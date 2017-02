VN đề nghị Úc bỏ lệnh tạm ngưng nhập cảng tôm

Lệnh tạm ngưng nhập cảng tôm từ Việt Nam của Úc có hiệu lực sáu tháng.



Trong tuần này Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi Bộ Trưởng Thương Mại và Bộ Trưởng Nông Nghiệp - Tài Nguyên nước Úc, đề nghị chính phủ Úc hãy xét lại và sớm tháo bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ Việt Nam, bởi lệnh này có ảnh hưởng tai hại đối với ngành nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm xuất cảng của Việt Nam.



Vào đầu năm nay, Bộ Nông Nghiệp và Tài Nguyên Úc đã ra thông báo về việc thực thi khẩn cấp lệnh tạm ngừng nhập cảng tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước Á Châu vì lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng tại Úc. Lệnh cấm trên có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1, 2017 và kéo dài trong vòng sáu tháng.

Đối với các lô hàng rời thương cảng xuất khẩu vào ngày 9 tháng 1 hoặc sau ngày đó khi đến Úc sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy. Đối với các lô hàng đang trên đường tới Úc sẽ bị kiểm tra 100%.



Trước đó, do tìm thấy virus đốm trắng có trong tôm bán tại các cửa hàng và nghi ngờ đây là nguyên nhân của việc bùng phát dịch đốm trắng tại tiểu bang Quuensland nên chính phủ Úc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm và tôm chưa nấu chín từ các nước Á Châu.



Theo thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam, ngay sau khi phía Úc có thông báo tạm ngừng nhập cảng, Bộ Công Thương đã thông báo và phối hợp với Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn để có biện pháp giải quyết.



Thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với Hiệp Hội Nhập Cảng Thủy Sản Úc để có tiếng nói chung với chính phủ Úc trong việc nêu quan ngại và trình bày những ảnh hưởng trái chiều của lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhập khẩu tôm của Úc, thiệt hại đối với người tiêu dùng Úc, đối với người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất cảng tôm của Việt Nam.



Ngày thứ Năm 9/2, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi công thư đến Úc với đề xin Úc hãy xét lại như nói trên. Qua ngày thứ Sáu, Bộ Công Thương cũng đã tiếp xúc với Đại sứ Úc tại Việt Nam là ông Craig Chittick. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã nêu quan ngại của phía Việt Nam, thông báo những tổn thất to lớn mà người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Úc đang phải đối mặt do lệnh tạm ngừng nhập khẩu, đề nghị Chính phủ Úc xem xét, có biện pháp khác tốt hơn thay vì áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu, đồng thời sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp xuất cảng thủy sản đang gặp khó khăn vì lệnh cấm này. Tiêu biểu là hai doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau. Có doanh nghiệp đã ký hợp đồng trước đó và đang trên đường vận chuyển hàng tới Úc đã bị trả về. Thiệt hại mà các doanh nghiệp này phải chịu có thể lên tới vài triệu Mỹ kim.