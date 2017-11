VN bị điểm thấp trong báo cáo tự do Internet 2017

Trẻ em đang chơi game, xem phim tại một tiệm internet ở Hà Nội. Sinh hoạt giải trí vô bổ như vậy không bị cấm, cho dù gây ra tệ nạn xã hội, nghiệp ngập hại gia đình. Nhưng nếu một người dùng internet để nói về dân chủ hay nhân quyền, hoặc phản đối Trung Quốc, họ sẽ bị bắt vào tù, như trường hợp Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị 10 năm tù ở Khánh Hòa. (Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Tổ chức nhân quyền Freedom House đã công bố bản phúc trình thường niên về "Tự Do Internet 2017" vào ngày thứ Ba, 14 tháng 11. Tổ chức này cũng đưa ra nhận định rằng hiện nay đã có thêm nhiều chính phủ bắt chước Nga và Trung Cộng trong việc siết chặt sự kiểm soát đối với truyền thông mạng xã hội cũng như đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trực tuyến như là một động thái đe dọa dân chủ nghiêm trọng.



Theo báo cáo thì trong 10 chủ điểm được đưa ra, nhà cầm quyền Việt Nam kiểm duyệt 8 chủ điểm. Hà Nội chỉ có điểm 76 trên thang điểm 100, tức là nếu tính theo như trong trường học thì là điểm C, cần nhiều nỗ lực hơn nữa, thật nhiều.



Báo cáo nêu rõ các chiến thuật tung tin giả trực tuyến đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử ở ít nhất 18 quốc gia trong năm 2016, trong đó có cả Hoa Kỳ.



Chủ tịch của Freedom House, ông Michael Abramowitz nói rằng Nga và Trung Cộng là hai quốc gia tiên phong trong việc sử dụng các nhà bình luận được trả lương và các chương trình chính trị để tuyên truyền cho chính phủ, nhưng giờ đây cách thức này đã lan rộng ra toàn cầu.



Ông Michael Abramowitz còn nhấn mạnh sự lan rộng nhanh chóng như thế có thể gây ảnh hưởng đến dân chủ và các hoạt động dân sự.



Giám đốc dự án "Tự Do Internet," Sanja Kelly, giải thích hành động thao túng của các chính phủ thường khó phát hiện và khó khăn hơn nhiều để chống lại các hình thức kiểm duyệt khác, chẳng hạn như chặn trang web.



Tổ chức nhân quyền Freedom House thực hiện báo cáo "Tự Do Internet" năm 2017 ở 65 quốc gia và phát giác có 30 chính phủ sử dụng các hình thức thao túng tạo sai lệch những thông tin trực tuyến. Các nhà bình luận được trả tiền để làm công việc này. Và bản phúc trình năm nay đánh dấu 17 năm liên tục suy giảm chung về tự do internet toàn cầu, được cho là hậu quả của việc chính phủ thao túng cũng như có nhiều nỗ lực để lọc và chặn thông tin trực tuyến.



Bản báo cáo còn cho thấy các chính phủ của ít nhất 14 quốc gia đã hạn chế quyền tự do internet trong nỗ lực giải quyết thao túng nội dung. Ví dụ như Ukraine chặn các dịch vụ có xuất xứ từ Nga trong nỗ lực ngăn chặn tuyên truyền ủng hộ Nga.

(Trích từ RFA)