại Rio de Janerio, Ba Tây vào năm 1979.



Bà cũng là người dùng ngòi bút sắc bén của mình tranh đấu cho những người cầm bút bị Việt cộng đày ải trong các lao tù, và đã sáng tác gần 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, v.v..



Ngoài việc viết văn, bà còn là một ký giả, một biên tập viên của nhiều cơ quan ngôn luận, kể cả của Nha Vô Tuyến Truyền Thanh, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, và bà là một thành viên của nghiệp đoàn ký giả Việt Nam vào thập niên 60 đã đi nhiều nơi trên thế giới để thu thập thông tin trong những lúc dầu sôi lửa bỏng nhất.



Bà cũng may mắn có một phu quân hết mực thủy chung, tận tình lo cho bà. Mấy năm gần đây, khi tham dự các sinh hoạt cộng đồng, phu quân của bà là nhà văn Nguyễn Quang thường dìu bà đi cùng, và vào năm 2014, phu quân của bà đã ấn hành cuốn “Văn Nghiệp Và Cuộc Đời Minh Đức Hoài Trinh,” thật công phu và mỹ thuật. Trong đó có đầy đủ gia phả của bà, những hình ảnh và các công trình sáng tác của bà, những lời khen tặng của những vị tên tuổi trên thế giới.



Nhà văn Nguyễn Quang nói về người vợ hiền của mình, “Chuyện không thể tưởng tượng được, nhất là trong xã hội Việt Nam 50 năm về trước, một người con gái chọn nghề làm báo, xông pha trên các chiến trường: Việt Nam, Algeri, Israel. Mạo hiểm vào trong vùng địch hầu phỏng vấn họ. Bà công du trên năm lục địa, tranh đấu cho tự do ngôn luận với Văn Bút Quốc Tế, mà bà vẫn có thì giờ sáng tác trên 25 tác phẩm, tập thơ, kịch, v.v..”

Thi sĩ Du Tử Lê nói về nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, “Tôi tin, quảng đại quần chúng sẽ mãi nhớ Minh Đức Hoài Trinh qua những bài thơ về tình yêu và đất nước. Trong số đó, có những ca khúc đi ra từ thơ của bà như Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Ai Trở Về Xứ Việt cùng nhiều bài nổi tiếng khác, cũng sẽ ở lại mãi mãi với mai sau.”

Nhà văn Sơn Tùng chia sẻ cảm nghĩ của ông về nhà văn Minh Đức Hoài Trinh, “Minh Đức Hoài Trinh sinh ra trong tháp ngà, nhưng đã quyết định không sống trong tháp ngà. Chị đã đem ngọn bút tài hoa, khối óc minh mẫn và trái tim nồng nàn đóng góp cho xã hội và đất nước. Không e dè, không tính toán và không ngừng nghỉ. Nhưng đã đến lúc phải dừng chân, nhìn lại. Chị có quyền tự hào trong suốt cuộc đời không bao giờ lưỡng lự và e ngại dấn thân về phía chân lý. Chị đã góp phần tô đẹp văn giới Việt Nam.”

Nhà văn Nguyễn Quang cho biết, thi hài nhà văn Minh Đức Hoài Trinh được quàn tại phòng số 1 Peek Family, và ngày thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017 sẽ cử hành nghi thức phát tang và thăm viếng. Ngày Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017 sẽ làm lễ hỏa thiêu. Chi tiết sẽ được ông phổ biến sau trên báo Viễn Đông.